دراسات

القوى السياسية و المشاركة في الانتخابات/10


 

حسين جلوب الساعدي ||

 

اولا  . الحور الأمريكي وحلفائه.

 

4-      نفوذ المخابرات الأمريكية للقوى السياسية : واختراق تفكيرها وبرامجها لإيجاد التناقض والخلاف والصراع بينها وتفتيت عناصر القوة فيها وأضعافها واستبدال القيم والأهداف والمهمة بالمصالح الذاتية والمكاسب الشخصية والمنافع الآنية .

فقد قهر الائتلاف العراقي الإرادة الأمريكية عند اجتماع الشيعة في كيان واحد وإجماعهم على القضايا المحورية (الانتخابات وكتابة الدستور وتشكيل الحكومة) وبعد دورة انتخابية حصل تعد القوائم لكن تم معالجته بالتحالف الوطني العراقي وبعد دورة انفرط العقد وتناثر الجميع في مجموعات متعددة لا ترى للثوابت ومصلحة العراق والشيعة سوى الشعارات الفارغة وأزداد الأمر تعقيداً عندما انعدمت الثقة واخذ البعض يجد طموحاته بالاقتراب من المنهج السياسي الأمريكي والتحالف معه والركون للوعود والمواقع التي يرغبه فيها الأمريكان .

فاصبح عامل المصلحة والأزمة النفسية التي اجتاحت رفقاء الدرب الواحد التي استغرقت بالخصومة والاستقواء بالاعتماد على أمريكا وحلفاءها واذا بالشخصيات الشيعية التي كان يجمعها التحالف تهرول خلف الوعود وإرضاءً لنفسها .

هذا السير في الوسط الشيعي كان برعاية الأمريكان الذين عملوا على أضعاف التحالفات الكبيرة ثم محاصرة الأحزاب النافذة وإسقاطها .

وبعد هذا وذاك تغيرت البرامج وتغير الخطاب وشكل تحالفات ثنائية لتتماهى مع الإرادة الأمريكية وأغراضها في العراق والمنطقة وهذا أوسع عملية اختراق عملت علية أمريكا وحلفاءها بشكل متواصل في العراق .

وبلحاظ القضايا التسعة ( اذاً الموقف من الوجود الأمريكي في العراق والتطبيع مع إسرائيل والعلاقة بالسعودية والموقف من ايران ووجود الح/شد ال/شعب/ي وطاعة المرجعية وحماية الهوية الإسلامية وحضر حزب البعث وأفكاره واستحضار جرائمه ومحاربة الإرهاب ود/اع*ش ومنصات التحريض ودور الشيعة ومكانة الأكثرية في العملية السياسية وإدارة العراق وبقاء مؤسسات العدالة الانتقالية هذه القضايا التي يتم على ضوء تصنيف القوى السياسية لقراءة أفكارها وفهم خطابها والموقف من مشاريعها)تلك القضايا تكون مائز في عملية التصنيف للقوى السياسية يوضح حجم الاختراق والاقتراب والابتعاد عن النفوذ الأمريكي .

يتبع

٢٠٢١/٨/٢

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوى السياسية و المشاركة في الانتخابات/10
لماذا يتهموننا بالطــائفية؟!
القوى السياسية و المشاركة في الانتخابات/9
الوزير ابن العلقمي المفترى عليه في سقوط بغداد سنة 656هـ
القوى السياسية و المشاركة في الانتخابات /8
القوى السياسية والمشاركة في الانتخابات /7
ما راي علماء السنة في حديث الغدير، و ما المصادر التي ذكرت هذا الحديث ؟
المنهجيات الغربية في دراسة الدين
بين الشعائر الدينية والطقوس المذهبية المجتمعية
القوى السياسية المشاركة في الانتخابات /6
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك