عاجل : الاطار التنسيقي || تم تنظيم تواقيع للنواب المقاطعين للجلسة وتجاوزت ١٢٥ نائب ستقدم للمحكمة الاتحادية
دراسات

من هم التبعية؟ وما اثارها الفكرية للعالم الغربي ؟!


الحقوقي علي الفارس ||

 

بادي ذي بدء يمكن القول إنه لا يمكن أن تنشأ حضارة لأمة ما لم يكن وراءها ثقافة قوية تمتلك من العقيدة، والقيم، والأخلاق، ما يسمو بها فوق الأمم، والأمة العربية الإسلامية أمة ذات أصالة بما تعنيه الكلمة من معنى، والأصالة: تعني الانتماء إلى ثقافة الأمة والتحرر من عقدة النقص والتبعية والاستقلال من كل استعمار عسكري وفكري وثقافي اوربي. والحضارة العربية والإسلامية تمتلك قوة ثقافية وعلمية أساسها القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة المتمثلة (بأل البيت عليهم السلام) حسب قول الحديث الشريف (تَركتُ فِيكم الثَّقلين، ما إن تمسَّكتُم بهما، لن تضلُّوا: كِتابَ اللهِ، وعِترتي أهلَ بيتي) وهذه الثقافة استوعبت مستجدات الحضارة قديمها وحديثها.

لكن الاستعمار الغربي وجه سهامه إلى أمتنا، فراح يغزوها في دينها، ولغتها، وتاريخها، وتراثها، وقيمها، وسعى لفرض ثقافته من خلال التدخل في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية.... الخ.

لا شك أن الله قدر على هذه الأمة الوقوع في "التبعية"؛ كما نراه اليوم من دول الخليج والأردن بقبولهم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يعتبر المركز الرئيسي للفساد والانحراف السياسي والاجتماعي والديني ونحن نرى شواهده في التاريخ القديم والمعاصر، وهو من التقدير الكوني الذي أمرنا بمدافعته ومقاومته قال تعالى. {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} [البقرة:251] وقولة تعالى ( وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) البقرة  (120)  وعبر التاريخ وقعت التبعية في مجال العقائد، والسياسة، والاقتصاد، والأخلاق، والعادات وغيرها.

تعود جذور التأثر بالغرب إلى بدايات التأثر بالتقنيات والتنظيمات الإدارية في مجال السياسة وتنظيم الجيش والقانون الإداري كما حصل في زمن الدولة العثمانية، وقد تطورت تدريجيًا لاسيما مع العلاقات والتواصل الدبلوماسي والبعثات، وقد وصل ذروته في الوقت الحالي بعد التشابك الدولي شديد التعقيد، وظهور الإنترنت والهواتف الذكية والإعلام والاتصالات والمواصلات والسفر والسياحة والإقامة والدراسة والتبادل التجاري مع البلاد الغربية. فتكونت حالة التبعية من ثنائية التغلب الغربي (الهيمنة)، والضعف العربي والإسلامي (الانهزامية).

هذه الثنائية المتداخلة بين الداخل والخارج هي التي أنتجت هذه التبعية المقيتة، والتي وصلت إلى العقل الباطن في مجتمعاتنا، وأصبحت تمارس بعض أنماطها بصورة عفوية، ولا يرى صاحبها الأشياء إلا من خلال المنظار الغربي، بل قد يمارسها أحيانًا وهو لا يدري أنها غربية، بل ربما ظنها مترسخة في ثقافته وحضارته.

ما يعرف اليوم (بالثقافة العالمية) هو في الحقيقة (الثقافة الغربية)، فالمتغلب هو الذي يفرض فكره وثقافته على المغلوب، فإذا وصلت الهزيمة في المغلوب إلى قلبه وضميره وعقله أصبح يقلد غالبه، ولا يرى أو يفكر أو يعمل إلا من خلاله واليوم ما نراه في العراق من تدخل اجنبي استعماري في شؤون العراق السياسية والاقتصادية بصورة مباشرة او عن طريق ادواتهم الموجودة في العراق او استطاعوا ترسيخ التبعية في عقولهم لكي يصبحون اداة سهلة الاستعمال والاستغلال’’ وفي الايام الأخيرة ما شاهدناه وما لمسناه او عرفنا مع التأكيد على وجود مراكز للموساد الاسرائيلي في شمال العراق والتحرك باتجاه هرم العراق والسيطرة على رئاسة الجمهورية يعتبر نوع من انواع التبعية الغربية ’’ التي تريد ان ترسم او تستهدف المذهب الشيعي حصرا على خلاف المذهب الاخر الذي يعتبر تربة خصبة لغرس التبعية او بالأحرى لا شك بانهم تبعية الدول الخليجية التي هي تعتبر من مراكز التطبيع والتبعية ,,

 كما حاولوا ابعاد هذا الوصف عنهم والصقوه بالمكون الشيعي بوصفهم ( بتبعية الجمهورية الاسلامية الايرانية ) وهذا ما يزيدنا اصرار وعزيمه ان نكون تبعية لدولة مسلمة تطبق تعاليم وشعائر الاسلام ,, نعم فهم كلما ضغطوا علينا اتجهنا الى تطبيق الاسلام اكثر واكثر فلم ينالوا منا.. الا ان توجهوا الى محاولة المرور سياسيا ليكون الامر بين ايديهم وبذلك سوف تطبق قوانين تشيد بقوانينهم ويطبقون على العراق ما يريدون تطبيقه ’’ لكن كلا سوف نكون درعا حصينا للإسلام في العراق والتشيع بصورة خاصة..

وفي الأخير يمكن القول بأن الخروج من النفق المظلم للتبعية مستطاع؛ ولكن هذا يحتاج إلى عمل دؤوب، وجهد متواصل، وقبل ذلك اعتماد على الله، وثقة به، وصحة في المنهج والمعتقد. وإن من أوليات البدء في التحرر من التبعية: الاقتناع التام بإمكان ذلك، والشعور بخيبة هذه التبعية وذلتها وخسائرها الماحقة للدين والنفس والمجتمع، والنظرة الناقدة الفاحصة لهذا الانهزام والانقياد على غير هدى، والتأمل العميق في القرآن وسنة الرسول وال بيته والتاريخ الإسلامي في بناء الحضارة، والقيم الأخلاقية العظيمة التي أثرت في بقية الأمم، ومقارنة ذلك بالدمار الفكري والأخلاقي والقيمي الذي أوصلت الحضارة الغربية الإنسان المعاصر إليه..

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من هم التبعية؟ وما اثارها الفكرية للعالم الغربي ؟!
الحرب الناعمة وتخريب قيم المجتمع 
قيادة الأزمة..ضرورة إستراتيجية 
الاحتلال الأمريكي للعراق..الأسباب، الغايات، والنتائج
القائد والقيادة الناجحة
في ذكرى ولادته الميمونة:الإمام المهدي وأصل الإيمان بالغيب
حدود حرية فكر الآخر في الرؤية الإسلامية
الدعوة إلى وعي جديد بالتراث
العراق.. وحلم نهاية عصر الشيعة الجديد
حرية التفكير وحرية التعبير في الرؤية الإسلامية
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 78.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك