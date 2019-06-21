عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.

اياد علي الحني

ان سكان العشائر الاوائل في سوق الشيوخ لم يكن في مكانهم الحالي وذلك لأن الاماكن الحاليه كانت مغمورة بمياة الفرات , الا من استوطنت منهم الايشانات مثل ايشان ام الحلفه وايشان ام الودع والصخريه وتل اللحم وايشان الخميسيه وغيرها , فكان التجمع الاوسع قرب ايشان مارو أي المنطقة التي تسكنها المحلات الاربعه وهي المقر الرئيسي للسوق وكذلك الخميسيه التي لن تغمرها المياه بفعل ارتفاعها عن سطح البحر, كان اغلب سكان سوق الشيوخ في الحقب القديمه بعد السومرين هم الزنوج حيث جلبوا اليها من البصره اثر ثورة الزنج المعروفه ونزوح سكان السوق الاصليين من هذا الايشان الى القرنه وهم الصيامر قيل انهم من الاقوام السومريه الباقيه الى اليوم ان الهجرات الى سوق الشيوخ من القبائل القديمة التي أستوطنت فيها تكمن بثلاث هجرات رئيسيه.

الهجرة العربية الأولى (626- 539 ) ق م

حصلت ثلاث هجرات عربية الى سوق الشيوخ ...

الهجرة الأولى في فترة الدولة الكلدانية أو العصر البابلي الحديث ، وسكنت بالتحديد تل اللحم( كيسيكا) الذي كان فيها نهرا جاريا متفرع من الفرات القديم .

الهجرة الثانيه ، حصلت في نهاية الدوله الفرثيه (141 ق م – 224م) أي في القرن الثاني الميلادي ,وسكن اغلب الايشانات حول مدينة سوق الشيوخ الحاليه

أما الهجرة الثالثه حصلت في عصر الساسانيين(224م-337م) واشهرها القبائل اللخميه العربيه

وظهرت ممالك عربية انتشرت في بلاد العراق بشكل ملحوظ في طفوف الفرات التي تمتد بين الفرات والجزيرة العربية واور من الجنوب هي مثل الاماره المشعشعيه وقبلها في الجزيره مثل الحيره والمناذره ... ثم توالت الهجرات العربيه حتى تم تاسيس ممالك مثل بنو تميم وبنو أسد وعبادة وليث وحطيط، وبني سعد وأهل الجرف،أل غزي والباوية وبني لام وربيعة،السواري والسواعد حتى الهجرات الحديثه التي بدات ايام الحكم العثماني للعراق منها هجرة الحسائيه والقطاطفه والقطارنه والبحارنه وجيء معها الوف الاسر لتمكث في سوق الشيوخ او ترتحل منه الى باقي مدن العراق او تترك بعض العشائر بعضا من اسرها ماكثا الى الابد في سوق الشيوخ وانتهت هذه الهجرات سنة 1916م .

تستوطن عشائر سوق الشيوخ في المناطق النائيه خارج المدينه وتمثل الثقل الاساس في التجمع وتحت قيادة واحده هو الشيخ وتكون حول مدينة سوق الشيوخ وغالبا ماتكون من عرق واحد .

قبائل عربيه قديمه استوطنت المنطقه قبل الاسلام

قبل تاسيس مدينة سوق الشيوخ كانت هنالك العديد من القبائل مستوطنه قرب التل الاسود وفي ابعاد مختلفه

عبد القيس : نزل منهم بنو شن ابن افصى اسفل العراق (سوق الشيوخ) ولهم بقية باقيه الى اليوم.

بكر بن وائل: انتشرت ومعها عنزه وضبيه فيما بين الابله وهيت (البصره - سوق الشيوخ – الكوفه - واسط ) وانحاز بنو النمر وغفيله الى اطراف الجزيره الفراتيه وعانات (عنه) ولما جاء الإسلام كانت بكر تنتشر حول البصره والناصريه (سوق الشيوخ) حالياً منهم بنو سدوس وعجل بنو شيبان وبنو حنظله من بكر بن وائل ومن بقايا عشائر بكر اليوم حجام هؤلاء كانوا في الديوانيه وهاجروا الى سوق الشيوخ وأيضا عشيرة العمايره وبنو وائل وبنو حطيط وال ماجد .

النويصري : رحلت هذه العشيره من سوق الشيوخ ال جميعان (المايد) الى البصره وهي من بكر بن وائل

ارياف سوق الشيوخ ....

