القواعد القرآنية  للمجتمع التوحيدي ج3   

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الشيخ طالب رحمة الساعدي || رحلة تدبّرية مع خطاب " ايها الذين امنوا ....." في مضان بعض التفاسير القاعدة الاولى : الايمان . نشرع بالبحث من اية 136 من سورة النساء ، لانها بمثابة الأساس لبقية الآيات ، حيث يقول الحق تعالى " يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا" وقد ذكر المفسرون عدة اقوال في بيان المراد من كلمة " امنوا " الثانية الواردة في الآية المباركة ، وهي : 1- التفصيل بعد الاجمال ، أي انه تعالى " أمر المؤمنين بالإيمان ثانيا - بقرينة التفصيل في متعلق الإيمان الثاني أعني قوله‏ «بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ» (إلخ) و أيضا بقرينة الإيعاد و التهديد على ترك الإيمان بكل واحد من هذا التفاصيل - إنما هو أمر ببسط المؤمنين إجمال إيمانهم على تفاصيل هذه الحقائق فإنها معارف‏ مرتبطة بعضها ببعض، مستلزمة بعضها ببعض، فالله سبحانه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى و الصفات العليا، و هي الموجبة لأن يخلق خلقا و يهديهم إلى ما يرشدهم و يسعدهم ثم يبعثهم ليوم الجزاء، و لا يتم ذلك إلا بإرسال رسل مبشرين و منذرين، و إنزال كتب تحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، و تبين لهم معارف المبدأ و المعاد، و أصول الشرائع و الأحكام. فالإيمان بواحد من حقائق هذه المعارف لا يتم إلا مع الإيمان بجميعها من غير استثناء، و الرد لبعضها مع الأخذ ببعض آخر كفر لو أظهر، و نفاق لو كتم و أخفى، و من النفاق أن يتخذ المؤمن مسيرا ينتهي به إلى رد بعض ذلك، كأن يفارق مجتمع المؤمنين و يتقرب إلى مجتمع الكفار و يواليهم، و يصدقهم في بعض ما يرمون به الإيمان و أهله، أو يعترضوا أو يستهزءون به الحق و خاصته، و لذلك عقب تعالى هذه الآية بالتعرض لحال المنافقين و وعيدهم بالعذاب الأليم. وبعبارة اخرى ، هنا يوجد تفصيل بعد إجمال و بيان لحقيقة الإيمان، و إرشاد للمؤمنين بأن المطلوب ليس إيمانا مبهما، فلا بدّ من بسط إجمال إيمانهم على ما يفصّله عزّ و جلّ من الحقائق، الّتي هي معارف ربوبيّة يرتبط بعضها مع بعض، و بينها من التلازم بحيث يكون الإيمان بواحدة منهما مستلزما للإيمان بالأخرى، كما أنّ إنكار واحدة منهما موجب لإنكار جميعها، فيكون كفرا عند إظهار الإنكار و نفاقا مع الإخفاء، فالإيمان المطلوب الّذي حدّده عزّ و جلّ هو الإيمان باللّه الواحد الأحد الّذي له الأسماء الحسنى و الصفات العليا، و الإيمان بالمبدأ يستلزم الإيمان بالمعاد و الإيمان بالرسول صلّى اللّه عليه و آله و بالكتاب- الّذي نزل عليه- المتضمّن على جميع شروط الإيمان و صفاته، و يبيّن المعارف الإلهيّة، و الكتاب الّذي نزل على الأنبياء السابقين الّذي يحتوي على اصول الأحكام و الشرائع. و مجموع ذلك يدعو إلى العمل و التخلّق بمكارم الأخلاق. و من هذا المنطلق يبيّن القرآن أنّ المؤمنين الحقيقيين يجب أن يعتقدوا بجميع الأنبياء و الكتب السماوية السابقة و ملائكة اللّه، لأن عدم الإيمان بالمذكورين يعطي مفهوم إنكار حكمة اللّه، فهل يمكن أن يترك اللّه الحكيم الملل السابقة بدون قائد أو زعيم يرشدهم في حياتهم؟! و هل أنّ الملائكة المعنيين بالآية هم ملائكة الوحي- فقط- الذين يعد الإيمان بهم جزءا لا يتجزأ من الإيمان الضروري بالأنبياء و الكتب السماوية، أو أنّهم جميع الملائكة؟ فكما أن بعض الملائكة مكلّفون بأمر الوحي و التشريع، يلتزم جمع آخر منهم بتدبير و إرادة عالم الكون و الخليقة؛ و إن الإيمان بهم في الحقيقة جزء من الإيمان باللّه سبحانه و تعالى ، و قد بيّنت الآية- في آخرها- مصير الذين يجهلون هذه الحقائق، حيث قالت: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيداً. و في هذه الآية اعتبر الإيمان واجبا و ضروريا بخمسة مبادئ، فبالإضافة إلى ضرورة الإيمان بالمبدأ و المعاد، فإن الإيمان لازم و ضروري بالنسبة إلى الكتب السماوية و الأنبياء و الملائكة. -ثم - إنّ عبارة «ضلال بعيد» عبارة دقيقة، و تعني أنّ الذين لا يؤمنون بالمبادئ الخمسة المارة الذكر، قد انجرفوا خارج الصراط أو الطريق المبدئي، و أن عودتهم إلى هذا الطريق لا تتحقق بسهولة. 2- موافقة الباطن مع الظاهر ، معناه يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار بالله و رسوله آمنوا في الباطن ليوافق باطنكم ظاهركم و يكون الخطاب للمنافقين الذين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون‏ «وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى‏ رَسُولِهِ» و هو القرآن‏ «وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ» هو التوراة و الإنجيل‏ 3- الثبات على الايمان الأول، فيكون المعنى أيها المؤمنون اثبتوا واقيموا على ايمانكم في مختلف أحوال الدنيا . 4- المخاطب هنا هم اهل الكتاب ، أي ان المقصود من الذين امنوا – الأولى – هم اهل الكتاب وليس المسلمين ، فتطلب منهم – اهل الكتاب- الدخول في الايمان المطلب من المسلمين . والقول الأخير بعيد لان الآية من السور المدنية والمعروف انها تخاطب اهل البلد الإسلامي الجديد ، واما الاقوال الثلاثة الأولى ، وان كانت مقبولة عند بعض المفسرين ، فان القول الأول هو الأقوى من بينها ، وعليه ترشدنا هذه الآية الى ان البناء العقائدي والفكري للمجتمع الموحد لله تبارك وتعالى، يقوم على أساس هذه الأمور الخمسة ، الإيمان بالمبدأ و المعاد، والإيمان بالكتب السماوية و الأنبياء و الملائكة. وهذا كله يمثل الجانب المعرفي للمجتمع المؤمن .