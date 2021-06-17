المجاهد بين المبادرة والاتكال

رياض البغدادي ||

مثّل انتصار الثورة الإسلامية التي فجرها الامام الخميني (رض) في ايران ، ترجمة أمينة لطموحات الجماهير المغلوبة في الامة الاسلامية بدولها جميعا، وتعبيراً حياً عن روح الإيمان المستند الى تراث الإسلام المحمدي الأصيل ، المنحصر بخط أهل البيت عليهم السلام ، واستجابةً لمتطلبات الحياة الإنسانية العصرية ... فالثورة كانت إنجازاً مهماً لجبهة المقاومة ، والانتصار الأول لها قبل ان تأخذ شكلها الدولي الحالي ...

إن التأسيس الأول لجبهة المقاومة ، رشح من خلال الضرورة التاريخية لحتمية وجودها ، كأداة جهادية افتقدتها الأمة الإسلامية ، في ما بعد ثورات طرد الاستعمار في العشرينات من القرن الماضي . وبمقدار ما كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران حدثاً تأريخياً ، ومفصلاً مهماً في مسيرة الصراع ضد الاستكبار العالمي ، فإن سمات هذا الانتصار ومرتكزاته الأساسية ، قد میزت مسار جبهة المقاومة بما جعل من حضورها واقعاً نوعياً مؤثراً ، وليس مجرد إضافة رقمية للقوى والحركات الثورية في العالم الاسلامي ، وعلى طول المسارات التي تحركت فيها جبهة المقاومة ، كانت سمات ومنطلقات الثورة الاسلامية وأجواؤها ايضاً ، عاملاً اساسياً من عوامل حيوية المقاومة وتميزها النوعي ، وأول هذه السمات إن المقاومة ولدت من رحم المعاناة ، وفي أجواء المعارك و سوح الجهاد ، فكانت حركة ثورية آمنت بالمقاومة والمواجهة المباشرة ، للانقلاب الجذري سعياً لتحقيق الانتصار الحتمي على أعداء الاسلام ، وليس السعي لمجرد الإصلاح الجزئي ، وثاني هذه السمات - ونحن هنا نتطرق لتلك السمات ذات العلاقة بمعالجتنا هذه - إن جبهة المقاومة اتجهت بوعي و إصرار ، نحو نحت طريقها الخاص في المنطلقات والتطبيق . وهذه السمة لها صلة بالولاية التي يؤمن بها خط المقاومة والجهاد ، فحين يرفض الولائيون الواقع ، فهم يقدمون البديل لذلك على شكل نظرية شاملة متكاملة ، وليس مجرد رفض من غير تقديم ما يناسب المرحلة من حلول ...

إن المؤمنين بحتمية المقاومة والقائمين على قيادة حركتها ، عندما يرفضون الواقع المتخلف ، ويطمحون الى تفعيل فرض الجهاد في سبيل الله ، انما يحددون النظرية التي تؤطر هذا الرفض ، وتجعل منه موقفاً إيجابياً لا يكتفي بعرض ( ما لا يريدون ) ، بل يتعداه لتوضيح ( ما يريدون ) ، بل ويحددون حتى الوسائل الجهادية المتطابقة مع نهج أهل البيت عليهم السلام ، فكان أمامهم خياران رئيسان :

الأول : الطرق السهلة ، وذلك بالنزوع نحو التقليد والمحاكاة والتلقي والاستعارة ، والسير في طريق الاستسلام ، الذي سلكته بعض الحركات والانظمة العميلة ، وهو طريق ربما يوفر الأمن الجزئي لحركاتهم وأشخاصهم ، ويؤمّن مصالحهم الدنيوية ، لكنه قطعاً لا يوصلهم الى رضا الله و تحقيق طموحات الأمة ..

والثاني : شق الطريق الخاص بهم ، والغطس في ظواهر الواقع الإسلامي ، واستخلاص نظرية عمل حية متجددة ، توصلهم الى رضا الله تعالى ، وتكون مستجيبة لمتطلبات صنع الحاضر والمستقبل لهذه الأمة ، وتحقيق مطالبها المشروعة .

وقد تمسك المجاهدون السائرون على خط الولاية - بشكل حاسم وقاطع - بالخيار الثاني، ولم يكن هذا التمسك موقفاً ظرفياً إنفعالياً ، بل كان ۔ وما زال ۔ سر قوة جبهة المقاومة وتجددها وحضورها النوعي .. فهذا الخيار جنّبهم السكون والركون للاستعمار والانظمة المستبدة ، التي تسلطت على مقدّرات هذه الشعوب المغلوب على أمرها ، فاكتسب خيار المقاومة بعداً مهماً من أبعاده ، يتمثل بالمعاناة واستخلاص النظرية من خلال الفعل في الواقع والتماس الحي معه.

ومن جهة ثانية ، فإن هذا الخيار التاريخي ، اذ جنب جبهة المقاومة الاستعارة والتلقی ، قادها الى الابداع النظري في ميدان التطبيق ايضا .. فالتمسك بالنظرية الجهادية ، وولوج الطريق الخاص في النظرية والتطبيق ، مقترنة بحماسة المجاهد ومبدئيته وجديته و علاقته بالله تعالى ، فكان لابد ان يقود الى ان تنضح مسيرة الجهاد افکاراً تُغني نظرية المقاومة وتؤكد نجاعتها ..

ففي انتهاج الطريق الخاص ، و الابتعاد عن التلقي والكسل الفكري ، و تحمّل المعاناة على طريق استخلاص الأفكار ، كانت ولازالت جبهة المقاومة تمثل موقعا رياديا يتسم بالاسبقية .. فقبل أن يلجه المجاهدون ، كان الطريق الخاص - على الأقل في منطقة الشرق الاوسط - طريقا محفوفاً بالمخاطر الجمة . إلّا ان جبهة المقاومة بكل فصائلها وهم يرفضون النهج التبشيري المدرسي ، ويصرون على المنهج الثوري الجهادي ، كان قدرهم ومبرر وجودهم ، أن يكونوا سبّاقين ورياديين في هذا الميدان الاساسي ، وكانت فصائل جبهة المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين وغيرها ، من جبهات الصراع قد ابدوا شجاعة ، لم يكن متاحاً للأمة تلمّسها لولا قرارهم التأريخي في ولوج هذا الطريق ، واعلانه في زحمة المواقف الانهزامية التي كانت سائدة ..

لقد عبّر هذا الخيار عن أصالة تاريخية ، وعن مبادرة اقتحامية ، ابعدت المقاومين عن الجمود اولاً ، وعن التقليد والمحاكاة ثانياً ، ووضعتهم على طريق الابداع والتجدد ..

من هنا اتسمت المرحلة الاولى لنشوء جبهة المقاومة وانطلاقها ، وتحديدًا بإنتصار الثورة الاسلامية في ايران ( بمبادرة ) ثورية ، هي احد عوامل قوة المقاومة وانتشارها ، فلو كان الامام الخميني او القادة الاوائل من مؤسسي جبهة المقاومة امثال السيد محمدباقر الصدر و الامام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي والسيد محمد حسين فضل الله والسيد محمد باقر الحكيم وغيرهم ،قد انحازوا الى المسالك المطروقة ، والخيارات السهلة لفقدوا مبرراً اساسياً من مبررات وجود المقاومة واستمرارها ، ولتخلفت جبهة المقاومة - بالتأكيد - عن اللحاق بركب الجهاد الذي كان ظهوره حتمياً ، في تلك الفترة الزمنية من عمر الصراع ، ناهيك عن تصدره وقيادته.

ان ذلك يمثل المبادرة في جوانبها النظرية والتطبيقية .. وهذه المبادرة ، في الفكر والممارسة ، كانت اطارا لمسارات جبهة المقاومة وجهادها ... وهي زاخرة بما يؤكد نهج الإقدام والجرأة ، وفي تقبل وتحمل تداعيات طول المسيرة وصعابها ، التي قطعتها المقاومة.

كان ولازال المجاهد نموذجاً حياً للمقاوم المتّسم بالحيوية والفاعلية ، فالمجاهد لم يكن جزءاً من جبهة المقاومة ، بل كان الجبهة نفسها، ويمثل أنموذجها المصغر - جبهة المقاومة في اصغر وحداتها - وحين يتسم منهج المقاومة بالمبادرة المقترنة بالشجاعة والرؤية الجهادية ، فإن المجاهد لابد أن يعكس ذلك في سلوكه وفي تماسه اليومي بالظواهر الحياتية ، وقد جسد المجاهدون التزاما بخط اهل البيت من جهة ، وفي التحليل المستخلص من نظرية المقاومة الذي تنضح به عقولهم من جهة أخرى .. وذلك قدرهم وتلك سمة دينهم المحمدي الأصيل الذي آمنوا به ..

فلو لم تبادر المقاومة ، وتضرب ضربتها الواعية الشجاعة ، وتصنع ثورتها الثانية في العراق لكان الواقع الاسلامي ، وواقع العراق نفسه ، بل وواقع جبهة المقاومة ، في صورة اخرى سلبية يعلم الله مدى ضعفها وهزيمتها ، ولا يبعد ان يكون العراق لا سامح الله ، قد خرج من جبهة الصراع ، من خلال عملية استسلامية كانت كفيلة بإعادة صدام ابن ابيه الى الواجهة العربية ، بعد ظروف عزله إبان غزوه للكويت ..

ولو لم تبادر جبهة المقاومة في التصدي لمؤامرة داعش ، في تحرك سريع اقتحامي تمثل في الاستجابة لقرار المواجهة ، الذي اعلنه المرجع الاعلى السيد السيستاني دام ظله ، وما سبق الفتوى من تحرك فصائل المقاومة للدفاع عن المقدسات في سوريا ، استجابة لقرار الولي الفقيه دام ظله ، لكان واقع العراق بل والمنطقة برمتها لا يمكن توقع فداحته وظلاميته ..

لقد تجنبت المقاومة بقرار انطلاقها وتحركها ، وقوع الامة في شرك الاستسلام ، والتأقلم مع الواقع التطبيعي مع الكيان الصهيوني ، الذي اشاعته الأنظمة العربية العميلة ۰۰

بل على النقيض من ذلك ، كان خط المقاومة يتسم بالاقتحامية والتأهب والتحفز المستمر ، ضد فقدان الحيوية والفاعلية والتجدد .

واذا كانت هذه السمة ( في التأهب والاستعداد المقترن بالوعي ) هي سمة المجاهد وفي المراحل كلها ، فإنها مطلوبة اکثر في ظل العمل الايجابي - العلني .. فتعدد مهام المقاومة وقيادتها لعملية التغيير ، وخطورة المهام التي تتصدى قيادة جبهة المقاومة لإنجازها ، ان ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - يعطى اهمية استثنائية لسمة المبادرة المستندة الى الوعي .. فحركة أي فصيل مقاوم - مهما كانت صغيرة - هي جزء من حركة جبهة المقاومة بشكل عام ، والتي هي محصلة كمية ونوعية للحركات الجزئية ، فبدون هذه الحركات على جزئيتها ومحدودية رقعتها - لن تكون حركة عامة ملموسة بالتأكيد ، فالمجاهد قائد في أي زاوية من زوايا التغيير المطلوب ، وقيادته لن تكون ممكنة ، دون أن يتصف بفهم حركة المقاومة العامة ومستلزمات التطابق معها ، وما يتطلبه ذلك من مبادرة في الفعل في اطار الخط العام ، وبدون ذلك ، تصبح ( قياديته ) ظاهرة مفروضة ، وغير مبررة ، ولا تتمتع بأدنى حدود الشرعية المطلوبة ، والمجاهد يجب ان يتسم - وتلك بديهية دون شك - بأسبقية الوعي والتحليل للظواهر ، فهو ( مجاهد ) ، وهو ( مسلم مؤمن ) في آن واحد . وعندما يفقد اسبقية الوعي ، يصبح انتماؤه للاسلام شكلياً دون شك ..

اننا هنا ، نثبِّت هذه البدهيات ، والتي هي تقالید اساسية في مسيرة الاسلام المحمدي الاصيل ، كمدخل لتشريح ظاهرة مقلقة ومدانة وهي ظاهرة ( الاتكالية والتلقي ) اولا ، وضمور المبادرة وشحوب لونها المشرق ثانيا .. ان هذه الظاهرة خطيرة ومدانة ، لانها تتنافى مع خيار الجهاد والمقاومة ، ومع منهجهما القائم على المبادرة الشجاعة ، وعلى الوعي والمبدئية ، ومع الدور القيادي المطلوب والمفترض في المجاهد ، كل ذلك مقارنةً مع الدور الاسلامي والولائي لجبهة المقاومة، وفي ظل هجوم شرس معادٍ ..

ان امام قيادات المقاومة عيناتٍ ونماذجَ ليست قليلة ، تؤكد وجود الظواهر المرفوضة التالية :

اولا ۔ غیاب او ضعف المبادرة في تحليل الظواهر والمستجدات في حركة المقاومة ، وفي حركة الواقع الذي تعمل فيه وتتحرك ضمنه ..

ثانيا - سيادة موقف ( الانتظار والتلقي والاتكال ) وما يتبع ذلك من کسل فكري ، وضعف في الوعي السياسي - خاصة ..

ثالثا – النظرة غير الصحيحة - واذا شئنا القول النظرة السطحية - للعمل والنشاط الفكري ، وكأنه ترف له صنّاعه ، بصورة تجعل منه عملاً لاحقاً ومتمماً لا غير !!

رابعا - القاء العبء في التحليل وفي صياغة المواقف ، وصولاً للتفصیلات على القيادة ، و إن هذه الظواهر بقدر ما هي غريبة على منهج المقاومة وجهادها ، فإنها مرفوضة ومدانة بالتأكيد .. وجبهة المقاومة ترى في هذه الظواهر ، تعبيرا عن تحول جانب من نشاط الجبهة ، الى عمل و صيغ ادارة تقليدية ..

فإذا كان المجاهد مطالباً بأن يلتزم بالتعليمات وتحليلات قياداته ، فإنه من غير المطلوب والمستساغ التحول من الالتزام بالتعليمات الى انتظارها ..

ان بروز مثل هذه الظواهر المرفوضة تعبير عن ( الكسل ) الذي عطل حركة الوثوب لدى المجاهد ، وحولت العلاقات الجهادية بين الفصائل المتعددة ضمن جبهة المقاومة ، الى علاقات مبتسرة قائمة على الشكلية والاتكالية ،التي تقود الى العلاقات المبتسرة بين المجاهدين ..

فعندما يُسأل المجاهد عن موقف ما ، يجيب : لم يأتنا الموقف حتى الآن ...

ان هذه العلاقة غير صحية وغير قيادية ، فالخط العام لجبهة المقاومة معروف .. وكذلك خطه السياسي ومنهجه الفكري .. لذا فإن حالة التلقي ، حالة خطرة في جبهة المقاومة ، وهي احدى الظواهر التي تقود الى ضعف ثقة المجاهدين بأنفسهم ، فعندما لا يرون روحية متجددة في التعامل اليومي ، يبدأ العمل الجهادي بالتحول الى صيغ ادارية تقليدية ..

ان قيادات جبهة المقاومة، مع امتلاكهم لاسبقية الوعي وشمول النظرة ، بحكم تجربتهم الطويلة في ميادين الجهاد والمقاومة ، فإنهم بحاجة للمشاركة والمبادرة الصاعدة من القاعدة باتجاه القيادات .. ومثل هذا المبادرة لن تتحول الى مساهمة حيوية ، ومحملة بالزخم الحركي المؤثر ، دون أن تصب فيها اسهامات المجاهدين مهما كانت صغيرة ...

فإزاء موقف او حال ما ، كيف سيكون التصرف المفترض في التحليل ، وفي الغطس مع الظاهرة والحال لفهمهما ؟

ان ذلك بالتاكيد سوف لا يتعارض مع موقف يأتي من قيادات جبهة المقاومة..

ان تحرك المجاهد نحو تحلیل الظواهر ، يبعد ذهنيته عن الجمود ، ويمد المقاومة بمقومات صنع القرار قيادياً ، لأن حركة المجاهد هي المجسات الأمامية لقيادته ، فالعلاقة بين الفصائل داخل جبهة المقاومة لیست علاقة ادارية .. انما هي علاقة جهادية ولائية قائمة على المسؤولية المشتركة ، المبنية على اساس العمل الجماعي وروحية التواصي بالحق ، والتواصي بالصبر ..

ستبقى قيادات جبهة المقاومة ، بحاجة الى المبادرة في اخطر مواجهاتها ، فمبادرة المجاهد لیست حقا له فقط ، بل هي واجب عليه .. والحقوق مترابطة مع الواجبات ، والتخلي عن المبادرة ليس تنازلاً عن حق ، بل هو تفريطٌ مؤذٍ بواجب ، وتقصير خطير في الالتزامات الاخوية الايمانية فيما بينهم.

کیف نغني نظرية المقاومة ؟ وكيف نرفد مسيرتها بإلتزامنا بمنهج اهل البيت عليهم السلام ، كما حصل في العراق في ظروف الجهاد السري ؟ او ما حصل في ايران ايام المواجهة مع الشاه ؟

كيف استطاع اولئك المجاهدون ان يقودوا انفسهم بإنفسهم ؟ كيف كانوا يبنون الوعي والفكر و بالوقت نفسه ، يقدمون التضحيات وفي ظل معاناة المواجهة الشرسة ؟

نقول کیف يمكننا ان نقرأ تلك التجارب ، اذا لم نبادر في بناء شخصياتنا الفكرية ، لنكون قادرين على التحليل والاستقراء المسبق ، لمواقف حركتنا او فصيلنا الجهادي ، ما دام خطه العام معروفاً ؟

ان موقف التلقي والاتكال ، لا يخرج من اطار هذه العوامل ، منفردة او مجتمعة :

أولا - تخلف في الوعي ، قائم على عدم بذل الجهد الشخصي في البناء الفكري ، والمتابعة لما ينشره العلماء والفقهاء والمفكرون ، في ادبيات الجهاد واحكامه الفقهية ، وتقصير في الاطلاع على الموروث الروائي الذي يعزز ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام ، وهذا عامل مرفوض قطعا .. . فأي عذر لهذه الظاهرة كتعدد مسؤوليات المجاهد ، غير مقبول ، فالمجاهد مطالب بأن يخصص فسحة من الوقت ، يومية للقراءة والمتابعة ، ولا نظن - في حالة برمجة وقتنا والاستفادة منه - اننا عاجزون عن تأمين وقت يومي لأدبیات المقاومة ، و نشریاتها على الاقل .

ثانياً : الكسل والاسترخاء ، وتلك صفة غريبة على المجاهدين ۰۰ فالمجاهد قَدَرُهُ المعاناة والمسالك الصعبة ، وهو مطالب بأن ينضح فكره بما يغني نظرية المقاومة ، وما يسهم في صياغة مواقفه ..

ثالثا : ( الوظيفية الإدارية ) والتي جوهرها الحرص على ( المواقع ) والخشية من المبادرة .. ولأهمية هذا العامل لنتحدث عنه بشيء من التوسع ۰۰

الموقع الجهادي ، هو مفصل من مفاصل جبهة المقاومة ، وليس باباً للوجاهة الاجتماعية .. وحين يملؤه المجاهد فإن شرط استمراره الحقيقي فيه ، يتمثل في أن يكون وجوده في هذا المفصل عاملاً ( لتشغيله وتطويره ) ۔ ان صح التعبير - بما يسرع حركة المفاصل الأخرى ، وبصورة مترابطة معها ، فحين يفشل المجاهد في توفير هذا الشرط ، يكون قد خسر الموقع أخلاقياً وجوهرياً ، وان بقي فيه شكلاً واسماً !! ولن يمضي وقت طويل حتى يخسره في الشكل ايضا من ناحية ... ومن ناحية ثانية ، من المفيد ان نتساءل : لماذا يخاف المجاهد من مغبة ونتائج المبادرة ؟

إنَّ ذلك - إنْ وجد - لا يعدو ان يكون :

اولاً عدم ثقة المجاهد بنفسه ۰۰ وهذا غير مقبول ۰۰ وهو مطالب بالصراحة مع فصيلة الجهادي ، لكي يقف الى جانبه في تقويم الضعف في تكوين شخصيته الجهادية ..

