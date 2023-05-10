دراسات

حوارية عن لغة القرآن/1 ـ2


خالد غانم الطائي ||

 

بينما كُنت جالساً في مكتبتي المتواضعة متصفحاً احد الكتب اقبل الي ابن اخي ( هُشام ) وبعد ان القى السلام وجلس بين يدي قلتُ له : كيف هي همتك في طلب العلم ؟ فأجابني بثقة :

 ان همتي عالية ولله الحمد فقلت لهُ : بارك الله فيك ورزقك علماً نافعاً , فقال يا عم : بعد ان تأملنا في آي القران الكريم ارتسمت في ذهني بعض الاسئلة فهلا أجبتني عنها فرددت عليه : على الرحب والسعة , تفضل سل :

قال هُشام : لماذا عبر القرآن الكريم عن النور بصيغة المفرد وعن الظلمات بصيغة الجمع ؟

فالتفت اليه قائلاً : ان النور واحد وهو من الله عز وجل وهو نور مُطلق بينما تتعدد الظلمات لأن منبعها من الشياطين ( شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ... ) سورة الانعام الآية 112 قال تبارك اسمهُ ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات  الى  النور  والذين كفروا  اولياؤهم  الطاغوت يخرجونهم  من  النور  الى  الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ) سورة البقرة الآية 257 .

هُشام :طيب يا عم ولماذا جاء التعبير القرآني المبارك عن السمع بالأفراد وعن الابصار بالجمع وكذلك تقدم السمع على الابصار ؟

فأجبته : انهُ سؤال لطيف , اعلم يا عزيزي ان السمع واحد والأبصار يشمل البصر الظاهري ( وهو حاسة النظر ) والبصيرة الباطنة وهي رؤية الحق والأستئناس بهِ والخضوع لهُ وقدم السمع على الابصار كون الأنسان يسمع الصوت اولاً ثم يعقبهُ بالنظر ويستطيع ان يسمع من الاتجاهات كلها،

 بينما لا يستطيع النظر والأبصار الا الى جهة واحدة وكذلك اذا اغمض الأنسان عينيه لا يُبصر ناهيك عن كونهُ لا يُبصر بالظلام بينما حال السمع واحد فأنه يسمع في الظلام ( ناهيك عن النور ) وبأمكانهُ ان يرى اكثر من شخص في آن واحد بينما اذا تكلم اكثر من شخص فأنه لا يستطيع ان يفقه كلامهم جميعاً الا اذا تكلم واحد منهم وسكت الاخرون...

 وأول حاسة تعمل في الأنسان بعد ولادتهِ هي السمع ومن المُستحبات بعد ولادة المولود ان يُؤذن ( للصلاة ) في اذنه اليمنى ويُقام في اذنه اليسرى هذا وان آخر حاسة تعمل لدى الانسان في حال احتضارهِ هي السمع ايضاً لذلك يُعمد الى تلقين المُختصر بالشهادتين

, فقال هُشام : حسناً , ولماذا تقدم ذكر الرجل على المرأة في القرآن الكريم الا في مورد واحد وهو قوله تبارك اسمه ( .. والزانية والزاني فأجلدوا ....... ) سورة النور الآية 2 ؟

فأجبته بوركت انها ملحوظة دقيقة ومردُ ذلك الى الوجود الطبيعي لأبينا آدم ( عليه السلام ) الذي خلقهُ الله سبحانهُ قبل ام البشرية حواء ( عليها السلام ) وقد تقدم مجئ ذكر الزانية على الزاني في الآية السابقة التي ذكرتها لأن الزنا سببهُ المرأة اكثر من الرجل لكونها الفاتنة للرجل وكذلك فأن الأغراء والأغواء والمراودة يبدآن من المرأة لأيقاع الرجل في الفاحشة عموما ( والعياذ بالله ) .

......     .......     .......

حوارية عن لغة القرآن /1

ثم قال هُشام : في الآية الشريفة ( شياطين الأنس والجن .... ) قد تقدم الأنس على الجن رغم ان الجن قد خلقهم الله عز وجل قبل الأنس قال عز وجل من قائل ( وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدون ) سورة الذاريات الآية 56 ؟

فأجبتهُ : ان فتك وخطورة وتأثير الشيطان الأنسي اكثر وابلغ من الشيطان الجني في اغواء الناس وابعادهم عن الحق والسير بهم الى هاوية الخسران المُبين .

هُشام : اشكر لك هذا كثيراً يا عم على ردودك التي انارت لي شموعاً من المعرفة .

فقلت لهُ : بوركت , ولتكن قراءتك للقرآن الكريم دوما قراءة تدبر قال تبارك وتعالى ( افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها ) سورة مُحمد الآية 4 .

.......     ........

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حوارية عن لغة القرآن/1 ـ2
الفلسفة مكملة للدين وفق الإمام علي ع
ما هو دليل حفظ القرآن من التحريف‏؟...
حضور الاسلام في صياغة النظام العالمي الجديد
المشروع الامريكي في العراق بين المخططات..والأهداف والمنجزات
ابن خلدون وقيام الدول  
الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 9
الإرهاب القيمي..!
الهوية الوطنية في العراق..تكوينها ومسارات الاكراه
هل صحيح أن الشيعة تعتقد بتحريف القرآن الكريم ؟!
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
فيسبوك