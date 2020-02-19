المعتقدات الشعبية في الاثار العلوية

تقي الشحماني

هذا مبحث لطيف جدا سافرد له بحث خاص علي صفحتي حيث اناقش من خلاله المعتقدات الشعبية التي يعتقد بها الفرد الجنوني والتي تداولها ابا عن جد سواء كانت من مخلفات قديمة سومرية او ارامية او اسلامية طورها العقل الشعبي لتناسب الظواهر الكونية التي لا يجد لها ذكر في القرأن الكريم او وجدها في القرأن الكريم ولكنه يفسرها حسب ما تمليه عليه مخيلته الشعبية.

وهذه الظواهر تكون على لسان الفرد العامي اما على شكل امثال او حكايات او شعر شعبي استنبط من معتقد شعبي رواه الحكواتي او توارثته مخيلته ابا عن جد , وعلى العجالة اثبت بعض من هذه المعتقدات كنماذج للبحث القادم اذا اطال الله اعمارنا لتكملته ..النموذج الاول ..

وهو اعتقاد البعض من العامة ان للغيوم ملكا يقودها اسمه صعصع. وصعصع هذا هو المسؤول عن الامطار وسوقها وشدة امطارها..واللطيف في الامر اني وجدت هذه الاسطورة في ذي قار فقط ولم اجدها في مدينة العمارة ما لم يثبت لي احد القراء انه سمعها في محافظته.وكانها امتداد لما يعتقده اهل ذي قار السومريين القدماء من معتقدات.وقد تعشق اهل ذي قار هذا الملك الموكل بالغيوم فسموا ابنائهم باسم هذا الملك صعصع ولكن بالتصغير{صعيصع} ولي اكثر من صديق اسم ابيه صعيصع مثل قاسم صعيصع وتعبان صعيصع..وقد ورد في اشعار البنات او ما يسمى بالدارمي شعرا بهذا المعنى. وهو

روحي من امس واليوم زايد سناها

صعصع سنه او يومين شو ما طفاها

والظاهرة الاحرى ويشترك بها كافة محافظات جنوب الله وهي الاعتقاد ان سفينة نوح تسير بالعرض وليس بالطول مثل بقية السفن لكبرها ولثقل حمولتها والثاني ان ان اهل النار يقرضون بمقصات كالمناشير..وان الارض واقفة على قرن ثور وان هذا الثور اذا ما اراد الاستراحة نقل الارض الى قرنه الثانى فتحدث الهزات الارضية..وقد وفقت لاجد هوسة لاحد المهاويل يفتخر لعشيرته بها ويجمع كل هذه المعتقدات بهوسته الشعبية... فيقول

احنا المنشار اليگرض گرض

احنا سفينة نوح يالتمشي عرض

احنا جرن الثور شايل كل ارض

احنا الگصينا اللبي وخرصه وياه

وطبعا عنا باللبي وهو اوسط اصابع الفالة بالانكليز الذين دحرتهم عشيرته اما الخرص وهو احد اصابع الفالة التالي للابي وعنا به الشيوخ الذين نصبهم الانكليز وازيحوا بعد ثور تموز

وكذلك ظاهرة يشترك بها ابناء الغربية عموما الى سورية والاردن .. وهي التفسير الخاطئ للاية الكريمة (والصافات صفا) فتفسر على انها مجموعة من الطيور تحمي عرش الرب معلقة في السماء وان هذه الطيور تبيض فينزل البيض ولبعد السماء عن الارض فأن هذا البيض يفقس ثم تصعد الفراخ فتنظم الى امهاتها وقد يحدث ان تكون البيضة فاسدة فتسقط على الارض فان اكلها الانسان هلك وان اكلها الحيوان اصيب بالكلب..فيقول الشاعر عبد الله الفاضل العنزي..

هلي مالبسوا خادم من الصوف

ولا جزوا ذبيحتهم من الصوف

هلي يابيضة طاحت من الصوف

وكلمن ضاكها ماظن طاب

ويشاركه شاعر شعبي من الجنوب فيقول

احنا فاله امروشنه ابكلب العدى

واحنا بيض الصاف والضاكه ابتلى

واحنا گرن الثور هز ام العلا

...هذه مقدمة ان شاء الله ستكون لبحث اقوم بجمع مصادره لاتعبكم بقرأءته ومن الله التوفيق

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