ثانياً غياب روح الاخوة والتعامل الديموقراطي ، الذي سيؤدي حتماً الى انکسار معنويات المجاهد ، وغياب روحه المقاومة ، وهذه ظاهرة - ان وجدت - فهي مرفوضة .. وعلينا تحمل مسؤوليتنا في مواجهتها بشجاعة وحزم ، وأيّاً كان السبب ، فإن جبهة المقاومة ترفض وتدين مثل هذه الأرضية ، التي تبنى عليها مواقف الاتكال والتلقي ..

ان الالتصاق الوظيفي يجعل من المجاهد ثقلا معطلاً يسحب الى خلف ، بدل أن يكون - وهذا هو المطلوب - قوة دفع الى أمام ، ومسيرة الجهاد ، وروحها الأصيلة ، ومهامها الخطيرة ، تتطلب الانتماء الصميمي الفاعل ، وليس الالتصاق الشكلي الوظيفي ..

رابعا : المسافة الشاسعة في الوعي ، وفي عمق النظرة بين المجاهدين الأوائل من اصحاب التجربة ، والمجاهدين الجدد من الشباب المقاوم اولا ، وفي الثقة المطلقة باقتدارها وفي صواب صياغتها للمواقف ثانیاً ..

لكن الإقرار بهذه الحقيقة ، والتي هي جانب اساس من صمامات الأمان في حركة المقاومة شيء ، وفي الإفراز السلبي لذلك شيء آخر .. فالثقة بالقيادة ، وباقتدارها مطلوبة ومفترضة ، لكن من غير الصحيح السكوت والانتظار بحجة أن القيادة اقدر ، ومن غير الصحيح ايضا القاء الحمل بكامله ، او بجزئه الاساسي ، على كاهل القيادات ، واذا كان طبيعياً أن تكون القيادات بسبب تجاربها اكثر وعياً لما يجب فعله تجاه ما يحيط العمل من أخطار ، فانه من غير الطبيعي فقدان القدرة على نقل تلك التجارب الى اكثر ما يمكن من المجاهدين ، ولو بالطريق التقليدية لتبادل اطراف الحديث في الجلسات الأخوية ، التي يجتمع فيها المجاهدون ، فليس هناك اجمل من قصص الجهاد ، والحديث عن التجارب الماضية بحلوِها ومرِّها ، ففي تلك القصص عِبَرٌ وتجاربُ ، مفيد جداً نقلها الى المجاهدين الجدد،أعلى الله مقامهم ، وزاد في بصيرتهم وإيمانهم ...

والمجاهدون الجدد كذلك يجب ان يتحملوا جزءا من المسؤولية ، فهم مطالبون باختصار المسافة التي تفصل بين وعيهم ووعي القيادات ، ويجب على دوائر الاعلام والتعبئة الفكرية في الفصائل الجهادية ان توفر المستلزمات اللازمة لذلك ..

خامسا : الخلل في التربية الفكرية الجهادية ، فالجهاد ليس نزهة ، ولا هو عمل يستحق عليه المجاهد أجراً شهرياً وإن كان ذلك ليس عيباً في ان توفر جبهة المقاومة ما يسد حاجة المجاهدين وعوائلهم ، لكن يجب أنْ نعلمَ أنَّ المجاهد لم يُفضِّلْهُ الله تعالى على غيره من المؤمنين ، لمجرد انه يحمل السلاح ويحارب اعداء الدين ، وانما فضّله ، لانه يعبد الله تعالى بهذا الفرض المليء بالأشواك والمحبطات والإرهاق ، والبعد عن الأهل والأحباب ، والعيش في البراري والقفار ، لذلك يجب أن يعمل المجاهد على تربية نفسه ، وامتحانها ومحاسبتها ، لكي لا يسلبه الشيطان عمله العظيم بقليل من المغريات ، التي يضعف أمامها المجاهد بسبب ضعف تربيته الفكرية ...

علينا الاعتراف - مهما كانت هذه الحقيقة مرة ۔ ان واقع فصائلنا الجهادية المباركة ، يشهد ظواهر وان كانت قليلةً ، لكنها غريبةٌ على أجواء الجهاد ، فمنها ماهو قائم على الشكليات وفقدان الروح الاخوية الحية ، والاستعاضة عنها بالاحترام الشكلي وغير الصادق .. إن ممارسة مثل هذه الصيغ الخاطئة والخطرة ستعبر عن نفسها ، وعلى مدى طويل في تكريس وسيادة نهجٍ خاطئٍ ، ووضع نفسي خاطئ ايضا .

ان هذه العوامل الخمسة على انفراد او ككل ، قادت الى وضع ندينه و نرفضه على طول الخط ، ونرى فيه ظاهرة مرضية مقلقة ، ان لم نبادر الى معالجتها ، وإحلال البديل المناسب محلها ، وان كانت تلك السلبيات قليلة واستثنائية ، لكن مع ذلك فالجهاد لا يتحمل اي موقف سلبي ، ولنا في كربلاء عبرة ، حيث أصَرَّ الحسين (ع) ، على تنقية صفوفه من اي انسان لم يكن الجهاد قد اختمر في نفسه وروحه ، فبقي يطلب من اتباعه ان يرحلوا ، وليتخذوا من سواد الليل جملاً ، وقد استمر ذلك الى ليلة العاشر من المحرم ، ولما اطمئن الى نقاء جبهته ، من كل ما يمكن ان يصدر منه موقف سلبي اثناء المعركة ، قام سلام الله عليه وكشف لهم الملكوت ، فأراهم مصارعهم ، وأنبأهم بأسماء قاتليهم ، وكذلك كشف لهم قصورهم في الجنان ، وعظيم ما ينتظرهم من الرضوان ، فصاروا للشهادة اشوق ، والى الحزم في قتال اعداء الله اعظم ، والى نصرة ابن رسول الله اصدق ، فكانوا مثلاً للمجاهدين في سبيل الله ، وقدوة لعشاق الجهاد على مر العصور والأزمان ..

إذن ، مطلوب من المجاهدين الكرام مواكبة ومتابعة النشاطات الفكرية ، لفهم أدبیات الجهاد وأحكامه الفقهية ، وتعزيزاً للعمل الفكري المستند الى سيرة أهل البيت عليهم السلام ، وما كتبه العلماء الأفاضل ، فذلك عامل أساس في وعي المجاهد ، وضمان عدم الوقوع في السلبيات ومنها الاتكالية والانتظار ..

ومطلوب ايضا من المجاهدين (روحي لهم الفداء) ، ان يكونوا بروحية متجددة ، بعيدة عن العمل الوظيفي ، الذي بدأ يغزو الحياة الداخلية لفصائل المقاومة ، فبدل ان نعمل على نقل تقاليد الجهاد واخلاقياته الى الدولة ، صار هناك انتقال لتقاليد الدولة إلى فصائل المقاومة ، ويجب أنْ نعلم أنَّ المجاهد الذي لا يؤدي دوره كمجاهد في المجتمع ، سيعجز عن ممارسة دوره الجهادي في جبهات الصراع ..

إنَّ مَنْ يرتبط بالجهاد ارتباطاً شكلياً ، لامكان له في جبهة المقاومة ، وإنْ حصل على مكان الآن ، بسبب ظروف المرحلة التي نمر بها ، فمن المؤكد ان لا مستقبل له ، والله تعالى فضح المنافقين الذين جاهدوا مع النبي الأكرم (ص) ، وبالرغم من الحاجة الماسة لِحَمَلَةِ السلاح في تلك الظروف ، التي كان الإسلام فيها ضعيفاً، لكن الله كره خروجهم ، فثبطهم عن الخروج مع النبي فقال تعالى : ( وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ . لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ) التوبة 46-47 .

وبالمقابل فإن الأبواب الرحبة تفتح أمام المجاهدين ، الذين يعانون كثيراً على طريق إغناء ورفد مسيرة الجهاد ، والذين يستلهمون الشجاعة من إيمانهم بالله تعالى ، وعشقهم لسيرة المجاهدين الأوائل في طريق ذات الشوكة ، الذين فضلهم الله تعالى وقال في سورة النساء الآية 95 (لّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا )

والله تعالى وليُّ التوفيق

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