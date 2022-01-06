العمل والجهد (١١)▪️ الغلو في البيع..

د.مسعود ناجي إدريس || الغلاء هي واحدة من افات كسب العيش الحلال التي قد يتأثر بها العديد من اهل السوق. الدخل من الغلو في البيع حرام ويجب إعادته إلى أصحابه . يقول نبي الله الكريم (ص): 《 و من غش مسلم في شراء أو بيع فليس منا و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين 》( سفينة البحار / شیخ عباس قمي / ج ۲ / ص ۳۱۸ ) مع انتشار ارتفاع الأسعار في المجتمع لا يثق أحد بالآخر ، وينظر الجميع إلى الآخر بنظرة سيئة وتشكيك. في هذه الحالة ، يتعرض الأمن النفسي للخطر ، وهو أحد أهم احتياجات الإنسان الأساسية في المجتمع. يحكى انه: «كانت هناك ملابس بأسعار متفاوته في احدى المتاجر . وذات يوم ذهب البائع إلى المسجد للصلاة وترك ابن أخيه في المحل. طلب رجل بدوي ملابس بقيمة 400 دينار لكن هو أعطاه ملابس قيمتها 200 دينار. في الطريق التقى بالبائع. سأله البائع: بكم اشتريت الملابس؟ قال الرجل: 400 دينار رد البائع: لكن هذه الملابس لا تزيد قيمتها عن 200 دينار ، تعال معي لارجع لك باقي أموالك. قال الرجل: قيمة هذه الملابس في بلادنا بخمسمائة دينار وأنا راضٍ. قال البائع: الإحسان في طريق الدين أفضل من الدنيا وما فيها. ثم أعاد له 200 دينار. ووبخ ابن أخيه. قال ابن الأخ: كان الرجل راضٍ بالمعاملة. رد البائع: وانت لماذا رضيت بشيء لا ترضاه على نفسك ؟ » ( الطريق الواضح/ ج ٣ / ص ٢٠٥ ) في الحقيقة يعتبر إخفاء قيمة أسعار السلع والبضائع ظلم للآخرين. يجب على التاجر والكاسب أن يذكر الله في جميع الأوقات ، وأن يعامل المشتري بعدل ، وأن يعلم أنه إذا لم يكن المشتري على علم بسعر البضاعة ، فإن الله يعلم به، وفي يوم من الأيام سيقف امام الباري ليحاسبه. ▪️ تهريب البضائع والوقود يعتبر تهريب البضائع والوقود من الظواهر الشائعة وأحد الآفات المعروفة لاقتصاد الدولة. حاليا ، تعد قضية تهريب البضائع والوقود وضرورة مكافحتها من أهم القضايا الاقتصادية في البلاد. مثال واضح على التهريب هو تهريب البنزين. أدى ذلك الى انخفاض سعر الوقود في البلاد مقارنة بالأسعار العالمية . ونتيجة لذلك تواجه البلاد نقصا في البنزين وتضطر الحكومة لاستيراد البنزين بالأسعار العالمية مما يلحق ضررا كبيرا ببيت المال. كما أن تهريب الأدوية التي تتسبب بموت الناس وبيعها بأسعار باهظة في السوق السوداء يجعل من لا يستطيع شراء وتوريد هذه الأدوية خائب الأمل وينتظر موت مريضه. كثير من هؤلاء المرضى هم أطفال لا ذنب لهم يقعون فريسة لطمع هؤلاء المهربين ، وهم بلا شك مسؤولون عن جميع المرضى الذين يموتون بسبب نقص الأدوية. لا يمكن إنكار الآثار المدمرة لهذه التجارة على الإيرادات الحكومية والشؤون الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتماعية. وعليه ، فإن أحد العوامل الرئيسية في خلق تفاعل اقتصادي في المجتمع ومن سبل مكافحة ارتفاع الأسعار هو التعامل بحزم مع تهريب الوقود والبضائع....



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام