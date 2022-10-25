الأسئلة والأجوبة القرآنية/ ٩...سؤال: لماذا في حفظ القران امتيازات ؟

د.مسعود ناجي إدريس ||

لقد سمعت بان: حفظ القرآن فقط لزمان النبي (ص)!

جواب: يتمتع القرآن بقدسية واحترام خاصين في المجتمع الإسلامي ، وهو في الواقع نظام الحياة للمسلمين وقواعد عبادتهم وعبوديتهم ، وبالتالي فان حفظ كل أو جزء منه (يجلب الانس و الارتباط بالخالق) مصدر شرف وامتياز.

في صدر الاسلام ايضا ارتبطت شخصية الافراد بمقدار قابليتهم لحفظ القران. من البديهي ان يضع حافظ القران نهج هذا الكتاب في سياق حياته لمعرفته بمعاني و مفاهيم القران قال الامام الصادق(ع): ". الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البرره .

بالاضافة الى ذلك تم التاكيد على اهمية حفظ القران في روايات عديدة ، قال النبي الاعظم:‌ أن من اعطي القرآن فظن أن أحدا اعطي أكثر مما اعطي ، فقد عظم صغيرا وصغر كبيرا ، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا من أهل الارض أغنى منه ولو ملك الدنيا برحبها. ولو كان كما يقوله قوم : إنه الترجيع بالقراءة ، وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين قال : ليس منا من لم يتغن بالقرآن ).

يتضح مما ذكر أن حفظ القرآن ، كسنة وعبادة عظيمين ، كان دائمًا موضع اهتمام بين المسلمين ، تمامًا كما كان امتيازًا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ، فهو أيضًا أمر مهم وامتياز في عصرنا ، لأن الخصائص التي ذكرناها في حفظ القرآن ليست خاصة بزمن الرسول ، بل تتعلق بكل العصور والقرون.

من شروط امتحان القبول بجامعة "الأزهر" في مصر حفظ القرآن كاملاً ، ويجب أن يحصل المرشح على عشرين درجة على الأقل من أصل أربعين درجة.

حفظ آيات القرآن له فوائد وآثار كثيرة ، استُخدمت إحداها فقط في عهد النبي ، وهي حصانة القرآن من التحريف. لأن حفظ القرآن من قبل كثير من المسلمين جعل القرآن في مأمن من خطر التحريف. لكن بخلاف ذلك سيكون له العديد من التأثيرات والنتائج في أي وقت ، بما في ذلك:

1ـ القرآن هو كتاب الحياة ودروس الحياة والسعادة والأحكام الإلهية مذكورة في هذا الكتاب السماوي ، ومن الواضح أن حفظ آيات القرآن يعني أن تحمل هذا الكتاب معك دائماً ، وأن تستعمله في السعادة ، ولا سيما يبقى في ذهن الانسان حيثما كانت هناك حاجة لآية، أو هداية في الحياة، فهي متواترة مع ذهن الحافظ.

2ـ القرآن كلام الله للبشر، فإذا قرأ الإنسان الآيات شعر أن الله يخاطبه. كم هو جيد أن يشعر الإنسان أن الله يتحدث إليه دائمًا بحفظ آيات القرآن.

3ـ آيات القرآن لها نورانية وطمانينة وروحانية خاصة ، ولأولئك الذين يحفظونها فإنهم بالتأكيد يجلبون النعم لأن حفظ القرآن يؤدي إلى إقامة علاقة معه. وواضح أن كلام الله وآيات القرآن فيها هداية تنير قلب الإنسان. كلما زاد الانس و الالفة ، زاد النور الداخلي للشخص.

من الواضح أن الحالات المذكورة والعديد من النعم الأخرى التي يمكن العثور عليها في حفظ الآيات السماوية ليست خاصة بزمن النبي...

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