دراسات في ترسيخ الثقافة الجامعية/ الجزء الاول

عقيل جبر علي المحمداوي* ||

· (وفاءاً لجامعتي العريقة جامعة بغداد اود ان اقدم مقترح برنامج تطويري الزامي للموظفين واعضاء الهيأة التدريسية للنهوض وتأهيل وتنمية المنظومة الجامعية افراد واعضاء هيأة تدريسية كما هو مطبق في روسيا لتكريس القيم المشتركة والمبادئ التوجيهية الجامعية وتعزيز تماسك مؤسسات التعليم العالي والجامعات وتنمية الاعمال والابتكار)

تعّد الثقافة وترسيخ القيم الجامعية عامل حاسم في تحسين جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات .

يصطلح مفهوم الثقافة التنظيمية او التنظيمية في مفاهيم تكريس ثقافة المنظمة والمؤسسات والشركات في التداول العلمي لعلم التربية والتعليم في العقدين الاخيرين من الادب الحديث .

هناك العديد من الوظائف التي تمثل المجال الثقافي والتي تصاغ عادة على الاهداف المحددة للدراسة المعتبرة ولكن لا يتوفر تعريف كامل الذي يوحد مجمل هذه الاوصاف الثقافية بشكل مقبول .

اغلب المؤلفين يبينون جملة من الافتراضات الهامة يتم تفسيرها في كثير من الاحيان بإنها ( فلسفة الادارة والايدلوجية المقبولة ) عن طريق غالبية المنظمة والافتراضات والتوجهات القيمية والمعتقدات والتوقعات والمواقف والمعايير التي تكمن وراء العلاقات والتفاعلات من داخل وخارج المؤسسة التعليمية . وايضاً المعتقدات والقيم والتقاليد والافتراضات والقيم المستفادة طرق حل للمشكلات الحقيقية يتم تشكيلها على مدى حياة المنظمة . ويميل الى اظهار نفسه في اشكال مادية مختلفة وفي سلوك اعضاء المنظمة .

في نظرية الإدارة ، تعتبر الثقافة التنظيمية مجموعة من أهم الافتراضات ، والتي يتم التعبير عنها في القيم المعلنة من قبل المنظمة ، والتي تضع إرشادات للأفراد لسلوكهم وأفعالهم .

في إطار النهج الإنساني ، تتم دراسة الثقافة التنظيمية كمجموعة محددة من الأيديولوجيا والأنماط والقيم الأساسية والمعايير والصور النمطية للعلاقات في المجتمعات الاجتماعية .

الأكثر تداولاً هو التعريف الذي تمت صياغته أثناء دراسة الثقافة التنظيمية من وجهة نظر علم اجتماع الإدارة:

إنه نظام من القواعد الرسمية وغير الرسمية ، فضلاً عن معايير النشاط والمصالح الفردية والجماعية والعادات والتقاليد التي تطورت في المنظمة.

تتميز الثقافة التنظيمية للجامعة بميزة مميزة مدهشة مرتبطة بحقيقة أن معظم موظفيها طلاب ، ويتم تحديث وحدتهم بشكل كبير سنويًا. هذا الظرف يسمح لنا بطرح الافتراضات والتساؤلات بشأن الثقافة التنظيمية في المؤسسات التعليمية والجامعات .

تتكون الثقافة التنظيمية للجامعة من عدد من الثقافات الفرعية التنظيمية (الثقافات الصغيرة) - على الأقل ثقافة فرعية للموظفين الدائمين وثقافة فرعية للطلاب. ومن ثم يمكن تعريف الثقافة التنظيمية للجامعة على أنها نظام من القيم والمعتقدات والعادات والتقاليد والافتراضات الاساسية ، تشترك فيها فئات مختلفة من الموظفين وطلاب الجامعة ، معبراً عنها في القواعد والأنماط والمعايير والصور النمطية للنشاط والتفكير ، والتي يتم توريثها واكتسابها في شكل سلوك وعلاقات ، وكذلك التوقعات المتبادلة للمديرين والموظفين والطلاب بالطبع ، فيما يتعلق بكل مؤسسة محددة بالتعليم العالي . اهتمام خاص لمسألة العناصر الهيكلية للثقافة التنظيمية في الجامعة ، لأن حلها يسمح لك بتطوير خوارزمية لتشكيلها وإدارتها. الباحثون أيضا ليس لديهم إجماع على مبادئ تنظيم الهيكلة الثقافية من وجهة نظر واحدة ، فهي تتكون من العديد من الثقافات التي تعكس حالة الجوانب المختلفة للنشاط التنظيمي ، نسبيًا ، "الجوانب":

. ثقافة الشركة.

. ثقافة الإدارة.

. ثقافة الابتكار.

. ثقافة العمل.

. الثقافة التربوية.

. ثقافة الموظفين

. ثقافة قانونية ؛

. ثقافة المعلومات.

دراسة أكثر تفصيلاً لمشكلة الثقافات الفرعية في الثقافة التنظيمية

الجامعة ، يؤدي إلى تخصيص الأنواع التالية:

.الثقافة الفرعية للموظفين الإداريين والتنظيميين.

. الثقافة الفرعية لهيئة التدريس.

. الثقافة الفرعية للعاملين التربويين والمساعدين ؛

. الثقافة الفرعية لفئات أخرى من الموظفين ؛

. الثقافة الفرعية للطلاب

. الثقافة الفرعية لطلاب الدراسات العليا.

من الواضح أن "جوانب" الثقافة التنظيمية وثقافتها الفرعية (الثقافة المصغرة) هما نظامان فرعيان موجودان في وقت واحد.

مجموعة من التقنيات والقواعد لحل مشكلات خارجية والتكيف والتكامل الداخلي للموظفين والقواعد والممارسات التي اثبتت نفسها من الماضي وأكدت اهميتها هذه القواعد والتقنيات فضلاً عن الفرضيات الاساسية هي نقطة الانطلاقة للموظفين لاختبار طريقة مقبولة للعمل والتحليل واتخاذ القرار .

المعنى الاجتماعي للثقافة التنظيمية : تأثير نشط على اعضاء المنظمة وتعديل سلوكهم في جمع المعايير والقيم التي تشكل اساس لها ، والقدرة على خلق القيم الرئيسة التي توحد الجهود في جميع هياكل المؤسسة التعليمية وهي واحدة من اعمق مصادرها .

والثقافة التنظيمية هي القيم المشتركةمن قبل غالبية اعضاء المؤسسة التعليمية فضلاً عن معايير السلوك والاجراءات التي تدعم استنساخ القيم السائدة في المنظمة .

هي الظواهر والاشياء الحقيقية الاكثر اهمية من وجهة نظر الاهداف والمبادئ التوجيهية من حيث امتثالها او عدم امتثالها مع الاحتياجات الاساسية للمجتمع والفئات الاجتماعية والافراد القيم التي تكفل الحفاظ على سلامة النظام الجامعي والكيان الاجتماعي.

فسر E.N شين الثقافة التنظيمية بأنها الافتراضات الاساسية اكتشفها او اخترعها او طورها مجموعة من اجل تعلم كيفية التعامل مع مشكلات التكيف الخارجي للتكامل الداخلي والعمل لفترة كافية لاثبات قيمتها ونقلها الى الاعضاء الجدد في المنظمة بإعتبارها الوحدة الصحيحة . ويقترح شين للنظر للثقافة التنظيمية بالاتي :

١- طبقة على السطح خصائص خارجية مرئية التكنولوجيا التطبيقية والهندسة المعمارية وهنا هي الاشياء والظواهر من السهل الكشف عنها.

٢- تحت السطح ويشمل القيم والمعتقدات والافتراضات يتقاسمها افراد المؤسسة او المنظمة وفقاً لحجم ومدى تشارك الموظفين بهذه القيم المشتركة .

٣- طبقة عميقة تحتوي على افتراضات اساسية افتراضات يصعب فهمها حتى عن طريق اعضاء المؤسسة او المنظمة بدون التركيز عليها .

افتراضات خفية تحكم سلوك الناس والافراد والموظفين عن طريق مساعدتهم على ادراك السمات التي تميز الثقافة التنظيمية ( علاقتها مع الطبيعة وفهم من الواقع والزمان والمكان ، والموقف من الافراد والموقف من حاملي الثقافة التنظيمية ) ، ان قيم المنظمة هي جوهر ثقافة المنظمة على الاسس التي يتم تطوير قواعدها واشكال السلوك في المنظمة.

تعّد القيم المشتركة والمعلنة عن طريق المؤسسين والاكثر الاعضاء الموثوق بهم في المنظمة والجامعة الذين غالباً ما يصبحون المفتاح الرابط الذي يحدد تماسك الموظفين والافراد واشكال وحدة الاراء والافعال ومن ثم يضمن تحقيق الاهداف .

ملاحظة :

تم جمع وبناء هذه الرؤى والافكار والتصورات بحكم كوني باحث مالي في الجامعة الاقتصادية الحكومية الروسية وعن طريق المعرفة الفكرية المتراكمة والقراءات والاطلاع المتواصل على اسس الثقافة الجامعية في الجامعات الروسية ودراسة كورس طرق التعليم الجامعي والثقافة المجتمعية والجامعية وخضوعي لهذه القيم المشتركة والمبادئ التوجيهية والافتراضات الاساسية بتواجدي في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية فضلاً عن مشاركاتي المتعددة في الندوات والجلسات النقاشية والحرارية والمحافل الدولية التي اكتسبت منها هذه المعرفة الاكاديمية المتواضعة عن تكريس الثقافة الجامعية وبالامكان الاستفادة منها في بناء وترسيخ اسس الثقافة التنظيمية الجامعية في الكليات والجامعات الخاصة فضلاً عن الحكومية ... مودتي واحترامي

*باحث مالي