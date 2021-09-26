دراسات

العلاقات الاجتماعية (٩)▪︎التسامح مع الآخرين...


 

د.مسعود ناجي إدريس||

 

مبدأ عام آخر أكده الإسلام في العلاقات الاجتماعية مع الآخرين هو مبدأ التسامح. بل ينبغي أن يقال إن العطف والتسامح من الأمور الغريزية ومن ضرورات الغريزة الإلهية. يهتم كل إنسان بالفطرة بالتسامح والرحمة. لهذا فإن القلب المصاب بالعداء لعباد الله هو قلب نأى بنفسه عن طبيعته الأصلية بسبب تلوث الدنيا والأنانية . تتطلب محبة الله محبة خلق الله. والشرط الأساسي لمحبة خلق الله هو التسامح معهم.

بغض النظر عن هذه الحقيقة ، فإن اللطف والتسامح مع الناس من أهم مبادئ الحياة الاجتماعية. ومع ذلك ، ليس كل الناس متشابهين وهم لديهم أذواق وأرواح وخصائص مختلفة ومتنوعة. بقدر الإمكان ، يجب على المرء أن يعامل الآخرين بالتسامح والرفق . إذا توقع المرء أن يعامله الجميع وفقًا للمعايير الأخلاقية والدينية ، فهذا توقع في غير محله ويرمي نفسه بالمهالك ويؤذي الآخرين. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي العلاج الجاف وغير المرن للأشخاص إلى الضلال. لهذا السبب ، هناك العديد من التأكيدات في التعاليم الإسلامية على اللطف والتسامح مع الناس ، حتى مع المنحرفين والظالمين ، عند دعوتهم إلى الطريق الصحيح.

عندما يأمر الله موسى وهارون لمحاربة  طاغي وظالم مثل فرعون ، يأمرهم أن يتكلموا معه بلطف وصبر. لأن بالرفق والصبر يمكننا أن نتمنى أن يعود حتى أكثر الناس عنادًا وانحرافًا إلى الحق: <اذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى* فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ> ( طه/ ٤٢- ٤٨ ) 

  قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خطبته: 《ألا أخبركم بخير خلائق  الدنيا والآخرة؟: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والاحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك》. ( الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۰۷)

قال أمير المؤمنين (ع) وهو يأمر ابنه محمد بن حنفية: 《واعلم أن راس العقل بعد الإيمان بالله عز و جل مداراة الناس ... فإني وجدت جميع ما يتعايش به الناس و به يتعاشرون ملء مکیال ثلثاه استحسان و ثلثه تغافل 》، ( من لایحضره الفقیه ، ج ٤ ، ص ۱۳۸۷ ) 

ويعتبر الإمام الصادق (ع) تحقيق أهداف العلاقات الاجتماعية ثمار التسامح ويقول: 《من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس 》 ، ( الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ )  

من الواضح جدًا أن التوافق مع الناس واللطف معهم يؤدي إلى اكتساب حبهم وصداقتهم. ولهذا السبب ، يرتبط الناس أكثر بمثل هؤلاء الأشخاص. من المهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان نتسم بالرفق والتسامح. من الممكن أنه إذا حاولتم منع شخص ارتكب معصية أو تخلى عن واجبه المكلف به بقسوة وعنف ، فإنه سيرتكب معصية أكبر وأعظم أو سيصل إلى مستوى الكفر ؛ كل انسان يصعب عليه تقبل الأمر والنهي ويثيران غضبه وعصبيته. يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعوض هذه المرارة والقبح بحلاوة التعبير واللطف والتسامح وحسن الخلق ، حتى يكون لكلامه أثر ويلين  قسوة قلب العاصي....

 

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