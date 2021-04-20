التخطيط..بين الواقع والطموح

احمد ناطق احمد* ||

ان من ابرز النجاحات لاي دولة او مؤسسة هو التخطيط لحاضرها ومستقبلها والاستفادة من الماضي , وفي خلال السنوات التي مضت على العراق للاسف لم هناك اي اهمية لهذه الجزئية ولم يكن هناك اي نوع من انواع التخطيط في اي من قطاعات الدولة او مؤسساتها ,حيث انه اي شخص يستطيع يلاحظ انه لا توحد اية ملامح او معالم واضحة لسياسة معينة من خلال رسم خطط مستقبلية وبالتالي وقع العراق في مطبات اوصلتنا الى ما هو عليه الان.

· مفهوم التخطيط ..او تعريفه :

هو احد المهام الادارية في اية مؤسسة كانت او شركة او قطاع دولة حيث يتم الاستناد الى المعلومات والبيانات النتوفرة لغرض رسم هدف معين وخلال فترة معينة ومن ثم تحديد الادوات والوسائل الخاصة للوصول الى هذا الهدف ,وهناك تعريف اخر هو رسم خارطة طريق معين بين نقطتان الاولى عي الوقت الحاضر والاخرى هي الهدف المنشود , ويتم تحديد فترة زمنية معينة وكذلك الوسائل لتحقيقه .

· الواقع :

للأسف الشديد ما حصل ويحصل في العراق هو غياب شبه تام لثقافة التخطيط في اي مشروع وهذا معناها بانه لايوجد اي هدف او معالم لخارطة طريق .. وهناك امثلة كثيرة منها هو عدم وجود خطة عن بدائل للنفط بل بالعكس ازداد الاعتماد عليه . المثال الاخر هو التعيينات في القطاع الحكومي بدون اية خطة مدروسة حول انتاجية اموظف ..وغيرها الكثير.

· اهمية التخطيط :

التخطيط له اهمية كبيرة جدا في فهم الحاضر والمستقبل اعتمادا على الماضي وكيفية التعامل معهم ,وكا يلي :

1- المساعدة في تحديد واستخدام الموارد من اجل تحقيق الاهداف .

2- المساعدة على اتخاذ القرارات وتحديد ماهية الاولويات .

3- تحقيق فهم واضح والإدراك التام للأهداف المنشودة .

4- عملية التواصل بين اعضاء العمل حتى في غياب المسؤول لكون الهدف مرسوم مسبقا .

· انواع التخطيط : هناك انواع عدة للتخطيط وكما يلي :

1- التخطيط الزمني : ويتم ذلك من خلال وضع خطة معينة خلال فترة زمنية معينة قد تكون ذات مدى قصير او متوسط او مدى طويل يصل لعشرات السنين . ويشمل كافة الخطط للمشاريع في السدود والإسكان وحتى خطط سياسية .

2- تبعا لنطاق التأثير :حيث يكون تاثيرها على الشوون العامة وقد يتحقق الهدف المنشود في الفترة المعينة او قبلها .

3- هناك انواع عدة مثل التخطيط التنفيذي اي الوصول الى مرحلة الانتهاء من العمل كما في المشاريع والعقود .

· شروط نجاح التخطيط :

لكي يتم تحقيق الاهداف ونجاح العملية يتم تحقيق الشروط التالية :

1- وضوح الاهداف ,حيث يتم تحديها بشكل جيد لا لبس فيه او اي تأويل وتحديد الجداول الزمنية له .

2- الالتزام الكامل من قبل الموظفين في المؤسسة طول فترة الخطة .

3- يجب وضع اهداف قابلة للتحقيق . من ضمن الوسائل المتاحة , حتى لو يتم ذلك بعدة مراحل .

4- الاهتمام بالجهاز الاداري الخاص بتنفيذ الخطة حيث يتم اعداده ورفع كفائتة علميا وإداريا

5- يجب توفير البدائل في حالة حصول اي اخفاق في العملية ,ووضع خطة واولويات خاصة بها .

6- تبسيط وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتنفيذ اي خطة .

7- الاستفادة من تجارب الدول والمؤسسات الناجحة .

معوقات التخطيط :

هناك الكثير من المشاكل والمعوقات والتي تحيل دون تحقيق الخطط المزعومة وكما يلي :

1- عدم تمتع الخطة بالمرونة الكافية .

2- عدم وجود بيانات دقيقة كافية لإعداد الخطة.

3- الفساد المالي والإداري والذي يؤدي الى ازدياد الكلفة , وبالتالي تعويق للهدف المنشود .

4- وجود اشخاص او قيادات غير كفوءة تحيل او تعوق تحقيق الاهداف .

5- العامل السياسي والأمني .اللذي ما انفك يلقي بظلاله على اية خطة .

· التوصيات :

1- الزام كافة الهيئات والمؤسسات بخطة عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى و يتم طرحها ومناقشتها والمصادقة عليها .

2- تهيئة الوسائل والكوادر لغرض رفع الكفاءة في تنفيذ اي خطة .

3- توفير المناخ السياسي والقانوني والدستوري , واكتسابها الشفافية .

*رئيس مهندسين