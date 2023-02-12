آثار الجوع وفوائده في السلوك الديني/ ١٣ 

د.مسعود ناجي إدريس ||

• سؤال: ما فوائد الجوع وخشونة العيش؟

• جواب: سنذكر بعض ما ورد عن السلف في باب فضل الجوع وخشونة العيش. قمنا بتضمين مقال عن فضائل الجوع وآثاره وفوائده نتمنى أن تستفادوا منها.

يتسم الجوع وخشونة العيش بآثار وفوائد لا حصر له، حيث إن ضمن فوائده تكمن في النواحي الأخلاقية وأما عن فوائد نقص الأكل من النواحي الصحية فتتمثل في علاج الأمراض في أسرع وقت أو الوقاية منها. على الرغم من أنه في مناقشة عواقب الإفراط في تناول الطعام، فإن فوائد نقص الأكل قد تم توضيحها أيضًا إلى حد كبير، لكننا نذكر بشكل منفصل 10 آثار أخرى للجوع وقلة الأكل:

الجسد السليم وصحة النفس والبدن- قال الإمام الصادق علیه السّلام: قِلَهُ الاَ کلِ مَحمُودٌ فی کُلِّ قَومٍ، لاَنَّ فیهِ مَصلَحَهَ الباطِنِ وَ الظّاهِرِ.

كلمة "الظاهر" التي قالها الإمام (ع) للحماية من العلل والأمراض، وقصده من كلمة "الباطن" هو أن الشعور بالجوع يجعل الإنسان أقرب إلى التواضع والخشوع.

وفي حديث آخر عن الإمام، نقل عنه قوله: قلّة الأكل محمود في كلّ قوم، لَانَ فيه مصلحة الباطن والظّاهر، والمحمود من المأكولات اربع ، ضرورة، وعدّة، وفتوح، وقوت، فالأكل الضروري للاصفياء ، والعدّة للقوّام الأتقياء، والفتوح للمتوكّلين، والقوت للمؤمنين، وليس شيء أضر على قلب المؤمن من كثرة الأكل، وهي مورثة لشيئين، قسوة القلب وهيجان الشّهوة، والجوع أدام المؤمنين، وغذاء للرّوح، وطعام للقلب، وصحّة للبدن،

والجوع خير غذاء للنفس وغذاء لقلب المؤمن ، يقول الإمام الصادق (عليه السلام): كل وجع ومرض سببه تُخَمَه إلا الحمى.

قال الامام علی علیه السّلام: لا یَجتمِعُ الجُوُعُ و المَرَضُ .

٢- فكر واضح وصافي- يقول الإمام علي (عليه السلام): من اقتصد في زاده سلم فكر وباله.

يقول الإمام السجّاد (عليه السلام): العون على شر النفس وكسر عادتها التجوع. يتم تدريب الخيول بنفس الطريقة للفوز بالسباق والحصول على الجائزة.

٣- الابتعاد عن كل ما هو غير مفيد- قال النّبىّ، صلّى اللَّه عليه وآله: ما ملا ابن آدم وعاء اشرّ من بطنه

٤- أحب الأعمال عند الله تعالى- قال نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلوا اهواءكم بالجوع والعطش، وأجركم كمن قاتل في سبيل الله.

٥- سهولة الحساب والقرب إلى الله يوم القيامة قال الإمام علي (عليه السلام): من قل من الطعام قل حسابه.- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن لا يأكل ويموت جوع...- قال نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: أن أقرب الناس إلى الله يوم القيامة الجائع والظمآن وحامل مشقة الدنيا.

٦- الدخول ضمن زمرة اولياء الله- سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي علامات المؤمن؟ قال: مسجون في الدنيا. منع لسانه عن الكلام وتجنب التخمة. قال الإمام الصادق (عليه السلام): ذهب قوم إلى بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فعرّفوا أنفسهم على أنهم من شيعة رسول الله. قال الامام: فمالي لا أرى ملامحهم في وجوهكم؟ قالوا: كيف حال الشيعة؟ قال: شيعتنا أصحاب هذه الصفات:

- اصفرت وجوههم لقلة النوم.

- انطفأ نور عيونهم لبكائهم في مناجاتهم لله ليلا.

- بطونهم ملتصقة بظهورهم بسبب الجوع.

- جفت شفاههم من كثر الدعاء

- منحنية ظهورهم من كثر عبادة الليل.

٧- القبول عند الملائكة- عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عَظَّم الحق وأكثر في حمده، وقلل من أكله وشربه ونومه، فقد أحبه الملائكة...

٨- إعطاء الحكمة- قال نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم: نور الحكمة في جوع، والابتعاد عن الله في الشبع. فلا تشبعوا فيطفأ نور قلوبكم.

٩- إن تناول كميات أقل من الطعام مهم جِدًّا لدرجة أنه ليس فقط أساسًا للنعم الأخرى، ولكن أيضًا تناول كميات أقل من الطعام يعد عبادة ذات قيمة عالية. وفي هذا الصدد ورد في الروايات بنص صريح عن نبي الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: الأكل القليل عبادة.

١٠- لقاء الله وكسب رضاه- قال عيسى بن مريم عليه السلام: جوّعوا أكبادكم لعل الله يري قلوبكم.

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