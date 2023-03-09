دراسات

15 شعبان عنوان الثورة والمقاومة في العراق


حسين جلوب الساعدي ||

 

تمثلت المسيرة الثورية في العراق بأحداث حددت ملامحه السياسية وصنعت مستقبله وهم على موعد في حدث اكبر مقرون بولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه) (اسعد الناس بظهور الامام المهدي اهل العراق) .

إن احداث الثورة والانتفاضة والجهاد  حدثت جميعها في يوم ولادة الامام المهدي (عجل الله فرجه) في 15 شعبان وذلك ما يدفعنا بالقول ليس الانتفاضة الشعبانية 1991 وحدها الحدث الأكبر في العراق وانما احداث مثلها واكبر منها واكثر اثر في تاريخ العراق.

حدثت كلها في مثل هذا اليوم ولا اعلم علة وسبب لهذا التوقيت !!!

 هل هو صدفة ويقال (ان الصدفة لا تتكرر)؟

 ام مخطط لم نطلع على ما يدلنا على ذلك ؟!

أم  انه من أنباء الغيب التي اودعها الله بهذا اليوم وخص بها العراق ؟!

وسأكر باختصار في الإشارة الى ان هذا اليوم اصبح عنوان الثورة والمقاومة والجهاد في تاريخ العراق منذ تأسيس الدولة العراقية وهي :

1-      ثورة العشرين (الثورة العراقية الكبرى) حدثت في 15/ شعبان وهي التي حددت ملامح الدولة العراقية وأنهت مرحلة الاحتلال وكانت بقيادة المرجع الشيخ محمد تقي الشيرازي (قدس سره) .

2-      مؤتمر كربلاء لمحاربة الوهابية عام 1922 بقيادة المرجع الشيخ محمد مهدي الخالصي ومساندة السيد أبو الحسن الاصفهاني والشيخ محمد حسن النائيني، كانت في 15/ شعبان في كربلاء من السيد أبو الحسن الاصفهاني والنائيني وأصدرت العشائر وثيقة البيعة للمرجعية والملك لمحاربة الوهابية وصد عدوانها على الناصرية (المنتفق) والسماوة .

3-      ثورة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ضد النظام الطائفي في العراق انطلقت الثورة في الفرات والناصرية في 15/ شعبان ومثلت الثورة مرحلة الوعي والنضج بان يكون  للشيعة دور في إدارة الدولة ولأجل احباط مساعي الثورة حدث انقلاب بكر صدقي فيما ظل ميثاق الشعب الذي صدر عن المرجعية احد المطالب الواعية لشكل الدولة العراقية .

4-      الانتفاضة عام 1991 الشعبانية في 15/ شعبان اشتعل فتيل الانتفاضة من محافظة البصرة لتعم (١٤) محافظة في العراق مطالبة بإنهاء النظام الدكتاتوري ليتعرض الثوار لإبادة جماعية في ساحات الإعدام والمقابر الجماعية وتجفيف الاهوار وترحيل القرى والمدن الامنة .

5-      محاربة داعش وفتوى الجهاد الكفائي التي صدرت في 13/ شعبان لسنة 2014 والتي اندفع أبناء الشعب العراقي استجابة لفتوى المرجعية لتحرير العراق وحماية الدولة ومواجهة الإرهاب حتى تحقق النصر وتشكل ال ح/ش د ال ش/عب/ي .

هذه الاحداث الكبرى التي شهدتها الدولة العراقية من تأسيسها جميعها حدثت في شعبان .

هل ان شعبان قدر العراق ومستقبل العراق وعنوان الثورة والمقاومة وشاخص الوعي والانتماء والموقف والوقف والاتباع لتوجيهات المرجعية التي ساقها الغيب ان تكون في شعبان.

( تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ )

(هود / 49)

 

15 / شعبان / 1444

 

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