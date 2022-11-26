دراسات

الأسئلة والأجوبة القرآنية/٢٠،..


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

سؤال:في الآية "ولا يزيدُ الظالمين إلاّ خسارا"   لماذا القران الذي فيه هداية للجميع لبعضهم خسارة؟

جواب : ليس فقط في الآية السابقة، بل في آيات أخرى كثيرة، فقد ورد بوضوح أن أعداء الحق، بدلاً من أن ينيروا قلوبهم وأرواحهم بنور آيات الله ويزيلون ظلمته، يزداد جهلهم وشرهم، لأن ذاتهم مبنية على الكفر، والقسوة والنفاق حيث أينما رأوا نور الحق، سيقاتلون ضدها. إن مواجهة الحقيقة تزيد من قبحهم وقسوتهم، ويقوي روح التمرد والطغيان فيهم، هذه المقصد من خسارتهم، كطعام صحي ونقي يدخل في معدة شخص اعتاد على الأطعمة الملوثة.

إذا قدمنا طعاما طيبا سيعطي القوة للمجاهد والباحث المجاهد ينال منه القوة الكافية للتعليم والتدريب والجهاد في طريق البر، ولكن إذا أعطيناه للظالم يستغلها أكثر في الظلم، لذلك لا يوجد فرق في الطعام ؛ الفرق في المزاجات وطرق التفكير.

وبحسب المثل المشهور، فإن آيات القرآن مثل قطرات المطر الواهبة للحياة التي تزرع زهور الأقحوان في الحدائق.

لهذا السبب، من أجل استخدام القرآن، يجب أن يكون المرء مستعدًا لقبوله. إن القرآن بلا شك هداية للضالين، ولكن الضالين الذين يبحثون عن الحق، وبهذه الحافز يأتون إلى دعوة القرآن ويستخدمون تفكيرهم لفهم الحق، ولكن المتعصبون العنيدون وأعداء الحق اللدودين (وهم سلبيون 100٪) يأتون إلى القرآن فلا ينتفعون به، بل يزيد من عنادهم وكفرهم، لأن تكرار الظلم يعطي مزيد من العمق في حياة الشخص.

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأسئلة والأجوبة القرآنية/٢٠،..
صالح البخاتي من الولادة الى الشهادة..!                                                                                                                                                                                                                         
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٩...
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة/3 
وسائل تواصل إجتماعي أم وسائل انعزال إجتماعي ؟
نشيد سلام فرمانده / 3
خطوات شبابية  تجاه الحضارة الإسلامية ح11 //
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٨...
نشيد سلام فرمانده / 1
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٧...
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك