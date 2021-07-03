دراسات

أنا أولى  بِملئ الفراغ..


 

مازن البعيجي ||

 

مادمتُ مكلَّفًا في هذه الدنيا وأملكُ زمام عقلي والمعرفة في أداء التكليف، إذًا لابد من إنجاز تلك المهام التي يطلبها الشرع والإسلام المحمدي الأصيل الحسيني المقاوم مني دون الاتكال على من قد لا يعمل بمثل ما أعمل أنا من مسؤولية وحرص على هذا الدين القويم الذي أتَّبِعُ نهجَهُ والسير في ركاب طريقه خاصة ومثل العترة "عليهم السلام" لم ينتظروا أحدا يعمل أعمالهم أو يُنجزها وكذلكَ أنا عليَّ سدّ الثغرات خاصة في مثل عالَم ووقتٌ اصبحَ الأتكال لغةً ومنهجًا عند الكثير.

الأمر الذي يشبه الحالة الحوثية في الإعتماد على النفس في حمل قضيتهم وعدم الانتظار والالتفات الى تفاصيل كثيرة قد يكون الوقوف عندها وانتظارها يكلّف الكثير ويضيعُ الكثير ويُضعف الكثير من المواقف التي تحتاج الى حزم وحسم ومبادرة. وهذا لعلّه ينفع في دفع من هم حريصون على إنجاح مهمة علوّ الدين وسيادة القضية المهدوية التي تتبناها أمة قد حسمت أمر تنفيذ التمهيد فيها وهي إيران الإسلامية ذات البعد القِيَميّ والمقاوم المحوري الواضح والقاطع أمره بلا تردد ولا تنازع كما هو الحال في الكثير من امكان‌ وجبهات الصراع التي لازالت تتأرجح!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفقه الدستوري عند السيد محمد باقر الصدر/ القسم الثالث
أنا أولى  بِملئ الفراغ..
علمانية الإسلام..!
الفقه الدستوري عند السيد محمد باقر الصدر/ القسم الثاني
الفقه الدستوري عند السيد محمد باقر الصدر/ القسم الأول
القوى السياسية المشاركة في الانتخابات وملامح التحول الجديد/4
المجاهد ومواجهة الفتن
القوى السياسية المشاركة في الانتخابات..الاتجاهات الفكرية والسياسية /3
العبودية عند الإنسان..!
عوامل انهيارات العصور الشيعية
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك