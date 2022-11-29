الأسئلة والأجوبة القرآنية/٢١...

د.مسعود ناجي إدريس ||

سؤال: لماذا جاذبية الكتب الأخرى أكثر من القرآن؟

جواب:من الواضح أنك تقصد في الكتب الأخرى التوراة والإنجيل.

لا ندري كم قرأت هذين الكتابين وتعرف عنهما ، وكم كنت على دراية بالقرآن وكيف تقارن بينهما! لكن العديد من العلماء الذين أجروا هذه المقارنة و لم يكونوا مسلمين ، تحدثوا بوضوح عن تفوق القرآن على الكتابين الآخرين.

يبقى القرآن غريباً ومهجوراً بين أهل الدنيا ، وآياته غير معرفة ومحددة ، حتى بين المسلمين ، لم يتم العمل عليها ونشرها كما ينبغي ، ولكن بالمقارنة مع الكتب السماوية الأخرى ، ورغم قلة المعلومات وقلة الوعي بالقرآن والإسلام والشائعات والاتهامات الموجهة ضده إلا أن الإحصائيات والأرقام تظهر أن شعوب العالم أكثر ميلاً إلى القرآن.

قبل أيام احدى الصحف ذكرت أن القرآن يحتوي على أكبر عدد من المطبوعات في الولايات المتحدة مقارنة بالكتب الأخرى ، مما يشير إلى أن شعوب العالم ، وخاصة الولايات المتحدة ، يتجهون إلى القرآن الكريم. إذا توقف أصحاب قواهم المتعجرفة ووسائلهم الدعائية (التي تسيطر على حوالي 95٪ من العالم وتوفر تغطية إخبارية) وسمحوا لعلماء القرآن باستخدام أدوات الأخبار ، فسترى كيف سيكون انتشار المفاهيم القرآنية في العالم بشكل عالمي!

في النهاية ، سنقدم أمثلة على أقوال العلماء الغربيين غير المسلمين حول القرآن حتى يمكنك الحكم بنفسك.

يقول الفيلسوف الفرنسي "جوزيف إرنست ريال": يوجد في مكتبتي الشخصية عشرات الكتب التي لم أقرأها أكثر من مرة ، لكن هناك كتابًا واحدًا هو المفضل لدي دائمًا. كلما أردت أن تفتح لي أبواب المعنى والكمال ، أدرسها ولم أتعب من دراستها ، وهذا الكتاب هو القرآن.

عالم آخر ، "تشارلز فرانسيس" ، أستاذ أمريكي ، يقول: القرآن كتاب يعرفه كل مسلم في أمريكا. هذا الادعاء ليس مبالغًا فيه ، لكنه حقيقة ، ويجب أن يقال: إن عدم معرفة الانجيل بين الشعب الأمريكي هو أحد ثروات الدين المسيحي ، لأنه يحتوي على الكثير من الخرافات والتناقضات لتعليمات الله يعني حتى لو كان الإنسان العادي هو الذي كتبها فلن يذكر تلك الأشياء.

يقول العالم والمؤرخ الأمريكي "ويل ديورانت": في القرآن ، القانون والأخلاق واحد. يتضمن السلوك الديني في القرآن أيضًا السلوك الدنيوي. لمدة أربعة عشر قرنًا ، ظل القرآن محفوظًا في ذاكرة الأطفال المسلمين وشكل أخلاقهم وصقل مبادئ مئات الملايين من الرجال.

خلق القرآن عقائد سهلة لا لبس فيها في النفوس البسيطة ، خالية من العادات والطقوس غير الشرعية ، ومن طقوس الأصنام ، وبفضل نعمته ، تم تطوير أخلاق المسلمين وثقافتهم ، وتوطيد المبادئ والنظام الاجتماعي والوحدة الجماعية فيما بينها. كما شجعهم على أن يكونوا أصحاء ، وقبل كل شيء ، حررهم من الخرافات والأوهام والقمع والعنف.



