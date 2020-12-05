دراسات

القراءة السريعة..كيف نتقنها؟!/ 1


 

خالد الفرطوسي ||

 

قيل لأرسطو: كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب: اسأله كم كتاباً يقرأ وماذا يقرأ؟

ويقول هنري والاس: "أحيانا تكون قراءة بعض الكتب أقوى من أي معركة". 

وقيل في الحكم العربية "أن الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يُمل ولا يُعاتبك إذا جفوته ولا يُفشي سرّك".

ولقد ظّلت القراءة مطلباً منذ بدأنا التعلّم والتعليم، وأصبح التطوّر في إخراج مناهجها سيرةً لا تنتهي، إبداعها يكمن في تقديمها على أفضل حال، وقد بدأ الاتجاه لتعلّم "القراءة السريعة" كأحد الفنون الجديدة في هذا العصر، وقدّم هذا العلم تغيّراً ملموساً وجديراً بالاحترام والتقدير، في الوقت الذي يعاني منه بعض الأشخاص حول مشاكل القراءة، ومصادرها أن أدّت إلى ظهور مشاكل كالبطء في القراءة.

ونظراً لما تشكلّه هذه القضيّة من أثر بالغ على الفرد في تعلم القراءة في حدّ ذاتها، فضلاً عن تعلم القراءة السريعة، فقد قمت بمناقشة بعض النقاط التي أثيرت في كتب كثيرة وملتقيات متنوعة ودورات متخصصة، وعلى رأي الأخصائيين الذي يرون بأن معرفة المشكلة وتحليلها وفهمها، يوفر قاعدة قويّة للانطلاق منها لإيجاد الحلول المناسبة.

ولعل في هذه المقدّمة أشير إلى أهميّة " المكتبة " كمحفّز مهم للقراءة على العموم، سواء في المنزل أو المدرسة أو في المؤسسات الأخرى، وكذلك أهميّة تفعيلها من قبل الأسرة بما يتفق وسنّ الابن، والذي ينشأ بناء على ذلك في حب القراءة والاطلاع.

لقد أصبحت القراءة السريعة من الأمور المطلوبة في عصرنا الحاضر وتوفر لنا الكثير من الوقت.

ومن الممكن أن تزيد عزيزي القارئ من سرعة قراءتك ببذل القليل من الجهد، وقد أثبتت الأبحاث أن الشخص العادي يستطيع أن يحدث تحسنا يتراوح فيما بين 50 إلى 100 % كسرعة في القراءة دون أن يفقد شيئاً من فهمه للمعاني التي يقوم بقراءتها.

وثبت أيضا عدم صحة الاعتقاد الشائع بأن من يقرأ ببطء يفهم أكثر بل على العكس يتفوق سريع القراءة عليه بأنه يحصل على أفكار ومعلومات أكثر ممن يقرأ ببطء في وقت محدد.

 

تعريف القراءة السريعة:

هي عبارة عن أسلوب تضاعف به كمية القراءة المقروءة في وقت معين مع الاحتفاظ بأعلى درجات الاستيعاب.

 

أهداف القراءة السريعة:

1- تحقيق السرعة في القراءة بشكل ملحوظ.

2- تحسين القدرة على الفهم الشامل والحفاظ عليها.

3- زيادة الإدراك لوظائف العين والعقل للمساعدة على استخدامهما بصورة أكثر فعالية عند القراءة أو المذاكرة.

4- تطوير الثقافة العامة.

5- منح المزيد من الثقة مع المتعة والراحة عند القراءة.

 

أسباب بطئ القراءة:

1-      عادة التهجئة.

2-      القراءة بصوت، باستثناء في حالة القصيدة.

3-      التحريك الخاطئ للعين.

4-      ضعف التركيز.

5-      قلة ممارسة القراءة.

6-      الرجوع في قراءة ما قرأته.

7-      التوقف على ما لا نفهمه.

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القراءة السريعة..كيف نتقنها؟!/ 1
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