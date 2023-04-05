دراسات

نفحات قرآنية ﴿43﴾


   رياض البغدادي ||   ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿19﴾" سورة النور   بعد أن بين الله في الآيات السابقة حال أصحاب الإفك ومن سمع منهم، وبيّن عقوبة كل منهم، جاءت هذه الآية لتضيف زجرًا آخرَ الى من يحب إشاعة الفاحشة ويفرح بها، فبيّن أن مَنْ كان هكذا صفته فهو مشارك في هذا الذم، وليعلم أهل الإفك إن العقوبة يستحقونها لإفكهم وما أسرّت نفوسهم من فرحهم في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. معنى ﴿تَشِيعَ﴾ أي تنتشر، ولا شك في أن قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يفيد العموم، وليس أهل الإفك خاصة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿الْفَاحِشَةُ﴾ أي الزنا.  اختلفوا في عذاب الدنيا الذي توعدت به الآية المباركة، فمنهم مَنْ قال هو الحد الشرعي، ومنهم مَنْ قال هو الحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين، وهو الأقرب. قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ هذا الجزء من الآية يؤكد بأن الله تعالى يعلم ظاهرهم وما تخفيه صدورهم، فحبهم لإشاعة الفاحشة هو في الحقيقة حالٌ قلبيةٌ لا يمكن العلم بها، إلّا المتمكن من القلوب والعالِم بالسر والنجوى. قوله تعالى ﴿ يُحِبُّونَ ﴾ نحن نعلم أن الحبَّ من مشاعر القلب وأعماله، وهو قطعاً يختلف عن عمل اللسان، الذي يقوم بترجمة عملية لما في القلب، فالمعنى: الذين يحبّون هذا ولو لم يحدِّثوا أحدًا به تكون عقوبتهم ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ فحبّ إشاعة الفاحشة الذي هو أولى مراحل القضية ثم التحدث بالفاحشة، ثم الإنصات لها من دون إنكار، كل ذلك يُعَدّ جريمة اجتماعية عظمى، والله تعالى تناول أولَ تلك المراحل ليكون الرادعُ أبلغَ وأكثر فائدة لمنع المسلم من تدمير مجتمعه، ثم أن إشاعة الفاحشة تزرع سنّة انحرافية في المجتمع تُجَرِّئُ الناس على ارتكابها والعياذ بالله. عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: قلت له: جُعلت فداك، الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأسأله عن ذلك، فينكر ذلك، و قد أخبرني عنه قوم ثقات؟ فقال لي: " يا محمد، كذِّبْ سمعَكَ و بصرَكَ عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة، وقالوا لك قولًا، فصدِّقْهُ وكذِّبْهُم، لا تُذيعَنَّ عليه شيئًا تَشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله في كتابه: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ } "
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نفحات قرآنية ﴿43﴾
معرفة أسرار الصلاة وحكمتها...
وعي العقل الغربي بالإسلام
حجاب واعتراضات وإجابات..!
الإعلام الإلكتروني الدلالة والمفهوم
وسائل التواصل الإجتماعي؛ إتصال أم إنعزال؟!
الصلاة الخاشعة..
بَوَّابَات اَلْعَالَمِ اَلدِّينِيِّ وَالْعَالَمِ اَلْغَرْبِيِّ !
نفحات قرآنية ﴿39﴾
الصيام جنة من النار / 2
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
الانسان : بنت المقبور تريد ترجع للعراق ههههه خلوها ترجع حتى يستقبلوها اولاد الملحة ...
الموضوع :
بنت صدام الجرذ وداء العظمة..!
ثائر أبو رغيف : ألا يكفي دم شهداء الامة سليماني والمهندس جعل الله ارواحهما في اعلى عليين للتعجيل برقاب ال غريباوي ...
الموضوع :
بالوثائق .. صباح مشتت شقيق الكاظمي يشتري عقار بـ ٤.٥ مليون دولار في العطيفية!!
حيدر الجنابي : عين الصواب ...
الموضوع :
الحشد ولد عام 1991..!
رافد طلال عبد المرسومي : اذن مما فهمت هنا ان الشهيد كان يريد ان يعمل مثل هذا الاتفاق بين الحكومتين لكنه لم ...
الموضوع :
"ولا تبخسوا الناس اشياءهم"، سليماني ‏هو من اطلق الاتفاق السعودي/الايراني
محمد الخالدي : سلام عليكم يا اخي المفروض منكم في العراق ان تبينوا سند الرواية ومن هو ابي الجارود وكذا ...
الموضوع :
*( ارجع يابن فاطمة فلا حاجة لنا بك ).*
فيسبوك