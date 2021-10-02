القوى السياسية والمشاركة في الانتخابات/ ١٤

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حسين جلوب الساعدي || المحور الثالث. المحور الإيراني وخط المقاومة : ويتكون من القوى الإسلامية الشيعية في العراق التي تربطهما علاقات عقائدية وفكرية عميقة وامتداد شعبي واسع وترابط ديني ومذهبي تاريخي وتشابك اجتماعي ووجداني وثيق ومواقف ورؤى مشتركة اتجاه قضايا العالم الإسلامي والهوية الإسلامية ومقاومة الاحتلال ومواجهة المخططات الإسرائيلية في المنطقة . ويمتد تأثير المحور الإيراني في سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين وأفغانستان وهي تدير جبهة عريضة في المنطقة . استطاعت ايران من تمكين الشيعة في العراق بعد التماهي مع توجيهات المرجعية الدينية في النجف والأعداد للتحالف الشيعي لتكون الأقوى في الساحة العراقية وتشكيل الحكومات وإحباط المؤامرات وإدارة الخلافات حتى أضحت احد عناصر القوة للشيعة في العراق لأنها عمق الامتداد الاستراتيجي لهم في المنطقة . كما انها شاركت الشعب العراقي بشكل فاعل في دعم الحشد الشعبي والدولة العراقية في مقاتلة داعش حتى هزيمته . والمحور الإيراني يعاني من ثغرات يستدعي إعادة ترتيبه بعد ان فقدت امرأن أساسيان في تأثيرها على الساحة . الأول : انفراط القوى السياسية الشيعية بغياب الاطار الجامع لهم بأخلال التحالف الوطني الذي كان يجمع الشيعة ويجعل خلافاتهم داخلية وفي الأجواء الشيعية ويعد هذا أخذت بعض القوى تعمل لتحقيق طموحاتها خارج الاطار الشيعي . والثاني : شهادة الحاج قاسم سليماني الذي كانت له علاقات شخصية وثيقة مع كل القوى الإسلامية ويمتلك من عوامل التأثير في صياغة القرار والمبادرة ومعالجة الأزمات التي تحدث في العراق . في أجواء الانفراط والغياب كثف المحور الأمريكي السعودي هجومه على ايران في ساحات المظاهرات ووسائل الأعلام والهجوم على قنصلياتها في البصرة والنجف وكربلاء لمحاصرتها شعبياً وجماهيرياً وفي نفس الوقت حملة دامية عنيفة على القوى الإسلامية في العراق التي لها شكل من العلاقة بحرق مكاتبها وإغلاقها وعمليات تصفيات لبعض شخصياتها . فالمحور الإيراني وخط المقاومة لديه من العمق في العراق اللاعب الأبرز والمستهدف من قبل المحور الأمريكي وسيكون له أثراً كبيراً في سير الانتخابات والتحالفات . اذاً العامل الدولي والإقليمي بمحاورة الثلاثة ذو اثر وتأثير وتنافس وصراع ومواجهة على الساحة العراقية في أيام الانتخابات . ٢٠٢١/١٠/٢