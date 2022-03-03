قراءة في كتاب (التنمية الإسلامية في فكر السيد علي الخامنئي) / 2

خالد جاسم الفرطوسي ||

· مصطلح التنمية وتبيان التقدم الكلي وجوانبه في فكر الإمام الخامنئي:

ثانياً: إن التقدم ليس له نموذج واحد لكل البلدان والمجتمعات في العالم:

ليس للتقدم معنی مطلق، الظروف المختلفة، الظروف التاريخية والجغرافية، والجغرافية السياسية، والظروف الطبيعية، والبشرية،

وظروف الزمان والمكان، تؤثر في خلق نماذج التقدم.

قد يكون هذا النموذج للتقدم مناسباً للبلد الفلاني، وهو نفسه غير مناسب لبلد آخر، وبالتالي، لا يوجد نموذج واحد للتقدم فيجب أن نعثر عليه ونتجه نحوه ونحقق كافة أجزائه وعناصره في أنفسنا.

ليس ثمة شيء كهذا. التقدم في بلدنا - بظروفنا التاريخية والجغرافية وفي ضوء أوضاعنا وحال شعبنا وآدابنا وثقافتنا وتراثنا - له نموذجه

الخاص الذي يجب أن نبحث عنه ونجده.

ذلك النموذج هو الذي سيأخذ بأيدينا إلى التقدم، ولن تنفعنا وصفة أخرى، سواء وصفة

التقدم الأمريكي، أو وصفة التقدم الأوربي الشمالي - البلدان الاسكندنافية، وهي من نماذج مختلفة - أي أنه لا يمكن أن يُعد

نموذجاً منشوداً للتقدم في بلدنا..

علينا تحري النموذج المحلي الخاص بنا، وميزتنا ستكون في أن نستطيع إيجاد النموذج المحلي للتقدم الذي يتناسب وظروفنا.

ثالثاً: المباني المعرفية مؤثرة في نمط التقدم المنشود أو غير المنشود:

لكل مجتمع ولكل شعب مباني معرفية وفلسفية وأخلاقية تتسم بأنها مصيرية ومهمة وحاسمة، وتقول لنا أي تقدم هو المحبذ وأي

تقدم غير محبذ يجب أن يستبعد.

الشخص الذي نادى ذات يوم، عن جهل وصبيانية، أنه يجب أن نكون غربيين وأوربيين من قمة رأسنا إلى أخمص قدمينا، لم يلتفت إلى أن لأوربا سابقتها وثقافتها ومبانيها المعرفية التي يقوم عليها تقدمها. وقد لا تكون

بعض تلك المباني مقبولة عندنا أي إننا نعتبرها خاطئة مغلوطة، فلدينا مبانينا المعرفية والأخلاقية الخاصة بنا.

تحمل اوربا في ملفها سابقة محاربة الكنيسة للعلوم خلال القرون الوسطى، ويجب عدم الغفلة عن المحفزات وردود الأفعال التي ميزت

النهضة العلمية في أوربا ضد تلك الظاهرة والماضي.

تأثير المباني المعرفية والفلسفية والأخلاقية كبير جداً على النمط الذي يريدون اختياره. مبانينا المعرفية تقول لنا إن هذا التقدم مشروع أو غير مشروع؟ وهل هو محبذ أو غير محبذ؟ وهل هو عادل أم غير عادل؟

لنفترض أن مجتمعنا تسوده محورية الربح، بمعنى أن جميع الظواهر في العالم تقاس عند ذلك المجتمع بمعيار المال.

هذه هي الحالة الشائعة اليوم في جزء كبير من العالم: يقاس كل شيء بالمال!

قد تكون هناك بعض الممارسات القيمية والمبدئية في ذلك المجتمع - لأنها توصلهم إلى المال - ولكن في المجتمع الذي يكون فيه المال والربح محور الأحكام والأفكار قد تعتبر نفس

تلك الممارسة خاطئة وسلبية.

إذن، المباني المعرفية والأخلاقية والمبادئ الفلسفية لها دورها الهام في تعريف التقدم في البلد.

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