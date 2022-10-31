القواعد القرآنية  للمجتمع التوحيدي  ح7

الشيخ طالب رحمة الساعدي ||

رحلة تدبّرية مع خطاب " ايها الذين امنوا ....." في مضان بعض التفاسير

القاعدة السادسة : الأمن الاجتماعي الكامل‏

! إنّ الأوامر أو التعليمات الستة الواردة في الآيتين ،

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ (12)

(النهي عن السخرية و اللمز و التنابز بالألقاب و سوء الظن و التجسس و الاغتياب) إذا نفّذت‏

في المجتمع فإنّ سمعة و كرامة الأفراد في ذلك المجتمع تكون مضمونة من جميع الجهات، فلا يستطيع أحد أن يسخر من الآخرين- على أنه أفضل- و لا يمدّ لسانه باللمز، و لا يستطيع أن يهتك حرمتهم باستعمال الألقاب القبيحة و لا يحقّ له حتى أن يسي‏ء الظن بهم، و لا يتجسس عن حياة الأفراد الخاصة و لا يكشف عيوبهم الخفية (باغتيابهم).

و بتعبير آخر إنّ للإنسان رؤوس أموال أربعة و يجب أن تحفظ جميعا في حصن هذا القانون و هي: «النفس و المال و الناموس و ماء الوجه».

و التعابير الواردة في الآيتين محل البحث و الروايات الإسلامية تدل على أنّ ماء وجه الأفراد كأنفسهم و أموالهم بل هو أهم من بعض الجهات.

الإسلام يريد أن يحكم المجتمع أمن مطلق، و لا يكتفي بأن يكفّ الناس عن ضرب بعضهم بعضا فحسب، بل أسمى من ذلك بأن يكونوا آمنين من ألسنتهم، بل و أرقى من ذلك أن يكونوا آمنين من تفكيرهم و ظنّهم أيضا ... و أن يحسّ كل منهم أنّ الآخر لا يرشقه بنبال الاتهامات في منطقة أفكاره.

و هذا الأمن في أعلى مستوى و لا يمكن تحقّقه إلّا في مجتمع رسالي مؤمن.

يقول النّبي صلى اللَّه عليه و آله و سلّم في هذا الصدد: «إنّ اللَّه حرّم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن يظنّ به السوء» .

إنّ سوء الظن لا أنّه يؤثر على الطرف المقابل و يسقط حيثيّته فحسب، بل هو بلاء عظيم على صاحبه لأنّه يكون سببا لإبعاده عن التعاون مع الناس و يخلق له عالما من الوحشة و الغربة و الانزواء كما

ورد في حديث عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنّه قال: «من لم يحسن ظنّه استوحش من كلّ أحد» .

و بتعبير آخر، إنّ ما يفصل حياة الإنسان عن الحيوان و يمنحها الحركة و الرونق‏ و التكامل هو روح التعاون الجماعي، و لا يتحقق هذا الأمر إلّا في صورة أن يكون الاعتماد على الناس (و حسن الظن بهم) حاكما ... في حين أنّ سوء الظن يهدم قواعد هذا الاعتماد، و تنقطع به روابط التعاون، و تضعف به الروح الاجتماعية.

و هكذا الحال في التجسس و الغيبة أيضا.

إنّ سيئ النظرة و الظن يخافون من كلّ شي‏ء و يستوحشون من كلّ أحد و تستولي على أنفسهم نظرة الخوف، فلا يستطيعون أن يقفوا على ولي و مؤنس يطوي الهموم، و لا يجدون شريكا للنشاطات الاجتماعية، و لا معينا و نصيرا ليوم الشدّة! و لا بأس بالالتفات إلى هذه اللطيفة، و هي أنّ المراد من «الظن» هنا هو الظن الذي لا يستند إلى دليل، فعلى هذا إذا كان الظن في بعض الموارد مستندا إلى دليل فهو ظنّ معتبر، و هو مستثنى من هذا الحكم، كالظن الحاصل من شهادة نفرين عادلين‏.

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