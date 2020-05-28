دراسات

 تاريخ الفكر السياسي  الفكر السياسي الغربي


 

تمهيد/الفلاسفة الطبيعيون.

 

محمد البدر

يوم كانت البشرية تُرجع إلى الأساطير  في تفسير كل حدث غامض و-أحياناً الغير غامض- ويجيب كل مجتمع على الأسئلة وفق متبنياته الغيبية وأساطيره وبطريقة خرافية، كانت سواحل البحر المتوسط الشمالية الغربية وتحديداً تركيا و بلاد اليونان في مخاض لولادة بواكير التفكير الفلسفي وفي حدود القرن السادس قبل الميلاد انجبت اليونان مجموعة من أوائل الفلاسفة الذي تعددت مدارسهم الفلسفية لكن القاسم المشترك بينهم هو محاولة تفسير الأشياء تفسير منطقي طبيعي بعيداً عن الأساطير والخرافات.

ومن هؤلاء الفلاسفة أو الحكماء الأوائل

 

- طاليس (624_547 ق.م) قال بأن الماء أصل كل الموجودات وكانت له اهتمامات وآراء في الفلك ولد في مدينة بالاتا التركية التي كانت تحت حكم الإغريق حينها.

 

- هيرقليطس (540-480 ق.م) قال بأن النار أصل كل الموجودات من أبرز آراءه قوله بالتغير المستمر لكل الموجودات(الصيرورة) وكان غامض يتكلم بتعبيرات مجازية وترميز. ولد في مدينة ليديا التي كانت تابعة للإمبراطورية الفارسية الإخمينية.

 

-إنكسمانس (588-525 ق.م) قال بأن الهواء هو أصل الأشياء ومن أبرز آراءه قوله إن الخالق واحد أزلي وكل شيء من صنعه.

 

ونتيجة اهتمامهم بالطبيعة أطلق عليهم تسمية الفلاسفة الطبيعيون.

وكانت آراءهم بداية نشوء الأفكار و الآراء الفلسفية.

وبداية المناقشات الفكرية والجدل قبل أن ينضج بعض الشيء على يد السفسطائيون الذين سنتكلم عنهم في المقال القادم.

 

 

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 تاريخ الفكر السياسي  الفكر السياسي الغربي
عشرون عاما لتشكيل عالم جديد  
الاستراتيجية الامريكية في العراق لعام 2020 وما بعده  
القدس في فكر المرجعيَّة الدينيَّة ، الإمام الخميني أنموذجاً
الإمام علي''ع'' وإختيار الكوفة  
في ليلة القدر ماذا حدث؟!  
الصوفية في الميزان  
التأريخ المعاصر6 اليهود يحرصون على الحياة بادامة الفتن لانهم يبحثون عن شيء ! المـــــــــؤامـــــــــــــرة الكبـــــــــــرى
ال سعود في الجزيرة والهدف! المـــــــــــؤامــــــرة الكبـــــــــــــــرى التــــــأريخ المعاصر 4
التشخيص  الدقيق نصف العلاج لحل مشاكل العراق الجديد (1)  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك