البيت والاسرة (7) مرحلة الوزارة

د.مسعود ناجي إدريس || كما ذكرنا ، بحسب احاديث المعصومين(ع)، تم تسمية المرحلة العمرية التي تكون من سن الرابعة عشرة إلى الحادية والعشرين بمرحلة الوزارة. لأن الطفل في هذا العمر مستعد لتحمل المسؤولية ويمكنه تحمل جزء من العبء الثقيل للأسرة. يجب على الآباء أيضًا توفير فرص لأبنائهم للمشاركة في الأعمال المنزلية وفقًا لسن المراهقين ، ويجب ألا ينسوا التشاور مع الطفل. لأنهم في ضوء هكذا آباء يحترمون مشاعر وعواطف أولادهم وإلى حد ما يدركون الحالات السلوكية والنفسية لأبنائهم المراهقين سيربون اشخاص جيدين في المجتمع. عندما يشعر الأطفال باحترام ميولهم وحقوقهم وأن الأسرة لا تحكمها الديكتاتورية ، و لا يتشاجرون مع والديهم ، ويتم ضمان استقلالهم الفكري ، سيشعرون براحة أكبر. تتزامن هذه الفترة مع هجمة الغرائز الجامحة ، وخاصة الميول الجنسية مثل العاصفة الرهيبة تجاه المراهقين ولهذا السبب يجب على الآباء محاولة تقوية حالات أطفالهم الروحية والعقائدية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للاعتدال والسيطرة على غرائزهم وحفظها من الأذى حتى لا يبقى عرضة لهجوم هذه الرغبات. يجب أن يتماشى سلوك الوالدين مع أقوالهم وهذا المبدأ المهم أكده الإمام الصادق (ع):《 كونوا دعاة الناس باعمالكم ولاتكونوا دعاة بالسنتكم 》، ( سفينة البحار ، ج ۲ ، ص ۲۷۸) . التناقض بين أقوال الوالدين وأفعالهما يربك الطفل ويحيره. يجب على الآباء الانتباه إلى حقيقة أنهم يعتبرونهم قدوة عند تربية أطفالهم في المنزل ، ولخلق سمات جيدة وتعزيز الصفات المرغوبة والعادات الأبوية المرغوبة ، يجب عليهم اتخاذ الإجراءات وعدم الاكتفاء بالتذكيرات والنصائح. يجب أن يكون الآباء أكثر حرصًا في تصرفاتهم وسلوكهم ، وكيف ما أرادوا ان يربوا أبنائهم ، فعليهم ان يتصرفوا هم بهذا أولاً ، وإلا فإن النصيحة بالعكس لها تأثير معاكس . يجب على الآباء ألا ينسوا أنهم بنوع توجيههم ، فإنهم يحددون مصير الطفل ويمررون لهم ما لديهم. لذلك ، إذا كان مأخوذًا من كلام الأئمة وخبراء العلوم التربوية ، فيوصى للوالدين أنه إذا كنتم تريدون أن يكون لديكم طفل نظيف ، تقي ، مجتهد ، فمن الطرق الأساسية أن تكونوا انتم هكذا. بشكل عام ، يتم تربية الأطفال والمراهقين الجانحين في أسرة لا يتعامل فيها الوالدان مع بعضهما البعض بشكل جيد ويكونون قاسيين أو غير مبالين بأطفالهم. يعد إدمان المخدرات أحد أكثر الملوثات تدميراً والتي لها تأثير سلبي على سلوك المراهقين. وفقا للعلماء والدراسات العلمية ، فإن نتيجة إدمان الاولاد هم الوالدين و برودة مركز الأسرة ، وضعف الارتباط العاطفي ، وعواقب ذلك سوء التربية والتعليم ، والشعور بالخزي ، والاضطراب في الحياة ، والميل إلى الانحراف مما يؤدي إلى أن يرتكب المراهقين جريمة. الآباء هم أفضل قدوة لأبنائهم ، وإذا لم يكن هناك رد فعل مناسب ومحسوب على سلوك الطفل الطبيعي والفطري ويعطي الوالدين إجابات غير ذات صلة ، ومخيفة ، وأحيانًا عنيفة وسوء الفم ، سيؤدي إلى ان ينشأ فيه الانحراف الروحي والفكري والجنوح . يجب ألا تنسى العائلات أنها مسؤولة عن مستقبل أطفالها. المراهق الذي يقضي اليوم على أعلى المستويات العلمية والروحية وعلى طريق التطور والفضائل الأخلاقية ، والمراهق الذي يقضي أفضل أيامه بالجريمة والخيانة كلاهما نتاج تربية العائلة....



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