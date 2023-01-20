تغییر الدین /٥...

د.مسعود ناجي إدريس ||

سؤال: أريد أن أصبح مسيحيا ماذا أفعل؟ لا توجد كنيسة في مدينتنا، لذا أرجو مساعدتي!؟

جواب: لماذا تريد أن تصبح مسيحياً؟ هل وجدت حَقًّا أن المسيحية حق أم أنك قبلت المسيحية للوصول إلى غرض معين؟ لأننا نعرف الكثير من الناس الذين يغيرون دينهم ليس بسبب البحث عن الحقيقة، ولكن للوصول إلى أهدافهم الخاصة. على سبيل المثال، يعتنق بعض الأشخاص دين الشخص المفضل لديهم من أجل الزواج منه. أو لكي يتمكنوا بحرية ودون الشعور بالذنب من التورط في بعض الأفعال الفاسدة مثل شرب الخمر أو النظر إلى المحرمات أو....، وبذلك يتركون دين الإسلام.

حتى أن هناك البعض يريدون أن يطلقوا زوجاتهم ، لكنهم غير قادرين قانونًيا على ذلك؛ لذلك، فإنهم يتركون الإسلام ليصنعوا لأنفسهم طريقاً مختصراً. فمثلاً: امرأة تريد الطلاق لكن زوجها لا يطلقها فتكفر فتحرم على زوجها وتدع زوجها يتركها. أو يريد الرجل تطليق زوجته، ويرى أن عذره في المحكمة غير مقبول؛ أو حتى لأنه لا يريد أن يعطي مهرًا إلخ...؛ لذلك يترك الإسلام فيفسخ عقد الزواج بشكل تلقائي. لذلك وعلى هذا الأساس سنقدم لك معلومات عن المسيحية لأننا نعلم أن المسيحيين يخفون الكثير من حقائق دينهم لخداع المسلمين.

• فكرة الثالوث هي الفكرة الأساسية للمسيحيين.

ترى عقيدة الثالوث في المسيحية أن الله هو إله واحد لكن في ثلاثة أشخاص أو أقانيم— الأب، الابن يسوع الروح القدس—أي أن «الله واحد في ثلاثة أقانيم إلهية». الأقانيم الثلاث مستقلات ولكنها «واحدة في المادة، الجوهر والطبيعة»

لذلك، يجب على أي شخص يريد أن يكون مسيحياً أن يؤمن بهذا المبدأ. طبعا المسيحيون لا يفتحون هذا الرأي في دعايتهم ليجتذبوا المسلمين. لأن العقل يدرك التناقض الواضح بوضوح في هذا المبدأ. لذلك، فكر بعض المسيحيين الأوائل، مثل أريوس، في تفسير هذا المبدأ بطريقة لا تتعارض مع ذلك. قال: الله واحد، لكنه تجلى بثلاث صور. بهذا البيان، حرروا أنفسهم من التناقض. على هذا التفسير ظهر اختلاف بين العلماء المسيحيين. لذلك، أنشأ قسطنطين، أول إمبراطور مسيحي، مجلساً في مدينة نيقية عام 325 بعد الميلاد، يتألف من حوالي 300 أسقف مسيحي، لحل هذه القضية. وافق هذا المجمع بأغلبية حاسمة على أن يسوع المسيح هو الله حَقًّا وأعلن أن رأي آريوس غير صحيح. نقرأ هذا في قرار المجلس:

إبّان البشارة، بمناسبة ولادته أو وجوده في الهيكل عندما كان في الثّانية عشرة من عمره، ساعة موته وآن قيامته، يسوع يظهر بصفته إبناً للّه، بطريقة جديدة، نسبة إلى البنوّة التّي يعرفها شعب إسرائيل. في مطلع حياته العلنيّة، أيضاً، وفي لحظة عماده حصرًا، يشهد الآب للعالم، بنفسه، أنّ المسيح هو الإبن الحبيب.

• باختصار:

إذا أراد المرء أن يصبح مسيحياً، فعليه أن يقبل الثالوث. ولقبول الثالوث، يجب على المرء أن يقبل التناقض الموجود بهذا المبدأ دون أي تبرير أو تفسير رغم أن هذا التناقض لا يقبله العقل. لذلك يقول النصارى: "آمنوا وافهموا"، خلافًا للإسلام الذي يقول: "افهموا وآمنوا".

الخطيئة البشرية المتأصلة

بالطبع، الثالوث ليس المشكلة العقلانية الوحيدة للمعتقدات المسيحية. بدلاً من ذلك، تتعارض مبادئ المسيحية الأخرى بشكل متساوٍ مع العقل. على سبيل المثال، الإيمان بخطيئة الإنسان المتأصلة والإيمان بالتضحية.

• دعونا نتعرف على الله والمسيح وإنجيل المسيحيين بشكل أفضل.

إله المسيحية هو كائن في السماء خلق العالم ويمكن أن يتخذ شكل إنسان. خلق آدم ونهى عنه الاقتراب من شجرة المعرفة. ولكن آدم أخطأ وأكل من تلك الشجرة فصار حكيما. لذلك انزعج الله وعلم أن آدم قد صار حكيمًا ولا يستطيع أن يحفظه في الجنة. لذلك طرده إلى الأرض. بعد ذلك ولد كل نسل آدم كخطاة. أي أنهم يرثون خطيئة أبيهم. يسمي المسيحيون هذه الخطيئة بالخطيئة الأصلية.

هذه الخطيئة عظيمة ومتجذرة لدرجة أنه لا يمكن تطهيرها إلا بتضحية عظيمة. كم حجمها هل تكفي ذبيحة الأنبياء؟ لا. لماذا ا؟ لأن لديهم أيضًا تلك الخطيئة المتأصلة. هذا هو المكان الذي يتجسد فيه الله الرحيم للمسيحيين. يأخذ شكل الروح القدس في بطن امرأة طاهرة اسمها مريم (عليها السلام) ويولد منها واسمه عيسى المسيح.

في هذه الحالة يُدعى ابن الله فيكبر الله الابن ويتحمل الكثير من الآلام في سبيل البشرية ، وفي النهاية ، يضحي بنفسه للبشرية حتى يقتلوه على الصليب حتى يتم تطهير الخطيئة الكامنة في البشرية. ثم دُفن وقام بعد ثلاثة أيام ؛ أي أنه خرج من القبر على شكل الروح القدس ، وبقى على الأرض لسنوات عديدة ليقود الناس. في هذه المرحلة ، يظهر لأربعة أشخاص بأسماء متى ومرقس ولوقا ويوحنا ، وينقل إليهم الأشياء في شكل معنى - وليس كلمات. ثم يكتب هؤلاء الأشخاص الأربعة هذه المعاني بكلماتهم الخاصة ؛ وبهذه الطريقة تظهر الأناجيل الأربعة.

هذا هو إله المسيحية الوهمي وهذا هو رأي المسيحيين تجاه عيسى والأناجيل الأربعة. إنهم يعتبرون أن عيسى هو الله وليس نبيًا ؛ وهو الله المتجسد في صورة إنسان. يؤمنون أنه يمكن تصور الله ويمكن أن يموت ويعود إلى الحياة. يعتبرون ان الناس خطاة بطبيعتهم. تعتبر الأناجيل أيضًا من الكتب التي كتبها أربعة أشخاص. وهؤلاء الأربعة لا يُعتبرون أنبياء ، ولا أوصياء على النبي ، ولا معصومين من الخطأ. ادعى أربعة أشخاص أنهم رأوا الله أو المسيح وعلّمهم الإنجيل. هذا هو معنى الأناجيل الأربعة. الآن ، كم يجب أن يكون شخص ما غبيًا لقبول هذه الادعاءات دون أي سبب وجيه. هل هؤلاء الأربعة معصومين؟ لا

هل لديهم معجزة؟ لا

فلماذا وبحسب أي منطق يجب أن نصدق ما يقولون ؟! يقول المسيحيون: اتركوا العقل ، آمنوا افهموا. رائع! هل تعتقد أن هذا منطقي؟ إذا ثبت أننا نقبل شيئًا ما دون تأكيد السبب ، فيمكننا قبول أي شيء خاطئ. ليس من الغريب أن كل الأديان المشوهة هي ضد العقل ؟! من الواضح أن كل هذه التحريفات موجودة في الكتاب المقدس لذلك لا يمكن أن تُفرض معتقداتهم على أهل العقول لانهم يرفضون الجري وراء السبب من البداية.

حَقًّا، أي شخص عاقل يستسلم لهذه الأشياء؟

أي عاقل يقبل أن الله الحكيم ينهى الإنسان عن المعرفة؟

أي عاقل يقبل أن الله العادل يعتبر كل الأبناء خطاة بسبب خطيئة أبيهم آدم عليه السلام؟

أي عاقل يقبل أن الله القدير لا يستطيع أن يطهر عبيده دون تضحية؟

أي عاقل يقبل أن يصير الله إنسانًا ويموت؟ الله يعني الوجود اللامحدود. والوجه البشري محدود بالتأكيد. لذلك، فإن تجسد الله في صورة عيسى (ع) يعني حدودًا لغير محدود، وهذا الامر متناقض. لأنه من المستحيل أن يكون الشيء محدودًا بينما يكون غير محدود.

فما هو الحل؟ الحل هو أن يتخلى المسيحيون عن العقل. لذلك، في المسيحية، الحكمة ليست فضيلة. يمكن تسمية هذا الدين بالدين المعادي للعقلانية. لهذا السبب كان لدى حكماء كل عصر مشكلة مع هذا الدين. حارب جيوردانو برونو، العالم والفيلسوف العظيم، مثل هذه المعتقدات غير البديهية، وتم حرقه على يد الكهنة. تحدث جاليليو ضد المعتقدات المسيحية- الذين كانوا يؤمنون بأن الأرض هي مركز الكون وتم حرقه هو الآخر. تم تهديد ليوناردو دافنشي بالمحاكمة لأنه قال إن الإنسان يمكنه الطيران بأدوات؛ لذلك، تراجع عن كلامه. و.... حقيقة أن الغرب ابتعد عن المسيحية بعد تطور العلم كان بالضبط السبب في أن المسيحية كانت ضد العقل والعلم.

• عيسى المسيح في التاريخ

بدون الإيمان بالقرآن، لكان من غير المنطقي قبول وجود عيسى المسيح.

لو لم يشهد القرآن الكريم على وجود عيسى المسيح، لما كنا نحن المسلمون نؤمن حتى بوجوده من الأساس، ناهيك عن نبوته. لأنه تاريخيًا ، لا توجد وثيقة صحيحة تنص على وجود شخص اسمه عيسى المسيح في العالم. علاوة على ذلك، لا يوجد اسم أو عنوان النبي موسى (عليه السلام) في التاريخ أيضًا؛ فكيف توجد وثيقة تاريخية عن هذه النبوآت.

اقرأ تاريخ مصر، يسردون تاريخ الفراعنة خطوة بخطوة؛ لكنهم لم يذكروا قصة النبي موسى عليه السلام. اقرأ تاريخ روما، سجلوا التاريخ من الألف إلى الياء؛ لكن ليس هناك أثر لعيسى المسيح في هذه السجلات. كان للنبي يوسف (عليه السلام) مكانة سياسية عالية في مصر ولكن لا ذكر له في تاريخ مصر. نعم، نحن نعلم أن أحد الفراعنة المسمى أخناتون كان موحدا في ظروف غامضة وحارب عبادة الأصنام؛ لكن حقيقة تعليمه على يد يوسف (ع) ليست في التاريخ. وكذلك العديد من الأنبياء الآخرين.

بالطبع، هذا ليس غريبا. لأن التاريخ كتب من قبل الملوك وتم حفظها ونسخها في بلاط الملوك. لذلك من الطبيعي أنهم يريدون محو أسماء الأنبياء من صفحة التاريخ. ومع ذلك، لا توجد وثيقة تاريخية على وجود هؤلاء الناس. لا يعود تاريخ أي من النسخ القديمة من التوراة الحالية إلى زمن النبي موسى عليه السلام، ولا تحتوي هذه التوراة على وثيقة مثل الآيات القرآنية والأحاديث الإسلامية. حتى الأناجيل الأربعة لا تنتهي بهؤلاء المؤلفون الأربعة. وفقًا اليهود والنصارى في الكتاب اليهودي وجزء من الكتاب المسيحي اعتقدوا بأنهم فقدوا فيه جزء من العهد القديم والمتمثل بمدة خمسمائة عام ولم يكن هناك أثر له خلال هذه الخمسمائة عام، حتى خلال تلك الفترة. في عهد كورش الأخميني ، ادعى أحدهم أنه وجد كتاب العهد القديم. منذ ذلك الحين، تم قبول نفس الكتاب الذي أحضره هذا الشخص باعتباره العهد القديم الأصلي. هل من المعقول أن نصدق ذلك عندما يدعي أحدهم أنه عثر على الكتاب اليهودي المفقود ويقبله الآخرون دون أي دليل؟!

لذا كن حذرا! إذا قبلنا بوجود هؤلاء الأنبياء، فهذا فقط بسبب شهادة القرآن، وليس بسبب كلام اليهود والنصارى. نحن نقبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإعجازه، وما وصل لنا القرآن أيضًا بوثائق قاطعة ثم من خلال أخبار القرآن نؤمن بوجود الأنبياء السابقين.

لذلك، إذا لم يصرح القرآن بذلك، فلا يمكن إثبات وجود هؤلاء الأنبياء تاريخياً.

• الدين الناقص لا فخر فيه

المسيحية دين بدون قواعد دينية. في هذه الطقوس الشريعة لا معنى لها. لكنهم يؤمنون فقط بالخطيئة الأخلاقية. بينما كان لليهودية قواعد. يعتبر المسيحيون دينهم متفوقًا لأنه ليس له قواعد. يا للعجب، إنهم يعتبرون دينًا ليس لديه خطة حياة للبشرية أعلى من دين لديه خطة حياة للبشرية. بالطبع، نحن نعلم أن للمسيحية أيضًا قواعد في الحقيقة، وقد دمروها بتشويهها رغم إن الكتاب المقدس المسيحي في قسم العهد القديم مليء بقوانين الشريعة.

لكنهم يقولون: ليس من الضروري اتباع تلك القواعد. يقولون: هذه الوصايا من قبل عيسى (ع)؛ وهذا على الرغم من حقيقة أنه وفقًا للأناجيل الحالية، أكد عيسى أن وصايا موسى (عليه السلام) لا تزال صالحة؛ وعلى أتباع عيسى عليه السلام أن يحفظوها.

إن عيسى عليه السلام كان مكملاً للتوراة وأمر المسيحيين اتباع جميع آيات التوراة. لذلك نقول للمسيحيين: لماذا تأكلون لحم الخنزير؟؟ في التوراة، في الآية 7 من الفصل 11 من سفر اللاويين ، ألم يدخل لحم الخنزير كنوع من السم ولم يتحدث عن نجاسته؟ فلماذا تأكلون لحم الخنزير؟؟ لماذا تشربون الخمر؟؟ في حبقوق الإصحاح 2، الآية 5، ألم يقدم الخمر على أنه مادة تخدع الإنسان وأن في استخدامها تدمير للسلام والكرامة ؟؟ فلماذا تشربون الخمر؟؟

كما يقول البعض: الدين دون قواعد دين أفضل والدين دون قواعد إذا لم يكن لديه سياسة فلديه أفضلية أعلى. إنهم أكثر غباء من المسيحيين. أغبى من هؤلاء الذين يقولون: الدين بدون آخرة أفضل. أغبى من هؤلاء الذين يقولون: عدم وجود دين الله من الأساس أفضل. بل أغبى من هؤلاء الذين يقولون: إذا كان إله الدين هو الشيطان ويدعو إلى القبح فهو الأفضل.

• ولكن ماذا يقول العقل؟

يقول العقل: كلما كان الدين أكثر تفصيلاً، وكلما كان أكثر دقة في أكثر الأمور تفصيلاً في حياة الإنسان زادت فائدته. لأنه إذا لم يخطط الله للشؤون البشرية، فسيخطط لنا الآخرون هذه الأمور. الآن أيهما أفضل؟ هل يعطينا الله العليم الحكيم العادل خطة أو إنسان آخر مثلنا؟!

• لماذا يجب أن يكون لنا دين وما هو المعيار الصحيح للدين؟

لا شك في أن الإنسان مخلوق خاص له مسار تطوري خاص مقارنة بالحيوانات. تمتلك الحيوانات إجابات لاحتياجاتها المتأصلة في شكل غريزة، لذلك فهي لا تحتاج إلى توجيه خارجي. لكن الإنسان ليس لديه سوى جزء من الإجابة على احتياجاته المتأصلة دَاخِلِيًّا، والتي هي في الأساس احتياجات أولية. هذه الاستجابات الداخلية الأساسية ولكن الأساسية في البعد المادي تسمى الغريزة وفي البعد الروحي وما فوق المادي طبيعة. لكن هذا القدر من الوعي الداخلي لا يكفي لجميع الاحتياجات المادية والروحية للإنسان. لذلك يسعى الإنسان باستمرار للحصول على إجابة للعديد من احتياجاته من خارج طبيعته. وضرورة وجود الدين والهداية الإلهية وحاجة الإنسان لمثل هذه الهداية تأتي من طبيعته. أي أن الإنسان يدرك أنه غير قادر على الاستجابة لبعض احتياجاته المادية والروحية بقواه الموجودة، مثل الغريزة والطبيعة والخيال والعقل؛ لذلك، يفرض العقل على الله تعالى أن يجيب على هذه الاحتياجات بإرسال الوحي إلى الإنسان. لأن الله حكيم ويستحيل على الحكيم أن يضع الاحتياجات في الكائنات دون أن يضع لهم الإجابة.

لذلك فإن الدين ليس إلا إجابة لبعض الحاجات المادية والروحية للإنسان، والتي لا تكمن الإجابة عنها بشكل طبيعي في وجود الإنسان. وعلى هذا، حتى تثبت الإشارة الدينية إلى الله، فلا يجوز مَنْطِقِيًّا اتباعها. لذلك، لإثبات أن دينهم من عند الله، عمل الأنبياء (ع) معجزات لإثبات أنهم على علاقة بالله ومرتبطون بقوة الله التي لا مثيل لها. وبمعنى آخر، فإن المعجزة هي توقيع الله على دينه وصدق نبيه. توقيع لا يستطيع أحد تزويره.

لذلك نحن البشر نريد الدين لأننا غير قادرين على استخلاص الإجابات لجميع احتياجاتنا من قوتنا الحالية؛ لذلك، لا نعرف ما هي الإجابات على احتياجاتنا؛ ونحن نعلم أن الله وحده يعرف ما هي هذه الإجابات، لذلك لا يمكننا تعيين مهمة لله لإرسال أوامر معينة أو عدم إرسالها؛ بدلاً من ذلك، نظرًا لأن حكمته ثابتة بالنسبة لنا من خلال حكم العقل، فنحن على يقين من أن كل ما يقره هو بالتأكيد مصدر سعادتنا الحقيقية.

لذلك، ليس من واجبنا نحن البشر أن نحكم على صحة أو عدم صحة الدين بناءً على شكل أحكامه وتعليماته. بدلاً من ذلك، واجبنا هو إثبات صحة الدين أولاً ثم اتباع قواعده. على مر التاريخ، تحدث الكثير من الناس باسم الله وغيروا العديد من أوامر الله، وقد يكون العديد من هذه الكلمات المزيفة أو المشوهة مرضية لرغباتنا، ولكن هل يمكن رفضها بمجرد إرضائها؟ من الممكن أن تكون بعض هذه الكلمات صحيحة في حد ذاتها، لكنها ليست الحقيقة الكاملة والصيغة الكاملة للسعادة؛ بدلاً من ذلك، من الممكن أن يكونوا جزءًا من خريطة الطريق إلى السعادة.

ومن الواضح أن الشخص لن يصل إلى أي مكان بخطة غير مكتملة.

الآن يجب على المرء أن يسأل: من بين الأديان الموجودة، أي منها قادر على إثبات أصالتها. أي دين قادر على إثبات ادعائه إلى الله بوثائق وأدلة مؤكدة. هل الديانة الزرادشتية أو اليهودية أو المسيحية قادرة على إثبات أن الزرادشتية وموسى وعيسى كانوا موجودين من الأصل أولا؟ ثانيًا، إذا كانوا موجودين، فهل تستطيع أن تثبت نبوة المدعي؟ ثالثًا، بافتراض أنه نبي، فهل يستطيع إثبات أن كتابهم الحالي هو بالضبط نفس كتابهم السماوي؟ رابعًا، على افتراض إثبات هذا الأمر، هل يستطيع أن يثبت أن هذا الكتاب هو الكتاب كله وليس جزءًا منه؟ لأن الخطة غير المكتملة غير مجدية. خامساً، هل هذه الأديان قادرة على إثبات أنه لم يأت نبيا بعد أنبيائها ولم ينسخ دينهم؟

لكي نعتبر هذه الأديان معادلة السعادة والإجابة على جميع احتياجات الإنسان اليوم، يجب أن يكون لكل هذه الأسئلة- التي هي معايير صحة الدين- إجابة إيجابية. في حين لا يمكن لأتباع هذه الديانات إثبات أحد هذه الأسئلة وعليه أين سينتهي بهم الأمر جميعًا؟

البوذية لا تدعي في الأساس أنها إلهية؛ ولا يعتبرون بوذا نَبِيًّا أيضًا. تاريخيا، كان وجود زرادشت وموسى وعيسى موضع شك كبير من قبل علماء التاريخ. وباستثناء ادعاءات الزرادشتيين واليهود والمسيحيين، لا توجد وثيقة تاريخية لا يمكن إنكارها تثبت وجودهم التاريخي. لا يمكن إثبات نبوآتهم بأي سبب منطقي أو إثبات معجزة لهؤلاء الأتباع. كما أن الاستشهاد بأفيستا إلى زرادشت والتوراة لموسى مشوه تاريخيًا . المسيحيون أنفسهم لا يعرفون الكتاب المقدس على أنه سفر عيسى. يعترف الزرادشتيون بأن الأفستا قد انتقلت من شخص إلى شخص لسنوات عديدة وكُتبت بعد الزرادشتية بمئات السنين. لذلك، يعلم الله ما حدث لهذه المواد في الوقت الذي لم يتم فيه كتابة الأفستا. يعتقد الزرادشتيون والباحثون أن الأفستا كانت في الأصل كبيرة جِدًّا وكُتبت على اثني عشر ألف جلد خاص بالبقر. يحتوي الافاستا الحالي على ثلاثة وثمانين ألف كلمة؛ وربما كان النص الأصلي 345 ألفًا و 700 كلمة؛ هذا يعني أربعة أضعاف الأفستا الحالي.

لذلك، فإن افتراض أن هذا الكتاب هو كتاب سماوي لن يكون صحيحًا؛ لکونه خطة غير مكتملة فلا يمكن تنفيذها. ربما، في القسم المحذوف، كانت هناك مواد فسرت أو خصصت وقيدت المواد الموجودة. لذلك، عن طريق إزالتها تصبح المحتويات الموجودة غير صالحة. كما فُقدت التوراة لحوالي خمسمائة عام بعد موسى عليه السلام، وبعد ذلك ادعى أحدهم أنه وجدها. الآن، كيف لنا أن نعرف أن هذه التوراة الحالية هي توراة موسى عليه السلام.

أيضًا، لا تستطيع أي من هذه الأديان إثبات عدم وجود نبي بعد نبيها. لأن لا توجد آية في دينهم تنص على أن دينهم هو الدين الأسمى. لذلك، فإن هذه الأديان الموجودة ليست سوى مجموعة من الادعاءات التي لا يمكن إثباتها في العصر الحالي. لذلك، من الناحية العقلانية، لا يمكن لأحد أن يخضع لهم؛ وإن خضع لهم فلا حجة له أمام الله.

لذلك، لا يوجد دين آخر غير الإسلام يمكنه إثبات الأسئلة الخمسة المذكورة أعلاه. إن بعض التعاليم الأساسية لهذه الأديان تتعارض أيضًا مع الحجج العقلانية.

الإسلام هو الوحيد الذي يكون وجود نبيه مؤكدًا في التاریخ. وقد رويت معجزاته عبر التاريخ، وإلى جانب ذلك ما زالت معجزاته باقية. تم البحث في القرآن الكريم منذ 1400 عام، ولكن حتى اليوم لم يستطع أحد أن يأتي بمثله.« وَ إِنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ. » (البقرة:٢٣)

باختصار:

من أجل معرفة حقيقة الأديان الحالية، يجب على المرء أن يستكشف أسسها، وليس رؤوس الفروع؛ وعندما نذهب إلى الأسس، نرى أنه لا يوجد دين له أساس موثوق به إلا الإسلام.

• هل يعقل أنه لا يوجد دين حق في العالم؟

وفقًا للحجج التي ذكرناها في الأسطر السابقة، من المستحيل أن يترك الله شخصًا في حاجة إلى منهج للسعادة دون خطة مناسبة. لذلك، في أي وقت هناك بالتأكيد خطة صحيحة وغير مشوهة من الله. ف-حاشا لله- أن يكون قد خلق كائنًا مثقلًا ويحتاج إلى خطة لتحسين الذات ولم يوفر له خطة مناسبة. مثل هذا الشيء مستحيل أيضًا؛ لأن بذلك يصبح هذا الخلق باطل وغير حكيم؛ ولا يمكن حدوث شيء من الله الحكيم فيلغي حكمته. لذلك من المؤكد أن أحد الأديان الموجودة هو الصحيح. وبما أنه لا يوجد دين آخر غير الإسلام يمكنه حل بعض الأسئلة التي أثيرت في السطور السابقة، فلا شك في أن جميعها باطلة في العصر الحالي وانفصلت عن أصلها. لذلك إذا كان لا بد من وجود دين صحيح بين الناس، فلا يمكن أن يكون هذا الدين إلا الإسلام. لأنه لا يوجد خيار آخر.

الآن، بعد هذه الحجة، فإن أي شك أثير في الفروع الرئيسية للإسلام لن يكون قادرًا على التشكيك في مبدأ الإسلام. لأن أساس الدين هو مبادئه. عندما يثبت شخص ما أن مبادئ أحد الأديان صحيحة وأن مبادئ الديانات الأخرى باطلة، فليس لديه عذر منطقي للتوقف. ومن المنطقي أن يعتنق ذلك الدين. نعم، قد تكون لديه شكوك حول مبادئ هذا الدين في قضايا لاحقة. لكن هذه الشكوك ليست سببا منطقيا له للتراجع.

نتيجة لذلك:

إذا قبلت أن الله موجود؛ والإنسان محتاج إلى الدين. ومن بين الأديان القائمة الإسلام هو الوحيد الذي يمكن الدفاع عن أسسها. منطقيا، لن يكون أمامك خيار سوى قبوله.

بعد أن يقبل الشخص الإسلام باعتباره الدين الحق، يجب عليه تحديد الدين الإسلامي كدين حقيقي.

• التناقضات في الكتاب المقدس المسيحي

الكتاب المقدس المسيحي لديه تناقضات واضحة لا مبرر لها مما يظهر أن هذا الكتاب ليس إِلَهِيًّا. نشير إلى مثال على هذه التناقضات.

• في أي يوم تم إطلاق سراح يهوه من السجن (السابع والعشرون من الشهر أو الخامس والعشرون من الشهر)؟

كان يهوه من ملوك يهوذا وكان في الأسر، وهناك تناقض في الكتاب المقدس في تحديد يوم حريته. يقول أحد الكتب إنه أطلق سراحه في اليوم السابع والعشرين من الشهر الثاني عشر، وكتاب آخر يقول إنه أطلق سراحه في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الثاني عشر. مهما كان، فهو ليس مُهِمًّا لكن في هذه الحالة، يمكن أن يقودنا إلى النقطة التي ترك فيها مؤلف الكتاب آثار أقدامه.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنجيل المسيحي يتكون من جزأين؛ العهد القديم والعهد الجديد. يتألف العهد الجديد نفسه من أربعة أناجيل كتبها أربعة أشخاص هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يتكون العهد القديم أيضًا من 39 كتابًا؛ تعتبر التوراة جزءا منه. بعض الكتب الأخرى تشمل: صموئيل الأول، صموئيل الثاني، راعوث، الملوك الأول، الملوك الثاني، عزرا، نحميا، أستير، إلخ. العهد القديم هو الكتاب المقدس لليهود، والذي يسميه اليهود تناخ . لذلك، عندما نقول في كتاب مثل هذا وفي كتاب آخر مثل ذلك، فإننا نعني جزأين من الكتاب المقدس لليهود أو المسيحيين.

لذلك تجدر الإشارة إلى أن الكتاب المقدس عند اليهود ليس التوراة فقط، بل إن التوراة جزء من كتابهم المقدس. علاوة على ذلك، لا يؤمن المسيحيون بأن عيسى -عليه السلام- نبي وله كتاب. إنهم يعتبرون أن عيسى (ع) هو الله المتجسد ويعتبرون الأناجيل الأربعة من أربعة أشخاص آخرين. لذلك، فإن الإنجيل الحالي ليس إنجيلًا مشوهًا. بدلا من ذلك، هو نفس الكتاب المقدس المقصود من القرآن بالاسم فقط.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المسيحيين أنفسهم لا يعرفون كلام الأناجيل الأربعة من عند الله. بل يقولون إن عيسى (ع) قدم المعاني لهؤلاء الأربعة، وهم أنفسهم اختاروا الكلمات للتعبير عن تلك المعاني. كما أن اليهود في كثير من الأحيان لا يعتبرون كتبهم بمثابة وحي. ويعتقدون أيضًا أن تناخ الحقيقي قد ضاع لمدة خمسمائة عام ووجده شخصا ما بعد خمسمائة عام.

• كمْ عدد مقاتلي إسرائيل ويهوذا؟

قرر الملك داود إجراء إحصاء لجميع قواته. وأمر يوآب قائد فرقته أن يحصي كل فرقه التي كانت من مجموعتي يهوذا وإسرائيل. في التقرير النهائي الذي قدمه يوآب لداود، هناك روايتان مختلفتان عن عدد جنود سبط يهوذا. في مكان ما حوالي خمسمائة ألف وفي مكان آخر حوالي أربعمائة ألف جندي.

• كمْ عدد سنوات المجاعة (ثلاث سنوات أو سبع سنوات) ؟

اعتبر إحصاء داود شكلاً من أشكال عدم الثقة بالله، وقرر الله أن يعاقب داود بسبب عدم ثقة داود به، ولهذا السبب أرسل النبي جاد إلى داود ليختار أحد الخيارات الثلاثة لعقوبته. ثلاثة خيارات كانت: ثلاثة أشهر من الفرار من العدو أو ثلاثة أيام من المرض المميت في البلاد أو عدة سنوات من المجاعة. هناك فرق فيما إذا كان العدد المطلوب من الله هو ثلاث سنوات أو سبع سنوات في الكتاب المقدس.

• يبلغ عدد مشرفين و موظفي حكومة سليمان (550 أم 250)؟

يبلغ حجم الكتاب المقدس حوالي سبعة أضعاف حجم القرآن، ولكن من حيث المحتوى، فإن المحتوى الرئيسي لمحتوياته هو التاريخ والتفاصيل التاريخية لشعب بني إسرائيل. من بين أمور أخرى، يحتوي على وصف تفصيلي لكيفية بناء هيكل سليمان ويذكر تفاصيله. على سبيل المثال، ذكر عدد العمال وعدد رؤساء العمال وحتى عدد الإسطبلات اللازمة للخيول، وتكررت معظم هذه المحتويات في كتابين منفصلين. من بين هذه القضايا، هناك نقاش حول عدد العاملين في بناء هيكل سليمان.

في سفر الملوك الأول، يقول إن لديه 550 عاملاً، وفي الكتاب الثاني من أخبار الأيام، يذكر عددهم ب 250 عاملاً.

طبعا مهما كان الرقم فهو ليس مهما، لكن يكفي أن يكون كتابا مقدسا فيه تناقضات، والتناقضات ليست من عمل الله، وهي أثر تركها المؤلف. قال الله تعالى:(و لو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا)

• ما هي سعة حوض المعبد (4000 لتر أو 6000 لتر)؟

عندما بنى النبي سليمان معبده ، وفقًا لأمر الله ، وضع حوضًا في منتصفه ، لكن هناك تناقض في سعة هذا الحوض.

هل هذه الأخطاء من الله أم من كتب الكتاب المقدس؟

• فضائح الكتاب المقدس المسيحي

توجد محتويات كثيرة في الكتاب المقدس تظهر أن هذا الكتاب قد اوجده أناس أشرار. لان محتوياته يستحيل أن تكون من عند الله أو من نبي. على سبيل المثال ، في هذا الكتاب ، يقوم الأنبياء بكل شيء قبيح يخطر ببالك. نشير إلى مثال على هذا المحتوى من خلال ذكر الوثيقة.

• اتهام لوط بشرب الخمر والزنا

وَصَعِدَ لُوطٌ مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِ، وَابْنَتَاهُ مَعَهُ، لأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكَنَ فِي الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ. وَقَالَتِ الْبِكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شَاخَ، وَلَيْسَ فِي الأَرْضِ رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلِّ الأَرْضِ. هَلُمَّ نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطَجعُ مَعَهُ، فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلًا». فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَدَخَلَتِ الْبِكْرُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أَبِيهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا. وَحَدَثَ فِي الْغَدِ أَنَّ الْبِكْرَ قَالَتْ لِلصَّغِيرَةِ: «إِنِّي قَدِ اضْطَجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أَبِي. نَسْقِيهِ خَمْرًا اللَّيْلَةَ أَيْضًا فَادْخُلِي اضْطَجِعِي مَعَهُ، فَنُحْيِيَ مِنْ أَبِينَا نَسْلًا». فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَيْضًا، وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا، فَحَبِلَتِ ابْنَتَا لُوطٍ مِنْ أَبِيهِمَا. فَوَلَدَتِ الْبِكْرُ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآبَ»، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِيِّينَ إِلَى الْيَوْمِ. وَالصَّغِيرَةُ أَيْضًا وَلَدَتِ ابْنًا وَدَعَتِ اسْمَهُ «بِنْ عَمِّي»، وَهُوَ أَبُو بَنِي عَمُّونَ إِلَى الْيَوْمِ." (التوراة كتاب التكوين: الفصل 19 / الآيات 30-38).

لوط المذكور في هذه القصة السخيفة غبي جِدًّا لدرجة أنه يشرب الخمر دون أن يعرف، أي عاقل يصدق بمثل هذا الهراء؟ هل يمكن لشخص أن يشرب الخمر ولا يدرك ما يشربه من رائحته؟ رغم أنه نبي ومرتبط بالملائكة.

• غضب موسى من الله

١ يعرّف الكتاب المقدس النبي موسى عليه السلام النبي الأعظم على النحو التالي:

فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته و حمي غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى فقال موسى للرب لماذا اسات إلى عبدك و لماذا لم اجد نعمة في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي العلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لابائه من أين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل لا اقدر أنا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي (اعداد: ١١ / ١١ ـ ١٤)

• سلیمان في الکتاب المقدّس:

وَأَحَبَّ الْمَلِكُ سُلَيْمَانُ نِسَاءً غَرِيبَةً كَثِيرَةً مَعَ بِنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآبِيَّاتٍ وَعَمُّونِيَّاتٍ وَأَدُومِيَّاتٍ وَصِيدُونِيَّاتٍ وَحِثِّيَّاتٍ مِنَ الأُمَمِ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمُ الرَّبُّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: «لاَ تَدْخُلُونَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ إِلَيْكُمْ، لأَنَّهُمْ يُمِيلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهَتِهِمْ». فَالْتَصَقَ سُلَيْمَانُ بِهؤُلاَءِ بِالْمَحَبَّةِ. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةٍ مِنَ النِّسَاءِ السَّيِّدَاتِ، وَثَلاَثُ مِئَةٍ مِنَ السَّرَارِيِّ، فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلْبَهُ. وَكَانَ فِي زَمَانِ شَيْخُوخَةِ سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَهُ أَمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلِهَةٍ أُخْرَى، وَلَمْ يَكُنْ قَلْبُهُ كَامِلًا مَعَ الرَّبِّ إِلهِهِ كَقَلْبِ دَاوُدَ أَبِيهِ. فَذَهَبَ سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشْتُورَثَ إِلهَةِ الصِّيدُونِيِّينَ، وَمَلْكُومَ رِجْسِ الْعَمُّونِيِّينَ. وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ الشَّرَّ فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ، وَلَمْ يَتْبَعِ الرَّبَّ تَمَامًا كَدَاوُدَ أَبِيهِ. حِينَئِذٍ بَنَى سُلَيْمَانُ مُرْتَفَعَةً لِكَمُوشَ رِجْسِ الْمُوآبِيِّينَ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي تُجَاهَ أُورُشَلِيمَ، وَلِمُولَكَ رِجْسِ بَنِي عَمُّونَ. وَهكَذَا فَعَلَ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ الْغَرِيبَاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقِدْنَ وَيَذْبَحْنَ لآلِهَتِهِنَّ. (سفر الملوك الأول 11: فصل ١١ / الآیة ١ - ٨)

• اتهام یعقوب(ع) بالخيانة و الكذب و...

وَحَدَثَ لَمَّا شَاخَ إِسْحَاقُ وَكَلَّتْ عَيْنَاهُ عَنِ النَّظَرِ، أَنَّهُ دَعَا عِيسُوَ ابْنَهُ الأَكْبَرَ وَقَالَ لَهُ: «يَا ابْنِي». فَقَالَ لَهُ: «هأَنَذَا». فَقَالَ: «إِنَّنِي قَدْ شِخْتُ وَلَسْتُ أَعْرِفُ يَوْمَ وَفَاتِي.

فَالآنَ خُذْ عُدَّتَكَ: جُعْبَتَكَ وَقَوْسَكَ، وَاخْرُجْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ وَتَصَيَّدْ لِي صَيْدًا، وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً كَمَا أُحِبُّ، وَأْتِنِي بِهَا لآكُلَ حَتَّى تُبَارِكَكَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ». وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَةً إِذْ تَكَلَّمَ إِسْحَاقُ مَعَ عِيسُو ابْنِهِ. فَذَهَبَ عِيسُو إِلَى الْبَرِّيَّةِ كَيْ يَصْطَادَ صَيْدًا لِيَأْتِيَ بِهِ. وَأَمَّا رِفْقَةُ فَكَلمتْ يَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلةً: «إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ أَبَاكَ يُكَلِّمُ عِيسُوَ أَخَاكَ قَائِلًا: ائْتِنِي بِصَيْدٍ وَاصْنَعْ لِي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأُبَارِكَكَ أَمَامَ الرَّبِّ قَبْلَ وَفَاتِي. فَالآنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أَنَا آمُرُكَ بِهِ: اِذْهَبْ إِلَى الْغَنَمِ وَخُذْ لِي مِنْ هُنَاكَ جَدْيَيْنِ جَيِّدَيْنِ مِنَ الْمِعْزَى، فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَةً لأَبِيكَ كَمَا يُحِبُّ، فَتُحْضِرَهَا إِلَى أَبِيكَ لِيَأْكُلَ حَتَّى يُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ». فَقَالَ يَعْقُوبُ لِرِفْقَةَ أُمِّهِ: «هُوَذَا عِيسُو أَخِي رَجُلٌ أَشْعَرُ وَأَنَا رَجُلٌ أَمْلَسُ. رُبَّمَا يَجُسُّنِي أَبِي فَأَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ كَمُتَهَاوِنٍ، وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةً لاَ بَرَكَةً».فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: «لَعْنَتُكَ عَلَيَّ يَا ابْنِي. اِسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لِي». فَذَهَبَ وَأَخَذَ وَأَحْضَرَ لأُمِّهِ، فَصَنَعَتْ أُمُّهُ أَطْعِمَةً كَمَا كَانَ أَبُوهُ يُحِبُّ. وَأَخَذَتْ رِفْقَةُ ثِيَابَ عِيسُو ابْنِهَا الأَكْبَرِ الْفَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا فِي الْبَيْتِ وَأَلْبَسَتْ يَعْقُوبَ ابْنَهَا الأَصْغَرَ، وَأَلْبَسَتْ يَدَيْهِ وَمَلاَسَةَ عُنُقِهِ جُلُودَ جَدْيَيِ الْمِعْزَى. وَأَعْطَتِ الأَطْعِمَةَ وَالْخُبْزَ الَّتِي صَنَعَتْ فِي يَدِ يَعْقُوبَ ابْنِهَا. فَدَخَلَ إِلَى أَبِيهِ وَقَالَ: «يَا أَبِي». فَقَالَ: «هأَنَذَا. مَنْ أَنْتَ يَا ابْنِي؟» فَقَالَ يَعْقُوبُ لأَبِيهِ: «أَنَا عِيسُو بِكْرُكَ. قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَّمْتَنِي. قُمِ اجْلِسْ وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ تُبَارِكَنِي نَفْسُكَ». فَقَالَ إِسْحَاقُ لابْنِهِ: «مَا هذَا الَّذِي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ يَا ابْنِي؟» فَقَالَ: «إِنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ قَدْ يَسَّرَ لِي». فَقَالَ إِسْحَاقُ لِيَعْقُوبَ: «تَقَدَّمْ لأَجُسَّكَ يَا ابْنِي. أَأَنْتَ هُوَ ابْنِي عِيسُو أَمْ لاَ؟». فَتَقَدَّمَ يَعْقُوبُ إِلَى إِسْحَاقَ أَبِيهِ، فَجَسَّهُ وَقَالَ: «الصَّوْتُ صَوْتُ يَعْقُوبَ، وَلكِنَّ الْيَدَيْنِ يَدَا عِيسُو». وَلَمْ يَعْرِفْهُ لأَنَّ يَدَيْهِ كَانَتَا مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيسُو أَخِيهِ، فَبَارَكَهُ. وَقَالَ: «هَلْ أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِيسُو؟» فَقَالَ: «أَنَا هُوَ». فَقَالَ: «قَدِّمْ لِي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَتَّى تُبَارِكَكَ نَفْسِي». فَقَدَّمَ لَهُ فَأَكَلَ، وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشَرِبَ. فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ أَبُوهُ: «تَقَدَّمْ وَقَبِّلْنِي يَا ابْنِي». فَتَقَدَّمَ وَقَبَّلَهُ، فَشَمَّ رَائِحَةَ ثِيَابِهِ وَبَارَكَهُ، وَقَالَ: «انْظُرْ! رَائِحَةُ ابْنِي كَرَائِحَةِ حَقْل قَدْ بَارَكَهُ الرَّبُّ. فَلْيُعْطِكَ اللهُ مِنْ نَدَى السَّمَاءِ وَمِنْ دَسَمِ الأَرْضِ. وَكَثْرَةَ حِنْطَةٍ وَخَمْرٍ. لِيُسْتَعْبَدْ لَكَ شُعُوبٌ، وَتَسْجُدْ لَكَ قَبَائِلُ. كُنْ سَيِّدًا لإِخْوَتِكَ، وَلْيَسْجُدْ لَكَ بَنُو أُمِّكَ. لِيَكُنْ لاَعِنُوكَ مَلْعُونِينَ، وَمُبَارِكُوكَ مُبَارَكِينَ». وَحَدَثَ عِنْدَمَا فَرَغَ إِسْحَاقُ مِنْ بَرَكَةِ يَعْقُوبَ، وَيَعْقُوبُ قَدْ خَرَجَ مِنْ لَدُنْ إِسْحَاقَ أَبِيهِ، أَنَّ عِيسُوَ أَخَاهُ أَتَى مِنْ صَيْدِهِ، فَصَنَعَ هُوَ أَيْضًا أَطْعِمَةً وَدَخَلَ بِهَا إِلَى أَبِيهِ وَقَالَ لأَبِيهِ: «لِيَقُمْ أَبِي وَيَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ ابْنِهِ حَتَّى تُبَارِكَنِي نَفْسُكَ».فَقَالَ لَهُ إِسْحَاقُ أَبُوهُ: «مَنْ أَنْتَ؟» فَقَالَ: «أَنَا ابْنُكَ بِكْرُكَ عِيسُو». فَارْتَعَدَ إِسْحَاقُ ارْتِعَادًا عَظِيمًا جِدًّا وَقَالَ: «فَمَنْ هُوَ الَّذِي اصْطَادَ صَيْدًا وَأَتَى بِهِ إِلَيَّ فَأَكَلْتُ مِنَ الْكُلِّ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ، وَبَارَكْتُهُ؟ نَعَمْ، وَيَكُونُ مُبَارَكًا». فَعِنْدَمَا سَمِعَ عِيسُو كَلاَمَ أَبِيهِ صَرَخَ صَرْخَةً عَظِيمَةً وَمُرَّةً جِدًّا، وَقَالَ لأَبِيهِ: «بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا يَا أَبِي». فَقَالَ: «قَدْ جَاءَ أَخُوكَ بِمَكْرٍ وَأَخَذَ بَرَكَتَكَ». فَقَالَ: «أَلاَ إِنَّ اسْمَهُ دُعِيَ يَعْقُوبَ، فَقَدْ تَعَقَّبَنِي الآنَ مَرَّتَيْنِ! أَخَذَ بَكُورِيَّتِي، وَهُوَذَا الآنَ قَدْ أَخَذَ بَرَكَتِي».

ثُمَّ قَالَ: «أَمَا أَبْقَيْتَ لِي بَرَكَةً؟» فَأَجَابَ إِسْحَاقُ وَقَالَ لِعِيسُو: «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ سَيِّدًا لَكَ، وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ جَمِيعَ إِخْوَتِهِ عَبِيدًا، وَعَضَدْتُهُ بِحِنْطَةٍ وَخَمْرٍ. فَمَاذَا أَصْنَعُ إِلَيْكَ يَا ابْنِي؟» فَقَالَ عِيسُو لأَبِيهِ: «أَلَكَ بَرَكَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ يَا أَبِي؟ بَارِكْنِي أَنَا أَيْضًا يَا أَبِي». وَرَفَعَ عِيسُو صَوْتَهُ وَبَكَى. فَأَجَابَ إِسْحَاقُ أَبُوهُ وَقَالَ لَهُ: «هُوَذَا بِلاَ دَسَمِ الأَرْضِ يَكُونُ مَسْكَنُكَ، وَبِلاَ نَدَى السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ. وَبِسَيْفِكَ تَعِيشُ، وَلأَخِيكَ تُسْتَعْبَدُ، وَلكِنْ يَكُونُ حِينَمَا تَجْمَحُ أَنَّكَ تُكَسِّرُ نِيرَهُ عَنْ عُنُقِكَ». فَحَقَدَ عِيسُو عَلَى يَعْقُوبَ مِنْ أَجْلِ الْبَرَكَةِ الَّتِي بَارَكَهُ بِهَا أَبُوهُ. وَقَالَ عِيسُو فِي قَلْبِهِ: «قَرُبَتْ أَيَّامُ مَنَاحَةِ أَبِي، فَأَقْتُلُ يَعْقُوبَ أَخِي».

(توراة، سفر التكوين: فصل ٢٧ / الآیة ١ ـ ٤٠)

أقسم عليك بالله! فكر بعقلك! هل هذه القصة السخيفة تشبه كلام الله؟! كيف يمكن أن تكون هذه المخلوقات السخيفة شبيه بالأنبياء؟ إسحاق في هذه القصة مخلوق لا يمكنه حتى التعرف على أولاده. نبوة هذه القصة ليست نبوة أيضًا بل نظام ملكي فما يصل إليه يعقوب ليس من عند الله بل من خلال دعاء إسحاق. يعقوب في هذه القصة أشبه بضابط إسرائيلي محتال أكثر من كونه شخصًا عَادِيًّا، ناهيك عن كونه نبي الله.

• يعطي إبراهيم زوجته لفرعون ليجامعها!

وَحَدَثَ جُوعٌ فِي الأَرْضِ، فَانْحَدَرَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ لِيَتَغَرَّبَ هُنَاكَ، لأَنَّ الْجُوعَ فِي الأَرْضِ كَانَ شَدِيدًا. وَحَدَثَ لَمَّا قَرُبَ أَنْ يَدْخُلَ مِصْرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَارَايَ امْرَأَتِهِ: «إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْمَنْظَرِ. فَيَكُونُ إِذَا رَآكِ الْمِصْرِيُّونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: هذِهِ امْرَأَتُهُ. فَيَقْتُلُونَنِي وَيَسْتَبْقُونَكِ. قُولِي إِنَّكِ أُخْتِي، لِيَكُونَ لِي خَيْرٌ بِسَبَبِكِ وَتَحْيَا نَفْسِي مِنْ أَجْلِكِ».فَحَدَثَ لَمَّا دَخَلَ أَبْرَامُ إِلَى مِصْرَ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ رَأَوْا الْمَرْأَةَ أَنَّهَا حَسَنَةٌ جِدًّا. وَرَآهَا رُؤَسَاءُ فِرْعَوْنَ وَمَدَحُوهَا لَدَى فِرْعَوْنَ، فَأُخِذَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى بَيْتِ فِرْعَوْنَ، فَصَنَعَ إِلَى أَبْرَامَ خَيْرًا بِسَبَبِهَا، وَصَارَ لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ وَحَمِيرٌ وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأُتُنٌ وَجِمَالٌ. فَضَرَبَ الرَّبُّ فِرْعَوْنَ وَبَيْتَهُ ضَرَبَاتٍ عَظِيمَةً بِسَبَبِ سَارَايَ امْرَأَةِ أَبْرَامَ. فَدَعَا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وَقَالَ: «مَا هذَا الَّذِي صَنَعْتَ بِي؟ لِمَاذَا لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهَا امْرَأَتُكَ؟ لِمَاذَا قُلْتَ: هِيَ أُخْتِي، حَتَّى أَخَذْتُهَا لِي لِتَكُونَ زَوْجَتِي؟ وَالآنَ هُوَذَا امْرَأَتُكَ! خُذْهَا وَاذْهَبْ!». فَأَوْصَى عَلَيْهِ فِرْعَوْنُ رِجَالًا فَشَيَّعُوهُ وَامْرَأَتَهُ وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ.. (التكوين ١٢:١٢-٢٠)

عبر تاريخ البشرية ، قاتل رجال من ديانات مختلفة بشوق دفاعًا عن شرفهم أو وطنهم ، أو عانوا من الخسائر في الأرواح والاموال ، وكانوا فخورين بهذا الموت أو المعاناة رغم انهم كانوا اناس عاديين ، لكننا نرى أن إبراهيم وابو وكبير جميع أنبياء إسرائيل ، أعطى زوجته سارة ، التي كانت امرأة جميلة ، لفرعون من فراعنة مصر لإنقاذ حياته ، وفي المقابل حصل على هدية من الماشية والأغنام والعبيد والخادمات.

بالله عليك! فأي أحمق يقبل مثل هذا المخلوق القذر كنبي؟ يا لتفاوت إبراهيم الذكور في القرآن عن إبراهيم المذكور في الكتاب المقدس؟

• صنع هارون لبني إسرائيل عجلًا ذهبيًا

فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: «انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِ نِسَائِكُمْ وَبَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَاتُونِي بِهَا». فَنَزَعَ كُلُّ الشَّعْبِ أَقْرَاطَ الذَّهَبِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوْا بِهَا إِلَى هَارُونَ. فَأَخَذَ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّرَهُ بِالإِزْمِيلِ، وَصَنَعَهُ عِجْلًا مَسْبُوكًا. فَقَالُوا: «هذِهِ آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ الَّتِي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ». فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: «غَدًا عِيدٌ لِلرَّبِّ». فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ. وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّعِبِ.....

وَقَالَ مُوسَى لِهَارُونَ: «مَاذَا صَنَعَ بِكَ هذَا الشَّعْبُ حَتَّى جَلَبْتَ عَلَيْهِ خَطِيَّةً عَظِيمَةً؟» فَقَالَ هَارُونُ: «لاَ يَحْمَ غَضَبُ سَيِّدِي. أَنْتَ تَعْرِفُ الشَّعْبَ أَنَّهُ فِي شَرّ.

فَقَالُوا لِيَ: اصْنَعْ لَنَا آلِهَةً تَسِيرُ أَمَامَنَا، لأَنَّ هذَا مُوسَى الرَّجُلَ الَّذِي أَصْعَدَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، لاَ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ. فَقُلْتُ لَهُمْ: مَنْ لَهُ ذَهَبٌ فَلْيَنْزِعْهُ وَيُعْطِنِي. فَطَرَحْتُهُ فِي النَّارِ فَخَرَجَ هذَا الْعِجْلُ». توراة، سفر(الخروج: فصل٣٣ / الآیات ٢-٦ و ٢١-٢٤)

ان الله تعالى يرسل نبيه لتعزيز التوحيد لكن هو يبدأ بعبادة العجل. أتساءل كيف يؤمنون بمثل هذه العبارات الكاذبة ويصدقون انه كتاب الهي ؟ والأكثر إثارة للدهشة أنهم يجادلون بمحتويات هذا الكتاب لرفض الإسلام والقرآن.

• إله المسيحيين واليهود كائن غريب !!!

وَحَدَثَ فِي الطَّرِيقِ فِي الْمَنْزِلِ أَنَّ الرَّبَّ الْتَقَاهُ وَطَلَبَ أَنْ يَقْتُلَهُ. فَأَخَذَتْ صَفُّورَةُ صَوَّانَةً وَقَطَعَتْ غُرْلَةَ ابْنِهَا وَمَسَّتْ رِجْلَيْهِ. فَقَالَتْ: «إِنَّكَ عَرِيسُ دَمٍ لِي». فَانْفَكَّ عَنْهُ. حِينَئِذٍ قَالَتْ: «عَرِيسُ دَمٍ مِنْ أَجْلِ الْخِتَانِ». . توراة سفر الخروج: فصل ٥ / الآیة ٢٤ـ ٢٦

لا يعرف المرء هل يبكي أو يضحك على هذه الكلمات. ينوي الله أن يقتل موسى في طريق عودته إلى مصر ويغلق الطريق أمامه وينوي قتل موسى ، لكن صفورة زوجة النبي موسى المخلصة تختتن على الفور ابنها وتلقي بغمد طفلها أمام الله وتقول: " أنت زوج دمي. هكذا يمتنع الله عن قتل موسى. إذا كتب مؤلف هذا الكتاب ، على سبيل المثال ، في إحدى المجلات الساخرة والساخرة ، لكان قد حصل على دخل جيد. وبهذه الطريقة على الأقل لن يمسك به الله. قال الله تعالى: « فَوَیْلٌ لِلَّذینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلیلاً فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ! » (البقرة:٧٩)

• حتى أن داود عليه السلام ارتكب الزنا مع زوجة أوريا

وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه، فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى فأرسل داود إلى يوآب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. فأرسل يوآب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه، فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته فأخبروا داود قائلين : لم ينزل أوريا إلى بيته. فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر ؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي ؟ وحياتك وحياة نفسك، لا أفعل هذا الأمر.(صموئيل الثاني- 11)

والمثير للدهشة أن هذا الكتاب المقدس يجعل النبي يبدو قذرًا وضيعًا ، وأتباعه صالحين ويتمتعون بأخلاق عالية. أين داود القرآن بكل عظمته وعصمته من داود هذا الكتاب؟

• الأنبياء اولاد زنا!

وفقًا للكتاب المقدس يفتاح جلعاد أحد أنبياء بني إسرائيل في فترة القضاة (قرنان من الضياع بعد يشوع) كان عابدا ونبيًا لبني إسرائيل حیث عرفه الكتاب على انه ولد من علاقة زنا.

١ "وَكَانَ يَفْتَاحُ الْجِلْعَادِيُّ جَبَّارَ بَأْسٍ، وَهُوَ ابْنُ امْرَأَةٍ زَانِيَةٍ. وَجِلْعَادُ وَلَدَ يَفْتَاحَ. ثُمَّ وَلَدَتِ امْرَأَةُ جِلْعَادَ لَهُ بَنِينَ. فَلَمَّا كَبِرَ بَنُو الْمَرْأَةِ طَرَدُوا يَفْتَاحَ، وَقَالُوا لَهُ: «لاَ تَرِثْ فِي بَيْتِ أَبِينَا لأَنَّكَ أَنْتَ ابْنُ امْرَأَةٍ أُخْرَى». فَهَرَبَ يَفْتَاحُ مِنْ وَجْهِ إِخْوَتِهِ وَأَقَامَ فِي أَرْضِ طُوبٍ. فَاجْتَمَعَ إِلَى يَفْتَاحَ رِجَالٌ بَطَّالُونَ وَكَانُوا يَخْرُجُونَ مَعَهُ.". (قضاة: ١١ / ١)

٢٩ فَكَانَ رُوحُ الرَّبِّ عَلَى يَفْتَاحَ، فَعَبَرَ جِلْعَادَ وَمَنَسَّى وَعَبَرَ مِصْفَاةَ جِلْعَادَ، وَمِنْ مِصْفَاةِ جِلْعَادَ عَبَرَ إِلَى بَنِي عَمُّونَ. (قضاة:١٢ / ٢٩)

یا للعجب حیث بحسب الكتاب المقدس المسيحي ، الكاهن لا ينبغي أن یکون مولود من الزنا. الآن ، عندما يقول الكتاب المقدس أن الكاهن لا يجب أن يولد من الزنا ، فهل يمكن للنبي أن يولد من الزنا؟

نبي كاذب يفتري على الله

جميع الأديان بأختلافاتها وبغض النظر عن المعاصي التي تنسبها إلى انبياءها السماويين ، لم ينسبوا معصية الافتراء على الله ؛ لأنه وفقًا للجميع ، يجب أن يكون نبي الله معصومًا من الخطأ في تلقي رسالة الله وإيصالها.

لأنه إذا كان بإمكان نبي أن يكذب ، فكيف يجب أن نثق في الآيات التي يدعي أنها جاءت من الله؟ اقرأ الآيات التالية من الكتاب المقدس:

وَكَانَ نَبِيٌّ شَيْخٌ سَاكِنًا فِي بَيْتِ إِيلَ، فَأَتَى بَنُوهُ وَقَصُّوا عَلَيْهِ كُلَّ الْعَمَلِ الَّذِي عَمِلَهُ رَجُلُ اللهِ ذلِكَ الْيَوْمَ فِي بَيْتِ إِيلَ، وَقَصُّوا عَلَى أَبِيهِمِ الْكَلاَمَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ إِلَى الْمَلِكِ. فَقَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ: «مِنْ أَيِّ طَرِيق ذَهَبَ؟» وَكَانَ بَنُوهُ قَدْ رَأَوْا الطَّرِيقَ الَّذِي سَارَ فِيهِ رَجُلُ اللهِ الذَّي جَاءَ مِنْ يَهُوذَا. فَقَالَ لِبَنِيهِ: «شُدُّوا لِي عَلَى الْحِمَارِ». فَشَدُّوا لَهُ عَلَى الْحِمَارِ فَرَكِبَ عَلَيْهِ...

فَصَاحَ إِلَى رَجُلِ اللهِ الَّذِي جَاءَ مِنْ يَهُوذَا قَائِلًا: «هكَذَا قَالَ الرَّبُّ: مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ خَالَفْتَ قَوْلَ الرَّبِّ وَلَمْ تَحْفَظِ الْوَصِيَّةَ الَّتِي أَوْصَاكَ بِهَا الرَّبُّ إِلهُكَ، فَرَجَعْتَ وَأَكَلْتَ خُبْزًا وَشَرِبْتَ مَاءً فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قَالَ لَكَ: لاَ تَأْكُلْ فِيهِ خُبْزًا وَلاَ تَشْرَبْ مَاءً، لاَ تَدْخُلُ جُثَّتُكَ قَبْرَ آبَائِكَ». ثُمَّ بَعْدَمَا أَكَلَ خُبْزًا وَبَعْدَ أَنْ شَرِبَ شَدَّ لَهُ عَلَى الْحِمَار،ِ أَيْ لِلنَّبِيِّ الَّذِي أَرْجَعَهُ، وَانْطَلَقَ. فَصَادَفَهُ أَسَدٌ فِي الطَّرِيقِ وَقَتَلَهُ. وَكَانَتْ جُثَّتُهُ مَطْرُوحَةً فِي الطَّرِيقِ وَالْحِمَارُ وَاقِفٌ بِجَانِبِهَا وَالأَسَدُ وَاقِفٌ بِجَانِبِ الْجُثَّةِ. وَإِذَا بِقَوْمٍ يَعْبُرُونَ فَرَأَوْا الْجُثَّةَ، مَطْرُوحَةً فِي الطَّرِيقِ وَالأَسَدُ وَاقِفٌ بِجَانِبِ الْجُثَّةِ. فَأَتَوْا وَأَخْبَرُوا فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ الشَّيْخُ سَاكِنًا بِهَا. وَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ الَّذِي أَرْجَعَهُ عَنِ الطَّرِيقِ قَالَ: «هُوَ رَجُلُ اللهِ الَّذِي خَالَفَ قَوْلَ الرَّبِّ، فَدَفَعَهُ الرَّبُّ لِلأَسَدِ فَافْتَرَسَهُ وَقَتَلَهُ حَسَبَ كَلاَمِ الرَّبِّ الَّذِي كَلَّمَهُ بِهِ».. (الملوك: ١٣ / ١١ ـ ٢٤ و ٢٦)

غريب جدا! نبي يكذب على نبي آخر، وهذا أيضًا عن كلام الله. يقول أحدهما: أمرني الله أن لا أدخل هذا المكان ولا آكل شيئًا، والآخر يقول: أمرني الله أن أدخلك إلى هذا المكان وأعطيك شيئًا لتأكله. هذا النبي يكذب عن الله، والنبي الآخر غبيا لدرجة أنه لا يقول: كيف يمكن لله أن يأمر بشيء نهى عنه؟

• باختصار الأنبياء المعرفون في الكتاب المقدس موصوفون بالوصف التالي:

يشربون الخمر، يتزوجون من المحارم، يخاطبون الله بتهجم، يقتلون الناس ظلما، يكذبون، يعبدون الأصنام، يبنون المعابد، يزنون مع كناتهم ويزنون مع زوجات وكلاءهم . يرتكبون الزنا وبعضهم مولودون من الزنا، ويحتفظون بالعذارى لأنفسهم ويذبحون غير العذارى مع رجالهم وأطفالهم، ويسكرون من الإفراط في شرب الخمر ولا يسترون عوراتهم، ويخونون من أجل أن يصبحوا أنبياء. لقد غشوا وأخذوا النبوة من الله بالقوة، وتسببوا في موت نبي آخر بأكاذيبهم، وصنعوا عجولًا ذهبية لخلفائهم، ولم يقروا بالله، وأراد الله أن يقتلهم، حتى أنهم ذبحوا النساء والأطفال في الحرب، و....

ثم يتهم أتباع مثل هذا الكتاب القرآن الكريم المنزه من هذه الكلمات على أنه ليس من الله ومن صنع البشر، والأكثر غرابة، لإثبات هذا الاتهام، يجادلوننا بكتابهم المليء بالأكاذيب.

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