دراسات

القوى السياسية والمشاركة في الانتخابات/ ١٤


  حسين جلوب الساعدي ||   المحور الثالث. المحور  الإيراني وخط المقاومة :  ويتكون من القوى الإسلامية الشيعية في العراق التي تربطهما علاقات عقائدية وفكرية عميقة وامتداد شعبي واسع وترابط ديني ومذهبي تاريخي وتشابك اجتماعي ووجداني وثيق ومواقف ورؤى مشتركة اتجاه قضايا العالم الإسلامي والهوية الإسلامية ومقاومة الاحتلال ومواجهة المخططات الإسرائيلية في المنطقة . ويمتد تأثير المحور الإيراني في سوريا ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين وأفغانستان وهي تدير جبهة عريضة في المنطقة . استطاعت ايران من تمكين الشيعة في العراق بعد التماهي مع توجيهات المرجعية الدينية في النجف والأعداد للتحالف الشيعي لتكون الأقوى في الساحة العراقية وتشكيل الحكومات وإحباط المؤامرات وإدارة الخلافات حتى أضحت احد عناصر القوة للشيعة في العراق لأنها عمق الامتداد الاستراتيجي لهم في المنطقة . كما انها شاركت الشعب العراقي بشكل فاعل في دعم الحشد الشعبي والدولة العراقية في مقاتلة داعش حتى هزيمته . والمحور الإيراني يعاني من ثغرات يستدعي إعادة ترتيبه بعد ان فقدت امرأن أساسيان في تأثيرها على الساحة . الأول : انفراط القوى السياسية الشيعية بغياب الاطار الجامع لهم بأخلال التحالف الوطني الذي كان يجمع الشيعة ويجعل خلافاتهم داخلية وفي الأجواء الشيعية ويعد هذا أخذت بعض القوى تعمل لتحقيق طموحاتها خارج الاطار الشيعي . والثاني : شهادة الحاج قاسم سليماني الذي كانت له علاقات شخصية وثيقة مع كل القوى الإسلامية ويمتلك من عوامل التأثير في صياغة القرار والمبادرة ومعالجة الأزمات التي تحدث في العراق . في أجواء الانفراط والغياب كثف المحور الأمريكي السعودي هجومه على ايران في ساحات المظاهرات ووسائل الأعلام والهجوم على قنصلياتها في البصرة والنجف وكربلاء لمحاصرتها شعبياً وجماهيرياً وفي نفس الوقت حملة دامية عنيفة على القوى الإسلامية في العراق التي لها شكل من العلاقة بحرق مكاتبها وإغلاقها وعمليات تصفيات لبعض شخصياتها . فالمحور الإيراني وخط المقاومة لديه من العمق في العراق اللاعب الأبرز والمستهدف من قبل المحور الأمريكي وسيكون له أثراً كبيراً في سير الانتخابات والتحالفات . اذاً العامل الدولي والإقليمي بمحاورة الثلاثة ذو اثر وتأثير وتنافس وصراع ومواجهة على الساحة العراقية في أيام الانتخابات .   ٢٠٢١/١٠/٢
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوى السياسية والمشاركة في الانتخابات/ ١٤
الحقيقة والنقد /6
العلاقات الاجتماعية (١٢)...
العلاقات الاجتماعية (١٠)▪︎ الاهتمام بأمور كل الناس...
العلاقات الاجتماعية (٩)▪︎التسامح مع الآخرين...
التفكير التصميمي لقضايا الأمن القومي.
النجف الأشرف: قاعدة مراسيم أربعينية الإمام الحسين
السياسة (علم وممارسة )
العلاقات الاجتماعية (٨) الواجبات الفردية تجاه الآخرين...
العلاقات الاجتماعية (٧).كسب محبة الناس ....
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك