دراسات

التَّحْلِيل السِّياسِيّ وَالشَّأْن الْعَامّ


البَاحِث د . صَلَاح بُوشِي

 

 

خَطَؤُه التَّحْلِيل السِّياسِيّ تَأْتِي بَعْدَ تَنْفِيذِ السِّيَاسَات وَبَعْد تُقِيمُهَا وَتَكُون خَطَؤُه الِاهْتِمَام بِالشَّأْن الْعَامّ للباحث وَالْمُحَلَّل السِّياسِيّ بِاعْتِمَاد الْأُسْلُوب التكاملي لِلتَّحْلِيل ، وَتُعَدّ مَرْحَلَة تَحْلِيل السِّيَاسَات الْعَامَّة هِي خَطَؤُه مُهِمَّةٌ لِلْجَمِيع وَخُصُوصًا مِنْ لَهُ الِاهْتِمَام بِالشَّأْن الْعَامّ وَاَلَّذِي لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّز بالعقلانية بِالدَّرَجَة الأسَاسِيَّة وَالتَّحْلِيل السِّياسِيّ يَتَطَلَّب أَيْضًا أَعْمَال الْعَقْل وتوظيف المهارات

وَالْمُحَلَّل المهني يَكُون عُنْصُرٌ نَجَاحِه مَرْهُون بتوفر الْمَهَارَة وَالْكَفَاءَة وَالنَّزَاهَة لِأَنَّ تَحْلِيلَ السِّيَاسَات أَمْرٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ بَلْ صَعُب وَمَعْقِد

وَهُنَالِك جَوْهَرٌ لِلتَّحْلِيل السِّياسِيّ وَهُوَ الْمَعْرِفَةُ وَالدِّرَايَة التَّامَّة بِمَا يُحِيطُ بِالشَّأْن الْعَامِ وَمَا هُوَ مُنَفِّذٌ مِنْ السِّيَاسَاتِ مِنْ قِبَلِ السُّلُطَات الْمَعْنِيَّة بالتفيذ وَالتَّطْبِيق مُقَارَنَة بِالْوَاقِع الْمَلْمُوس بالمناخ الْعَامّ

وَلَابُدَّ مِنْ اعْتِمَادِ طُرِح البدائل بَعْدَ الْقِرَاءَةِ التحليلية الدَّقِيقَة لِيَكُون التَّحْلِيل تَحْلِيلًا مُثْمِرًا وَنَافِعًا لِصُنْع اِسْتَشَارَه لِلْفَائِدَة الْعَامَّة مَع الاحْتِفَاظ بالعقلانية وَالِاعْتِدَال التحليلي مَعَ الْمُقَارَنَةِ الدَّائِمَة للبدائل الْمَطْرُوحَة والمعروضة لِلرَّأْي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ

وَإِذَا وَدِدْنَا التَّطَرُّق عَلَى نَمُوذَج التَّحْلِيل السِّياسِيّ الْمَطْرُوحِ فِي طَاوَلَه الرَّأْيِ العَامِّ والمتداول وَبِكَثْرَة وَبِدُون قَيَّد المهنية وَالْقِرَاءَة الصَّحِيحَة لِبَعْض المتصدين لِلتَّحْلِيل السِّياسِيّ حَيْث الشَّأْن الْعَامِّ فِي الْبِلَادِ مُرْتَبِكٌ وَمُعَجَّلٌ مِن الاستهدافات الْمُتَعَدِّدَة وَرُبَّمَا يَكُونُ النموذج فَلْسَفِيٌّ غَيْر مُتَوافِق مَع فَلْسَفَة السلطلة وَالْحُكُومَة وَبِهَذَا لَا نَحْتَسِب عَلَى شَاكَلَه التَّحْلِيل الْفَلْسَفِيّ الَّذِي يَعْتَمِد مِعْيَار فَلْسَفَة السُّلْطَة وَبِهَذَا لَا يَسْتَطِيعُ الصَّانِعُ مِنْ صَنَعَ رَأْي مُتَقَارِبٌ مَع الْوَاقِع

ونموذج آخَرَ وَهُوَ التَّحْلِيل التكاملي الَّذِي يَعْتَمِد وَالْأَفْضَل للمتصدي أَنْ يَصِفَ الساسية الْعَامَّة الْمُرَاد تَحْلِيلُهَا وَصْفًا شَامِلًا وَدَقِيقًا وَغَيْرِهَا مِنْ التوصيفات

وَهُنَا لاَبُدَّ مِنْ اسْتِخْدَامِ أُصُول عِلْمِيَّة نَظَرِيَّة معَ اعْتِمادِ المهنية والاحترافية وَالْأَهَمّ الْبَحْث المسبق عَنْ مَا يَنْوِي تَحْلِيلُه

وَأَخِيرًا أَقُول لاَبُدَّ مِنْ الْعَمَلِ عَلَى التَّقَارُبُ فِي الْعَمَلِ المؤسساتي مابين الْبَاحِثِين والمحللين السياسين مَع الْجِهَات الرَّسْمِيَّة والمعنية وَمِنْهَا أَهَمِّهَا السُّلُطَات الْمُتَعَدِّدَةِ فِي مَفَاصِل الدَّوْلَة وَمِنْهَا الْجِهَات والمنظمات السِّيَاسِيَّة وَغَيْر السِّيَاسِيَّة

لِلْوَصْل عَلَى تَقَارُبٍ فِي تَشْخِيص الْخَلَل وَتَقْدِيم الْحُلُول وَتَقْدِيم البدائل الْعِلْمِيَّة والمهنية بِنَتَائِج للصالح الْعَامّ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التَّحْلِيل السِّياسِيّ وَالشَّأْن الْعَامّ
قراءة لمدى دستورية (الغياب الطوعي) للسيد رئيس مجلس الوزراء
دولة الولاء ودولة الانتماء ...جدل الاولوياتِ
طريق الحرير وصراع الجبابرة
مؤرخ كردي يكشف حقائق خطيرة عن تاريخ الأكراد
الإعلام.. "شاشة ذهنك" مسرح عملياته!
تقسيم العراق ٢/٢
تقسيم العراق ٢/١
من  علم الاجتماع السياسي ((ثقافات المجتمع السني العراقي))
قلم عادل رؤوف بين السيد الخوئي والسيد الصدر
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك