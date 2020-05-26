الاستراتيجية الامريكية في العراق لعام 2020 وما بعده  

محمد صادق الهاشمي ||

المقدمة

لايمكن لمن يدقق في السياسة الامريكية في العراق ان يتصور انها تسلك منهجا انيا في الاحداث بل تخطط بقوة وقد كتبنا عشرات المقالات والدراسات منذ عام 2006 وخلاصتها انها وان سلمت الاسلاميين الحكم في العراق , الا انها سيكون لها موقف لاحق منهم لسحقهم شعبيا واغراقهم في المشاكل ,وان الجبهة الشيعية كما تاكد للامريكان بانها ضعيفة ومتناقضة مما يسهل للامريكان ان ينفذوا كل ما يريدون ومن هنا نكرر القول بعد ان تاكد لنا صحة راينا, وما كتبناه من قبل بان امريكا لديها ستراتيجية ((تهميش الاسلامين وسحقهم شعبيا )) طويلة الامد وسوف تنفذها تدريجيا ,وقد تحدثنا عن الاستراتيجية الامريكية سابقا من عام 2017 الى عام 2019 واكدنا ان الامريكان سوف يقومون بتحريك الشارع لاسقاط حكومة عادل عبد المهدي والان نتحدث عن الاستراتيجية الامريكية لعام 2020 وما بعده

هدف الدراسة

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لاجل ان نضع القائمين على الشان العراقي بتصور دقيق عن الخطوات المقلبة والتي تتخذها امريكا وحتى نقوم بعمل معاكس لافشال هذه الخطوات اي نضع ستراتيجة للحد من الخطوات الامريكية وافشالها قدر المستطاع ولايمكن ان تنجح اي خطوة من دون عمل ستراتيجي تلتزم به القوى صاحبة القرار السياسي في العراق , علما ان الاحزاب الشيعية غير مدركة لما تخط امريكا ضدهم ولايوجد لديهم ادنى فكرة وحصانات بل هم يواجهون الواقع المرير بمزيد من التشرذم والتاكل مما يسهل على امريكا ابتلاعهم بعد ان مكنوا عدوهم من انفسهم

منهجية الدراسة

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هذه الدراسة مختصرة على شكل نقاط وهي خلاصة لعدد من البحوث والمتابعات والمقابلات حتى يسهل الاطلاع عليها والعمل بها

مصادر الدراسة

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هذه الدراسة على شكل نقاط مصدرها متابعة التصريحات الامريكية ورصد الخطوات العملية لهم في ارض الوقاع ومتابعة المواقف والمعطيات , وبعد القيام بتحليلها نتمكن ان نضع فكرة واضحة عن الاستراتيجية الامريكية مستقبلا

الفصل الاول : اهم الخطوات التي حققتها امريكا

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من يتابع مسارات الاحداث من حيث المحركات والنتائج بدقة يجد ان امريكا حققت اجزاء مهمة من ستراتيجيتها للسيطرة على العراق وهذه الامور التي حققتها امريكا تعتبر مقدمات مهمة لاكمال ما بقي من مشروعها و اهم الخطوات التي تمكنت من تحقيقها هي :

يتبع.......

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