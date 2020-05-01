التشخيص  الدقيق نصف العلاج لحل مشاكل العراق الجديد (1)  

عبد الحسين الظالمي

يعتبر الطب القاعدة اعلاه من اهم القواعد في علاج المرض وقد تصلح تلك القاعدة لعلاج كثير من الامورالتي هي خارج المجال الطبي لذلك قيل ، معرفة المشكلة واسبابها تساعد في ايجاد الحلول لها، وكذا قيل فهم السؤال نصف الجواب...

الجيل الحالي والاجيال القادمة امانة في اعناق الكل لذلك علينا ان نكون دقيقين في تشخيص العلة وبيان اسباب المشاكل التي يعاني منها الوضع الحالي في العراق لنساعد في ايجاد الحلول الصحيحة والواقعية.

للخروج من الواقع الذي نعيشه والذي ينتقده الكل ولكن الكل انشغل في اتهام الاخر ورمي الكرة في ملعب غيرة لآسباب عديدة والكثير منا ينظر للامور بمنظار غير واقعي ويفرط في التنظير او مدفوعا بدوافع ذاتية تبعده عن المنهجية والحيادية في التشخيص واخر ذهب في النقد مذهبا ابعده عن الحقيقة نتيجة جهل او عقد او انتماء او مصالح ذاتية حزبية كانت او مذهبية او شخصية.

بصراحه وانصاف لا نريد لا بنائنا ان يعيشون ما عشنا وان يعانون ما نعاني نتيجة لعدم التشخيص الدقيق للمشاكل اوعدم ايجاد الحلول المناسبة لها. حصدنا مازرع الذين قبلنا ونحن الان نزرع ما سوف يحصده الابناء.

والسؤال الذي يطرح نفسة هل مشكلة العراق مادية تتعلق بالثروة وطرق استثمارها، ام سياسية ام ادارية ام اجتماعية؟ واين تكمن علة الانحدار المستمر بعد كل دورة حكم منذ ست عقود تقريبا ؟ هل المشكلة مذهبيه ام عرقية؟ الدكتاتورية هي المشكلة ام الديمقراطية ونوع النظام واسلوب التطبيق؟ ام وعي المجتمع وثقافته ام تركة الماضي واثارها النفسية هي السبب؟

لماذا نحاول ان نبعد الامور عن مجال اختصاصها؟ هل التدخل الخارجي في الشأن العراقي هو السبب ومن هي الاطراف التي فعلا تتدخل في الشأن العراقي ؟ وهل الشيعة وحدهم السبب ام الكرد هم السبب ام البعث واذنابه هم المشكلة ام السنة ؟ هل الدستور هو السبب والاختلاف على تفسير مواده ومقاصده هو الذي خلق الفوضى وقوض النظام؟ هل العرف الدستوري في تقسيم المناصب (المحاصصة) هو السبب؟

ام الفساد وهدر المال العام هو اصل كل المشاكل.

وهل هو طارىء ومحصور في فترة معينة ام متجذر في السلوك الشخصي للاغلب العراقيون ؟ واكثر صراحة وبحيادية تامة هل امريكا وحلفائها وتدخلها في العراق هي السبب في هذه الفوضى وعدم الاستقرار وماهو نوع هذا التدخل ولماذا ؟ ام تدخل ايران في الشأن العراقي هو السبب وماهو نوع هذا التدخل ومصاد يقه ولماذا ؟

والسؤال الاخير اي من هذه الاسئلة التي طرحت يشكل اساس لجواب الاسئلة الاخرى ؟. وربما لغيرها؟.

والغرض الجواب .

نحتاج الى التدرج فيها كلا حسب نسبة تأثيره في مجمل الاوضاع في العراق تشخيصا وحلول..

وبنظرة ثاقبة وبحياد تام وبمنهجية واختصار وعدم الاسهاب .هل يمكن اجمال بعض الاسئلة ووضع الباقي تحت سقفها ؟.

اعتقد ان اهم المشاكل في العراق تندرج حسب التسلسل التالي:

اولا: سياسة النظام السابق واسلوب ادارة للدولة والاثار المترتبة على اثر ذلك من حروب داخلية واقليمية .ساهمت في فتح باب التدخل الخارجي في العراق وهدر الثروة وتدمير البنى التحتية ؟

ثانيا: التدخل الخارجي في الشأن العراقي الاطراف والاسباب .

ثالثا: النظام البديل من دستور ونظام حكم واسلوب ادارة والتصرف بالموارد .

رابعا: التركيبة العرقية والعقائدية والجغرافية داخليا واقليميا للعراق .

كل هذه السقوف تحتاج بحثا وربما اكثر ومن عدت اراء للخروج بنتيجة تساعد على تشخيص الاسباب واقتراح الحلول لها .

هذا ما نحاول وباسناد ودعم وتوجيه المخلصين واصحاب الراي والفكر واصحاب التجربة والخبراء ومراجعة الوقائع والاحداث. ومن الله نستمد العون و التوفيق .