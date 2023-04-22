دراسات

عناصر ايديولوجيا الأحزاب السنية


د. علي المؤمن ||

 

   العلمانية، الطائفية، العنصرية، الفتنوية والسلطوية؛ خمسة عناصر اجتمعت في أحزاب السلطة السنية العراقية ورموزها السياسية والعسكرية والثقافية، منذ العام ١٩٢١ وحتى العام ٢٠٠٣، ولاتزال حاضرة حتى الآن، أي منذ عهود عبد الرحمن النقيب وعبد المحسن السعدون وجعفر العسكري وياسين الهاشمي ونوري السعيد، وحتى عهد عبد السلام عارف، ثم تكرست في عهد حزب البعث، وصولاً الى (القاعدة) و(داعش) والأحزاب الحالية.

   اجتماع العلمانية والطائفية والعنصرية والفتنوية والسلطوية في الأحزاب السنية، يمثل ايديولوجيا تفردها المستدام بالدولة وسلطاتها السياسية والعسكرية والثقافية، كموروث حصري كما تعتقد، عمره ١٤٠٠ سنة، بالترافق مع تطبيق ستراتيجيا سلب الهوية الشيعية وتدمير الواقع الشيعي وشراء الذمم الرخيصة. وفي هذه الغاية يكمن تفسير سلوكها السياسي وتحالفاتها الداخيلة والخارجية وخطابها الإعلامي.

   هذا الانصهار الغريب للعناصر المتعارضة، والذي أنتج ايديولوجيا الأحزاب السنية العراقية؛ سنقرأ قواعده التأسيسية وخلفياته وتطبيقاته، وآثاره التدميرية على العراق وشعبه، وخاصة الأكثرية الشيعية، في الفصل السابع من كتابي القادم: ((المنظومة الطائفية: من الايديولوجيات التأسيسية للمسلمين وحتى الغزو الطائفي الحديث)).

 

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عناصر ايديولوجيا الأحزاب السنية
العيد في القران وتحقيق جهد المؤمن والوحدة
ما الفائدة من فهم معاني القران ؟ /٢٥....
نفحات قرآنية ﴿50﴾
معركة الأعلام ..!
نفحات قرآنية ﴿49)
نفحات قرآنية ﴿48﴾
قراءة  في الصوم.. ماذا يعني شهر رمضان؟!  
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ما الغاية من القراءة والتدبر في القران الكريم ؟/٢٤...
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
فيسبوك