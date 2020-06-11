دراسات

حقوق الموظفين والمتقاعدين مابين قرار مجلس الوزراء وقرار مجلس النواب  


 د. هاتف الركابي ||

 

فاجأنا مجلس الوزراء  بإصدار قرارين ، للاسف الشديد كانا مجحفين بحق الموظفين والمتقاعدين  ، ولا أعلم كيف وقع الوزراء على هذين القرارين، واين هم المستشارين من ذلك ، فلم نجد حكومة تعاقب شعبها بهذا الشكل ، فقد تضمن القرارين  فرض ضريبة دخل بنسبة تصاعدية على راتب ومخصصات جميع الموظفين والمتقاعدين،  فجاءت هذه القرارات صادمة للشعب ومخالفة للدستور والقوانين النافذة،،  فالاستقطاعات من رواتب الموظفين و المتقاعدين كضريبة دخل بحد ذاتها مخالفة دستورية وقانونية ، فمن باب  أنها مخالفة دستورية نرى ان الدستور العراقي نص في المادة ( ٢٨/ اولا ) بأنه ( لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.) وهذا لم يحدث ، لان مجلس الوزراء أصدر قرار ولا يمكن للقرار وحسب قاعدة التدرج الهرمي للتشريعات أن يسمو على النصوص الدستورية والقوانين . اي ان القوانين يجب ان تعدل بقوانين وليس بقرارات. . ومن باب ثان فأن الاستقطاعات هي مخالفة قانونية  لنصوص قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ إذ نصت المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل على إعفاء مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من الراتب التقاعدي أو المكافاة التقاعدية أو مكافأة نهاية الخدمة أو رواتب الاجازات الاعتيادية.

لذلك جاء قرار مجلس النواب رقم ٢٤ بهذا اليوم  ، برفض اي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين ورفض اي ضرائب جديدة غير منصوص عليها قانوناً ، فالبرلمان بهذا القرار أراد  ان يوصل رسالة الى مجلس الوزراء بأن لايمنح نفسه صفة التشريع والتنفيذ في آن واحد ، وأن  النصوص القانونية لاتعدل ولا تلغى الا بموجب قوانين وإلا أصبحت هناك فوضى تشريعية ، لذلك فمن باب الرقابة على أداء السلطة التنفيذية اصدر البرلمان هذا  القرار ، وربما يسأل سائل بان هناك قرار للمحكمة الاتحادية بأنه ليس من اختصاصات مجلس النواب اصدار القرارات الملزمة للحكومة ، هنا تكون الاجابة ان قرار البرلمان جاء كاشفاً وليس منشئاً لمخالفة الحكومة للدستور والقوانين .. وتطبيقاً للدور الرقابي المنصوص عليه دستورياً .

وصفوة القول وتأسيساً لما تقدم  أرى أن هناك نصوص دستورية وقانونية فاعلة لحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، و  لكن هذه النصوص لا تتحرك وحدها بل لابد من الدفع بهذه النصوص من قبل الجهات المختصة والمتضررين أمام القضاء ..فليس من الصحيح أن نلقي اللوم على القانون وهو كتلة جامدة ، فنحتاج الى من يحركها.لذلك أوصي بما يأتي :-

١-  بناءً  على القرار النيابي في اعلاه يمكن لمجلس النواب توجيه سؤال برلماني للحكومة وفق النصوص الدستورية وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي ومن ثم ايقاف اجراءات قرار ات الحكومة.

٢ إمكانية إقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية والدفع بعدم دستورية الاستقطاع ويمكن أن تقام الدعوى من قبل رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته أو أي نائب من اعضاء البرلمان او أي شخص متضرر من الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين .

٣- إمكانية إقامة دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري من قبل اصحاب المصلحة المتضررين  من القرار من الموظفين او المتقاعدين  أو من ينوب عنهم .

واخيرا نصيحتي للحكومة أن تبحث عن بدائل اخرى غير ذلك ، فلايمكن معاقبة المواطنين بسبب اخطائها المتعاقبة ، ولا يمكن الانتقام بهذه الطريقة من فقراء الوطن ، وأن تعمل الحكومة بشكل مستفيض على قياس الاثر من خلال الاعتماد على خبراء ومستشارين أكفاء في عملية صنع القرارات..

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حقوق الموظفين والمتقاعدين مابين قرار مجلس الوزراء وقرار مجلس النواب  
المحكمة الاتحادية الى اين ؟!  
تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي 6 / زينون الرواقي  
تاريخ السود في امريكا  
تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي/ 5  / أبيقور  
التسوية والمقاومة ضد الأعداء من منظور القرآن الکریم  
هل من سبيل لإيقاف العنف الاسري ؟!
تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي4/ ديوجينيس الكلبي  
تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي 2أفلاطون  
جذور الصراع الطبقي الاجتماعي في امريكا  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك