دراسات

الفساد خطر يتهدد الأمن القومي


 

د. سيف الدين زمان الدراجي ||

 

 باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي. رئيس منظمة المدى للتطوير والدراسات الإستراتيجية.

 الحلقة الخامسة عشر

 الأُمة التي تُحسن أن تجهر بالحق وتجترئ على الباطل، تمتنع فيها أسباب الفساد. عباس محمود العقاد.

 

تواجه الدول تحديات كبيرة من أجل الحفاظ على أمنها الداخلي وتَبَنّي سياسات خارجية تتوائم وإستراتيجياتها الداعمة لمرتكزات أمنها القومي.

يُشكل الفساد خطراً كبيراً على الأمن القومي لما له من تأثير سلبي وتداعيات خطيرة وطابع تخريبي على البيئة السياسية والأجتماعية والعسكرية فضلا عن التنمية الأقتصادية للدولة ومكانتها ضمن المنظومة العالمية والمجتمع الدولي.

يُقصَد بالفساد في معاجم اللغة بمعنى ( فَسَدَ) ضد ( صَلُحَ) ويُقال فَسَدَ الشيء أي بَطُلَ وإضمحلَّ. ويأتي التعبير على معانٍ عِدة بحسب موقعه.

إن في تعريف الفساد إصطلاحاً إتجاهات مختلفة، تتفق جُلها على أنه " إساءة إستخدام السُلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص".

إن أمن الدول ومكانتها ضمن مُحيطها الدولي والأقليمي لايعتمد فقط على ماتقوم به من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وإستقلالها فحسب، بل وعلى قُدرتها على الإستمرار في دعم وتعزيز وتوفير الإحتياجات الأساسية والمصالح الحيوية لشعوبها وقمع قوى الفساد وتفكيك شبكاته وعناصره الداعمة والمُتستِّرة والمسؤولة عن إنتشاره وتناميه داخل حدود الوطن وخارجه.

يُغذي الفساد الصراعات الداخلية ويُزيد من فُرص التخندُقات خلف كانتونات ومجاميع تٌمَهِّد لنزاعاتٍ ذات أبعاد دولية وإقليمية، نتيجة لتفشي الفقر وتنامي الشعور المجتمعي بالظلم والقهر، وإرتفاع مُعدلات البطالة وتشويه القيم والمبادئ الأخلاقية، وإرساء قواعد فاسدة تدفع بالمسؤولية لمن لايمتلك معايير الإضطلاع بها وفق مفاهيم؛ المحسوبية والمنسوبية وبيع الذمم، ونهب الثروات وتقاسمها بين فئات مُتَنَفِّذة تَمتَلِك السُلطة والسِلاح والشرعية.

إن تفشي الفساد وهشاشة الأنظمة السياسية الغارقة فيه، يفتح الباب أمام إزدياد التدخلات الخارجية ودعم التنظيمات الإرهابية والخلايا التخريبية وعصابات الجريمة المُنظَّمة، وتهدد التماسُك المُجتمعي وتُزَعْزِع الثقة بالمؤسسات الحُكومية وتُربِك الجُهود الأمنية والعسكرية، وتُقلل من مواردها التي تُمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتُشغلها بأمورٍ خارجة عن نطاق مهامها المُناطة بها، وتُدخِلها في حلقة الصِراع المُفرغة التي تدور حولها رحى الخلافات والإتهامات التي تتبادلها الأطراف والكيانات المختلفة ضمن واقع التنافس الشرس و غمار المعترك السياسي المحموم.

تولي الدول إهتماماً كبيراً لقضايا الفساد عند إتخاذ قراراتها بشأن سياساتها الخارجية والدفاعية، بالإضافة الى مصالحها الإقتصادية المُتعلقة بجلب الإستثمارات المباشرة أو إيجاد الأماكن المناسبة للإستثمار بُغية تقييم الكُلَف قِبالة المنافع، وتحديد الفُرص قِبالة التحديات.

كما تسعى الدول لاسيما تلك التي تهدف إستراتيجيات أمنها القومي الى تعزيز عناصر قوتها الوطنية من جهة، ومُحاولة فرض سياساتها الموجهة بإستخدام أدوات قِواها الناعمة والخشنة من جهة أخرى، الى تحليل المخاطر وتحديد البُلدان لاسيما تلك التي يُشَكِل الفساد بالإضافة الى عوامل أخرى تهديداً يُعرض أمنها وإستقرارها ورفاهية شعوبها للخطر، وبالتالي يسهم في تفاقم التهديدات المُزعزعة للإستقرار الدولي ويُقلل من فُرص الإنفتاح؛ السياسي والإقتصادي والثقافي والإجتماعي، ويُضعف أو يقوض مقومات نجاح وتعزيز الشراكات الأمنية والعسكرية لاسيما الإستخبارية منها.

لقد أعربت الأُمم المتحدة عن قلقها بشأن " خطورة مايطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على إستقرار المجتمعات وأمنها، مما يوهٍن دور المؤسسات الديمقراطية ويهدد قيمها، ويُعرِّض التنمية المُستدامة وسيادة القانون للخطر"، وهو ما دفعها الى صك قانون دولي لمكافحة الفساد إستناداً لقرار الجمعية العامة المرقم 58/4 المتمثل بإتفاقية مكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ في العام 2005. كما حددت يوماً دولياً لمُكافحة الفساد في 9 كانون الأول من كل عام.

لقد أصبحت قضية مكافحة الفساد واحدة من أولويات إستراتيجيات الأمن القومي، فضلاً عن الوطني، لما لها من أبعاد وتأثيرات وإنعكاسات داخلية، وجذور إقليمية ودولية. لذا وفي ضوء ماتقدم، لابد من التأكيد على أن نتاج البيئة الضعيفة لدول تُعاني من تفشي لظاهرة الفساد داخل مؤسساتها، هو تهيئة أرضية مُناسبة لبناء مواقف دولية وإقليمية مُتأثرة بتدخلات خارجية وسياسات مفروضةمن قوى أجنبية، لإتخاذ قرارات مهمة في إتجاهات لاتتوافق والمصالح الوطنية. الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف، الى إنعدام الثقة بمٌجمل النظام السياسي والإنقلاب الكُلي على أفراد الطبقة الحاكمة، والذي قد يكون في أحسن الأحوال إنقلاباً ابيضاً أو/و عبر الطُرق الديمقراطية - إن كانت شعوب تلك الدول محظوظة- والإ فإن الفوضى وإنعدام الأمن هو السيناريو الأكثر إحتمالاُ في مثل هكذا مواقف ونتيجة لهكذا تداعيات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إشكالية علاقة الارتداد بحرية الفكر
الفساد خطر يتهدد الأمن القومي
 الدولة بين مفهوم السيادة والسلطة/ القسم الاول
اللا دولة..
أوهامُ الكهفِ وأصنامُ العقلِ!
من خصائص المشروع الفكري عند السيد الشهيد الصدر
حدود حرية فكر الآخر في الرؤية الإسلامية
ولاية الفقيه والواقع ...بعيدا عن منطق الاستدلال
حرية التفكير وحرية التعبير في الرؤية الإسلامية
حرية الفكر في الرؤية الإسلامية:إشكالياتها وحدودها/1
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك