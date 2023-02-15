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التعصب الديني / ١٤...


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

• سؤال: ما المقصود من التعصب الديني؟

• جواب: ردًا على ذلك انتبه لما يلي:

التعصب الديني وجمود الدماغ يأتي بسبب النظرة السطحية وعدم وجود رؤية شاملة وعميقة للدين بشكل كامل، وضمن التعريفات التي تشمل المتعصب الديني هو الشخص الذي يرضى بمظهر الدين وغلافه الخارجي. وغافل عن روحه وحقيقته ومضمونه ورسالته ، ولا يتعدى فهمه للدين وتعاليمه العميقة حدود المظاهر فقط. ومن الأمثلة البارزة لأهل التعصب هم الخوارج الذين على الرغم من تمسكهم الظاهر بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن غافلون عن روح الدين وحقيقته وتفسير الدين وتجسيده أي الإمامة والولاية ، وطاعة الإمام المعصوم ، والحجة الإلهية ، والقرآن الناطق ، أي أمير المؤمنين (ع).

يجب أن تكون المعرفة شاملة لجميع بمبادئ الدين بحيث يمكنه بسهولة التعرف على أي ادعاء يتوافق مع المبادئ الدينية للإسلام والشيعة أو لا يتوافق -لا سمح الله-. لذلك فإن أي سلوك يتم في إطار مبادئ الدين على غرار طريق المعصومين (عليهم السلام) يوافق عليه دين الإسلام ، والالتزام بمبادئ الدين لا يعني التعصب الديني. بالطبع ، من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون على دراية بجميع أوامر الدين وأن نعرف ما هو واجبنا وأن نفعل بالضبط ما يتعين علينا القيام به. في هذه الحالة ، إذا وصفونا الآخرين بالمتعصبين، فذلك لأنهم يريدون أن يريحوا ضمائرهم من عدم اتباع أوامر الشريعة!

الانسان المتدين والمؤمن هو من يتمسك بمبادئ وقيم دينه وعقائده ويصر عليها، ويجتهد ويصبر في تنفيذها والعمل بها. من الطبيعي أن أولئك الذين لا يؤمنون أو لا يلتزمون بالمبادئ والقيم الدينية والإلهية يعتبرون أفعال وسلوك المؤمن الملتزم جافًا وغير مرن أو يتعارض مع ظروف وأوضاع العالم ويتهمون هذا الشخص بالتعصب والتحجر.

 هذه القضية ليست جديدة ولها تاريخ قديم قدم ظهور الطقوس السماوية وإعلان وجود القوانين الإلهية.  يجب على المؤمن أولاً أن يتعرف على تعاليم الدين وأحكامه وضوابطه ومعاييره ومقاييسه ، وأن يعرف واجباته ومهامه ومسؤولياته بشكل صحيح وواضح وشفاف دون أن يعتريه غموض وأوهام في هذا الأمر ، ثم يجب أن يكون أسلوب أداء واجبات الله وأحكامه الشرعية مباشرًا وحازمًا ، ولا يخاف من اللوم والسخرية من الجهلاء والمعارضين والضعفاء ، ويجب أن يكون سعيدًا وواثقًا في هذا الوعد الإلهي الذي يقول: یا ایها الذین آمنوا ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم (محمد ، ٧)

تجدر الإشارة إلى أن للأوامر الدينية حدودًا وإطارًا واضحًا ، وعمومًا فإن هذه الرتب متوازنة وبعيدة عن التطرف وتتوافق مع قدرة الإنسان وتتماشى مع تلبية احتياجاته الروحية والنفسية والعاطفية المختلفة. علينا الحرص على عدم تجاوز هذه الحدود المتوازنة ، وإلا سنقع في التجاوزات من ناحية، وسنفشل في تنفيذ الأوامر والواجبات من ناحية أخرى .

يجب تركيز جهودنا ضمن إطار الحلال والحرام حتى لا نقع في التجاوزات والأخطاء في أداء واجباتنا الدينية والإلهية والتحرك في خط الدين المستقيم والمتوازن. ومن خلال الدراسة والتحقق، نتأكد من أننا على طريق الله المستقيم وبعيدين عن المحرمات وعليه لا يجب أن نهتم بعد الآن بكلام أو سخرية أو إهانات أو انتقاد أو عناد الأعداء. وفي نفس الوقت يجب على المرء أن يكون من الصالحين سُلُوكِيًّا أَخْلَاقِيًّا ليشمله رضا الله تعالى، وأن يتعامل بحسن حتى مع الأعداء والمتعصبين وأن يجتذبهم إلى الدين بأفعاله وسلوكه.

مما لا شك فيه أن الإنسان الحي والديناميكي، الذي يتمسك بالمبادئ والقيم، وله موقف وسياسة في الحياة، سيواجهه المضايقات ولن يتركوه وشأنه، لكن أجره عند الله بسبب الصبر والعطاء ومثابرته وتحمل إيذاء ولوم السيئين والجاهلين. والنمو والتطور الذي ينتج عن هذا الصبر والمثابرة هو ازدياد مثابرتهم وثباتهم في ذلك طريق مليء بالعراقيل.

 

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