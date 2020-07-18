تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي27/مونتسكيو  

محمد البدر||

ولد الفيلسوف السياسي الفرنسي (مونتسكيو) عام (1689م) وتوفي عام (1755م).

دافع مونتسكيو في تنظيراته عن التسامح و المساواة والحرية والعدالة وحرية الرأي والتعبير وكان ضد الاستبداد وقمع الحريات والتفرد بالسلطة.

وهو صاحب نظرية (الفصل بين السلطات) التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية التعددية.

· الفصل بين السلطات.

يرى مونتسكيو إن تركيز السلطات كلها بيد شخص واحد يمثل خطر على الحريات والاستقرار ويعني فرصة للاستبداد.

لذلك طرح نظريته لتوزيع السلطة على سلطات ثلاث.

- السلطة تشريعية ومهمتها سن القوانين والتشريعات.

- السلطة تنفيذية ومهمتها تنفيذ القوانين والتشريعات.

- السلطة قضائية ومهمتها تطبيق القوانين والعدالة.

وقال إن هذه السلطات يراقب أحدها الآخر

مونتسكيو يرى إن العادات والتقاليد والمناخ لها دور في تحديد أنظمة الحكم للدول وطبيعة العلاقة بين الأفراد.

ويرى إن أفضل نظام الحكم هو النظام الجمهوري مع وجود مجلس منتخب من الشعب مباشرة ومجلس آخر ينتخبه نواب الشعب حتى يكون تناسق في ممارسة السلطة بين عامة الناس وبين النخب وهو كان ضد إشراك الشعب في ممارسة السلطة.

ويعتبر إن المجتمع هو أساس نشوء الدولة.

أثرت آراءه في قيام الثورة الفرنسية وفي كتابة الدستور الأمريكي وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن ابرز كتبه كتاب (روح القوانين).