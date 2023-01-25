تقليد الاسلام /٧...

د.مسعود ناجي إدريس ||

• سؤال: في ديننا الإسلامي، يجب أن يكون قبول الدين والإيمان نابعا عن الوعي ولا ينبغي أن يكون مجرد تقليد، لكن أطفالنا الذين بلغوا سن التكليف يبدأون بالصلاة والتدين لمجرد أن والديهم مسلمون. في هذه الحالة الا يعتبر ذلك اتباعا لدين اباءنا واجدادنا وتقليدا لهم؟؟

• جواب: أولاً، يجب أن نعلم أن المبدأ الأساسي للجيل الجديد في كل المجتمعات والأديان هو الالتزام بقوانين الماضي وعادات الأسرة والمجتمع، ما لم يثبت العكس بالنسبة للأطفال. وغني عن القول أنه بعد سن 3-4 سنوات، يسأل الأطفال باستمرار أسئلة من الأشخاص من حولهم ويريدون منهم أن يفهموا سبب العادات والمعتقدات. مع اختلاف أن أتباع بعض الديانات يسترون شعور الأطفال بالفضول بظواهر مثل "ظهور بابا نويل"! كما يحدث بين المسيحيين، ولكن في الإسلام يعطي كل طقس أهمية خاصة للتساؤل والإجابة، لدرجة أنه يتم التعبير عن حجج مختلفة حول التوحيد والقيامة والنبوة والإمامة بلغات مختلفة من قبل الأسرة والمدارس الابتدائية والمتوسطة.

لذلك يجب أن تقوم مبادئ الدين على البحث، وليس تقليد الوالدين أو الأصدقاء أو الفئات الاجتماعية، إلخ، ولكن يجب أن نعلم أيضًا أن البحث الفلسفي للملا صدري ليس ضروريًا، ولكن يُطلب من الجميع قدر استطاعته التفكر والتفكير في هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

باختصار، يجب على الجميع أن يكونوا واثقين من معتقداتهم الدينية، فإذا كانت لديهم القدرة العلمية وإمكانية البحث العلمي الدقيق، فعليهم الوصول إلى حقيقة معتقداتهم من خلال البحث ودراسة الموضوعات العلمية والفكرية التفصيلية، وبالنسبة لاولئك الذين لا يملكون هذه الامكانية عليهم الاعتماد على أبحاث الخبراء.

يعتمد مقدار القراءة والرجوع إلى العديد من الكتب على تلبية احتياجات البحث والإيمان بالدين الصحيح وإزالة مخاطر الشكوك. ولتوضيح الإجابة عن السؤال نعود إلى الموضوع الأساسي وهو ضرورة البحث في الدين والله. في الأساس ، ما هي حاجتنا إلى إجراء بحث حول الدين ، إذا تم توضيح معيار ضرورة البحث ، فسيتم أيضًا توضيح مقدار البحث. سأبدأ بالإجابة بمثال بسيط. إذا أخبرك طفل بوجود عقرب في ملابسك ، فأنت تتفاعل على الفور عن طريق إزالة الملابس من جسمك والتحقق من جميع زواياها. في هذه الحالة ، لماذا تتفاعل وتبدأ التحقيق ومتى تتوقف عن التحقيق ، فمن الواضح أن رد فعلك تمليه حكمتك التي تملي عليك منع الضرر أو تجنبه حتى لو كان ذلك ممكنًا وليس حتميا.

تُعرف قاعدة العقل البديهية هذه بحقيقة أن تجنب الضرر المحتمل واجب وفقًا لقاعدة العقل. يخضع هذا الحكم لمعيارين ، فكلما كان هذين المعيارين أقوى ، كلما أصبح حكم العقل ضروريًا. الأول هو مقدار ونسبة الاحتمال أنه كلما كان الاحتمال أقوى ، كان حكمك ورد فعلك أقوى ، والمعيار الثاني هو قوة الاحتمال ، أي ما هي الخسارة التي تعلمك بإمكانية حدوثها ، سواء كانت ملابسك مشتعلة أو منزلك بأكمله. تتوقف عن البحث والتحري عندما تصل إلى مستوى اليقين بأنه لا يوجد خطر ويزول احتمال الأذى ، الآن بعد أن قدم العديد من العظماء عبر التاريخ أخبارًا عن وجود الله ويوم القيامة ، إلخ ، وهي نفس النسبة المئوية للاحتمالية ، وهي نسبة عالية جدًا وربما قوية جدًا وفقًا للقانون أعلاه ، يجب أن تبدأ التحقيق.

لذلك ، يجب أن يكون كل شخص على يقين من حقيقة دينه ويجب أن يكون لديه دليل على ادعاءاته. على الرغم من أنه ليس من الضروري تقديم أدلة فلسفية وفكرية دقيقة ، إلا أنه معيار لضمان اليقين. واما دعوتهم إلى الإسلام والقيام بأبحاث للإجابة على أسئلتهم هي خطوة أخرى ليست من واجبات الجميع ، ولكن يجب على قلة خاصة أن تتولى هذه المهمة.

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