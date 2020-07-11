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تاريخ الفكر السياسي / الفكر السياسي الغربي19 / مارتن لوثر  

70 2020-07-11

محمد البدر||

 

ظهور البروتستانتية والإصلاح الديني المسيحي

 

استمرت الكنيسة بعد عهد البابا (ليو الثالث) بالاستحواذ على كافة المجالات وتدخلت في كل شيء على الإطلاق واستمرت عقود من التجهيل والإستغلال وحصر العلوم بما يوافق رؤية الكنيسة وحصر تفسير الإنجيل بما تقوله الكنيسة وابتلاع السلطة السياسية والتحكم بها وظهور ما يُعرف بصكوك الغفران (اوراق لمحو الخطايا تمنح من الكنيسة مقابل نقود)، وحرق المفكرين والمبدعين فدخلت أوروبا في عصور مظلمة وفي هذه الأثناء ظهر مذهب مسيحي جديد غير المذهب الكاثوليكي والمذهب الأرثوذكسي وهو المذهب البروتستانتي.

تأسس هذا المذهب على يد اللاهوتي (مارتن لوثر).

ولد مارتن لوثر في ألمانيا عام (1483 م) وتوفي فيها عام (1546 م).

زار روما وشاهد حياة البابا وحاشيته في الفاتيكان وهو ماكان له الأثر في تمرده على الكنيسة الكاثوليكية. 

في عام (1517 م) أعلن لوثر اللائحة الشهيرة التي اعترض بها على الكنيسة عبر رسالة من 95 فقرة قام بتعليقها على باب كنيسة مدينة (فيتنبرغ) ونادى فيها لوثر بضرورة التحرر من التبعية المطلقة للكنيسة واعترض على صكوك الغفران واحتكار الكنيسة لتفسير الإنجيل ورفض سلطة البابا ورفض وجود واسطة بين الناس والمسيح ورفض منع زواج القساوسة.

انتشر افكاره بين المسيحيين في أغلب الدول الأوربية خلال أشهر من طرحها

قام بترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية.

ورفض كل الضغوط التي تعرض لها من البابا ليو العاشر الذي هدده بالحرمان الكنسي(تكفيره) ولم يسحب افكاره ودعوته واصدر البابا الأوامر بمحاججة لوثر ومحاكمته لكنه تغلب على ممثلي الكنيسة في المناظرات وكسب تأييد الناس وحماية السلطات الحاكمة في ألمانيا حينها.

دعى للتسامح والعدل والإحسان ونبذ الكراهية والعنف.

وبسبب تأثير أفكاره قامت (ثورة الفلاحين) في ألمانيا التي قتل خلال 100 ألف شخص وكان الفلاحين من مناصريه ومؤيديه لكنها وقف ضد ثورتهم!.

علل سبب وقوفه ضدهم بثلاثة أسباب

1- عصيانهم للسلطة الحاكمة الشرعية.

2- ارتكابهم أعمال القتل والتخريب.

3 - استغلالهم عبارات الإنجيل في ثورتهم.

أنشأ كنيسة خاصة حسب افكاره (الكنيسة البروتستانتية) و وضع نظام كَنسي لامركزي مغاير لنظام الكنيسة الكاثوليكية وفصل إدارة شؤون الكنيسة المالية عن الكنيسة واناطها برجال عاديين للقيام بها (أشخاص من غير القساوسة والرهبان).

شكلت أفكار لوثر بداية نهاية النفوذ الكنسي الكاثوليكي وتحرر التنّظير السياسي والعلوم من سطوة الكنيسة الكاثوليكية وبداية تجرأ المفكرين على خرق قواعد الكنيسة.

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