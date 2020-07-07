تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي 15، البابا غريغوري العظيم  

محمد البدر||

ولد البابا غريغوري الأول في روما عام (540 م) وتوفي فيها عام (604 م).

فترة البابا غريغوري مثلت الظهور الفعلي لنفوذ الكنيسة وتدخلها في كل مفاصل الحكم والسياسة ومليء الفراغ الناتج عن ضعف السلطة الحاكمة رغم إقراره بوجود التمايز بين الدين والدولة.

من اهم أفكار هذا البابا السياسية هو دعوته إلى تقديس الحاكم وعدم الثورة عليه لأي سبب كان.

اتجه البابا غريغوري إلى نشر المسيحية في البلدان الأوروبية وبين القبائل الأوروبية الوثنية القديمة.

وقام بتقوية دفاعات مدينة روما وأنشأ قوة عسكرية للدفاع عن المدينة بوجه الغزو اللومباردي لروما، واستطاع عام (592 م) عقد هدنه مع اللومبارديين عبر مفاوضات أشرف عليها بنفسه وفي عام (598 م) أنهى الحرب التي استمرت بين الجانبين فترة ثلاثون عام وكان هو الممثل عن الدولة الرومانية في عقد الصلح، وبلغ من القوة والنفوذ الحد الذي مكنه من تهديد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

كذلك وضع الأسس لسياسة التبشير بالمسيحية وسن النُظم والقوانين التي تخص الكنيسة الكاثوليكية وحول البابوية إلى مؤسسة لها سطوتها ونفوذها الذي يفوق قوة ونفوذ السلطات الحاكمة.