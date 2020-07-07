دراسات

تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي 15، البابا غريغوري العظيم  

74 2020-07-07

محمد البدر||

 

ولد البابا غريغوري الأول في روما عام (540 م) وتوفي فيها عام (604 م).

فترة البابا غريغوري مثلت الظهور الفعلي لنفوذ الكنيسة وتدخلها في كل مفاصل الحكم والسياسة ومليء الفراغ الناتج عن ضعف السلطة الحاكمة رغم إقراره بوجود التمايز بين الدين والدولة.

من اهم أفكار هذا البابا السياسية هو دعوته إلى تقديس الحاكم وعدم الثورة عليه لأي سبب كان.

اتجه البابا غريغوري إلى نشر المسيحية في البلدان الأوروبية وبين القبائل الأوروبية الوثنية القديمة.

وقام بتقوية دفاعات مدينة روما وأنشأ قوة عسكرية للدفاع عن المدينة بوجه الغزو اللومباردي لروما، واستطاع عام (592 م) عقد هدنه مع اللومبارديين عبر مفاوضات أشرف عليها بنفسه وفي عام (598 م) أنهى الحرب التي استمرت بين الجانبين فترة ثلاثون عام وكان هو الممثل عن الدولة الرومانية في عقد الصلح، وبلغ من القوة والنفوذ الحد الذي مكنه من تهديد إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

كذلك وضع الأسس لسياسة التبشير بالمسيحية وسن النُظم والقوانين التي تخص الكنيسة الكاثوليكية وحول البابوية إلى مؤسسة لها سطوتها ونفوذها الذي يفوق قوة ونفوذ السلطات الحاكمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي 15، البابا غريغوري العظيم  
الامة وجبهة المقاومة (5)  
تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي14  البابا جلاسيوس الأول 
الاقتصاد، الامن، مكافحة الفساد...تحديات الحكومة العراقية الجديدة  
تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي13  البابا ليون الأول  
الامة وجبهة المقاومة (4)  
ترتيب الموازنة في ضوء غياب الاستراتيجيات...الازمة الاقتصادية مستمرة  
الخلود..!  
الامة وجبهة المقاومة (3)
انتخابات عراقية حرة ونزيهة من وجهة نظرPPLE...حقيقة أم خيال؟  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.01
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك