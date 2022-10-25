دراسات

الأسئلة والأجوبة القرآنية/ ٩...سؤال: لماذا في حفظ القران امتيازات ؟


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

 لقد سمعت بان: حفظ القرآن فقط لزمان النبي (ص)!

جواب: يتمتع القرآن بقدسية واحترام خاصين في المجتمع الإسلامي ، وهو في الواقع نظام الحياة للمسلمين وقواعد عبادتهم وعبوديتهم ، وبالتالي فان حفظ كل أو جزء منه (يجلب الانس و الارتباط بالخالق) مصدر شرف وامتياز.

في صدر الاسلام ايضا ارتبطت شخصية الافراد بمقدار قابليتهم لحفظ القران.  من البديهي ان يضع حافظ القران نهج هذا الكتاب في سياق حياته لمعرفته بمعاني و مفاهيم القران قال الامام الصادق(ع): ". الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البرره  .

 بالاضافة الى ذلك تم التاكيد على اهمية حفظ القران في روايات عديدة ، قال النبي الاعظم:‌ أن من اعطي القرآن فظن أن أحدا اعطي أكثر مما اعطي ، فقد عظم صغيرا وصغر كبيرا ، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا من أهل الارض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. ولو كان كما يقوله قوم : إنه الترجيع بالقراءة ، وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين قال : ليس منا من لم يتغن بالقرآن  ).

يتضح مما ذكر أن حفظ القرآن ، كسنة وعبادة عظيمين ، كان دائمًا موضع اهتمام بين المسلمين ، تمامًا كما كان امتيازًا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ، فهو أيضًا أمر مهم وامتياز في عصرنا ، لأن الخصائص التي ذكرناها في حفظ القرآن ليست خاصة بزمن الرسول ، بل تتعلق بكل العصور والقرون.

من شروط امتحان القبول بجامعة "الأزهر" في مصر حفظ القرآن كاملاً ، ويجب أن يحصل المرشح على عشرين درجة على الأقل من أصل أربعين درجة.

حفظ آيات القرآن له فوائد وآثار كثيرة ، استُخدمت إحداها فقط في عهد النبي ، وهي حصانة القرآن من التحريف. لأن حفظ القرآن من قبل كثير من المسلمين جعل القرآن في مأمن من خطر التحريف. لكن بخلاف ذلك سيكون له العديد من التأثيرات والنتائج في أي وقت ، بما في ذلك:

1ـ القرآن هو كتاب الحياة ودروس الحياة والسعادة والأحكام الإلهية مذكورة في هذا الكتاب السماوي ، ومن الواضح أن حفظ آيات القرآن يعني أن تحمل هذا الكتاب معك دائماً ، وأن تستعمله في السعادة ، ولا سيما يبقى في ذهن الانسان حيثما كانت هناك حاجة لآية، أو هداية في الحياة، فهي متواترة مع ذهن الحافظ.

2ـ القرآن كلام الله للبشر، فإذا قرأ الإنسان الآيات شعر أن الله يخاطبه. كم هو جيد أن يشعر الإنسان أن الله يتحدث إليه دائمًا بحفظ آيات القرآن.

3ـ آيات القرآن لها نورانية وطمانينة وروحانية خاصة ، ولأولئك الذين يحفظونها فإنهم بالتأكيد يجلبون النعم لأن حفظ القرآن يؤدي إلى إقامة علاقة معه. وواضح أن كلام الله وآيات القرآن فيها هداية تنير قلب الإنسان. كلما زاد الانس و الالفة ، زاد النور الداخلي للشخص.

من الواضح أن الحالات المذكورة والعديد من النعم الأخرى التي يمكن العثور عليها في حفظ الآيات السماوية ليست خاصة بزمن النبي...

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعبوية التضليلية واستهداف المجتمع الشيعي العراقي
الأسئلة والأجوبة القرآنية/ ٩...سؤال: لماذا في حفظ القران امتيازات ؟
معيار الحقيقة عند الفيلسوف بروتاغوراس…
قبول الفكر بين الإخضاع والإقناع…
ما المقصود من معرفة العدو وما هي الطرق لمواجهته من منظور القرآن؟!
خطوات شبابية  تجاه الحضارة الإسلامية ح8
أثر مدخلية الزمان والمكان في تغيير الأحكام والأقوال…
الأسئلة والأجوبة القرآنية/٨....
كيف ادرس و اتفوق
الأسئلة والأجوبة القرآنية/٧...
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك