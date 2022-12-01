الأسئلة والأجوبة القرآنية/٢٢..

د.مسعود ناجي إدريس ||

سؤال: لماذا يعتبر القرآن نفسه مهجورا بين الناس؟

جواب :في سورة الفرقان ، يشير القرآن إلى الهجر ، ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم:"و قال الرّسول يا ربّ انّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراٌ ".

يستمر كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم وشكواه في عصرنا ، عندما يشتكي إلى الله من جماعة كبيرة من المسلمين تركوا القرآن في أيدي النسيان. القرآن سر الحياة ووسيلة النجاة وعامل الانتصار والحركة والتقدم. القرآن مليء بخطط الحياة رغم ذلك تخلوا عنه ومدوا أيديهم الى القوانين المدنية!

إذا فكرنا في أوضاع الدول ، خاصة تلك التي تعيش في ظل الحكم الحضاري للشرق والغرب ، نرى أن القرآن أصبح كتابًا للتبرك بينهم ، ولا ينشرون اياته إلا من خلال قارء صوته جميل او نراه منحوت على بلاط المساجد ويعتبر مجرد فن معماري ، أو يستخدمونه لافتتاح بيت جديد ، أو لحفظ المسافرين ، وشفاء المرضى ، او مجالس ختم القران ، و على الأكثر لكسب الثواب. حتى عندما يجادلون وهم مستدلين بايات القرآن ، فإن هدفهم هو إثبات الحكم لصالحهم لكن باستخدام طريقة منحرفة في التفسير والقائمة على الرأي الشخصي.

في بعض الدول الإسلامية يمكن رؤية مدارس تحفيظ القرآن وكثير من الناس ينخرطون في حفظ القرآن ، بينما تكون أفكارهم أحيانًا من الغرب وأحيانًا من الشرق ، وقوانينهم وأنظمتهم مأخوذة من الأجانب ، وبذلك يصبح القرآن مجرد غطاء للظلم ولم يتم اتباع قواعده وأنظمته. حتى وفقًا للسنة ، كما ورد في رواياتهم ، أمر الله بتلاوة سورة الحمد في الصلاة ، حتى لا يترك القرآن ويضيع (لئلاّ يكون القرآن مهجوراً مضيّعا).

مهجورة من حيث المحتوى ، متروك من حيث أفكار وبرامج صناعهاد..

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