إن أرضية هذه الحلقات هي من أعماق مدينة سوق الشيوخ من أريافها وأهوارها وشخصوها ريفية مألوفة خاصة تلك التي تفد إلى المدينة ولستحق – في أكثر الأحيان – في طاحونة الزحام ..والتصارع , والضياع ، ولان سوق الشيوخ بأريافه واهواره هو بستاننا الكبير 00 ذو الحياة الخالية من التعقيد ولان سمة الريف عفوية الحياة وبراءة العلاقات ولان بين ربوعه كنز كبير من الموروث الشعبي والأمثال والمضايف ، لكل ذلك كان لزاما علي ان ارفع لافته سوق الشيوخ وريفه واهواره خفاقة على سارية هذه الحلقات ذات الطابع الاستذكاري معذرته من الإطالة ,وألان اترك قطار هذه الرحلة ان يرحل تاركا المدينه الى عشائرها واصولها واسباب تجمعها وعذرا عن السهو والخلط والغلط وجلى من لا يخطيء !! أن الحالة العشائرية حقيقة قامت في العراق لايمكن اهمالها أو تجاهلها وهي تستدعي معرفة الوشائج والاواصر ومعرفة العلاقات داخــــــــل العشـــــــيرة الواحــــــــــــــدة ثم بينها .

وبين العشائر الاخرى وقد تبصرت مدينتنا الكوفة والبصرة على اسس عشائرية وكانت التيارات السياسية المتصارعه على السطلة والنفوذ في القرن الاسلامي الاول وصدردر من القرن الذي جاء بعده هي الاخرى تعتمد على البيوتات العربية ولا سيما القرشية منها ومن يشد ازرها من تكتلات عشائرية اخرى عدنانية ام قحطانية نزارية او مضرية لذلك جاءت البحوث العشائرية المبكرة بما تحمل من مفاخر أو مثالب محفوفة بالمزالق التي تمليها تلك المصالح السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية منها ، وقد اشتدت خطورة تلك المزالق في المباحث القبلية بعد أن كانت الحياة في العراق قد افتقدت الى حد ما تحركات العشائرية العربية في العصر العباسي فأن المتتبع يجابه زخم القبلية العربية في العراق في القرون الاخيرة من تأريخه القريب كأشد ما يكون الزخم وقد استأثر هذا الزخم بصفحات واسعه من تاريخ العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وفي تلك الصفحات ايضا ما يشير الى قيام امارات اقطاعية عشائرية ونعني بالامارة الاقطاعية هنا تلك التي تقوم على تجمعات عشارية ضمن حدود نفوذ الدولة العثمانية مثل امارة المنتفق وزبيد وربيعه امثلة على ذلك غير ان الولاة العثمانيين خططوا لازالة تلك الامارات منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحقيقا لمركزية الحكم وذلك عندما حولوا الامير السعدوني في المنتفق الى متصرف لواء وتخلت تجمعات زبيد على الامير رشيد البربوتي في واقعة الغبيشي في العقد الاول من القرن العشرين دون ان تجتمع على امير اخر من بعده في حين انفرد بعض رؤساء ربيعه بعشائرهم دون الامير الذي اكتفى باللقب من غير فعالية حقيقية ولعل طبيعة العصر ساعدت بدورها على ازاحة الحكم الاقطاعي الذي لا يتلائم معها كما وقع في اوربا اثناء تطورها السياسي الحديث ، إلا اننا وجدنا في العراق الملكي منصباً مقارباً المنصب المنتقد هو منصب ( مدير العشائر ) والواقع ضمن تشكيلات وزارة الداخلية ابرزت العشائر اهميتها خلال الاحتلال البريطاني للعراق وثورة العشرين والثورات التي تلتها ومنها ثورة 1935م في سوق الشيوخ .

لقد طالعت ما على رفوف المكتبات من مؤلفات تتحدث عن عشائر العراقية ولمست ان البعض من مؤلفيها لم يقتنع بالكثير من المعلومات التي سطرها ببراعه ويعلن عن شكه بها وهذا يدل على ام من سبقه في التوثيق لم يكن دقيقاً او امينا ويصبح كتابه مصدراً مشكوكا فيه ، كما ان بعض المؤلفات التوثيقية تحمل قيمة تاريخية نادية تدل على حجم الجهود الجبارة التي بذلها مؤلفوها واصبحت من المصادر الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها الى حد كبير وان كان بعضها يتحدث عن مراحل تاريخية معينه 0اني لااريد الخوض بعلم الانساب المعقد بقدر مااريد ذكره عن العشيره وتاريخها وامجادها يقول ابن خلدون في مقدمته عن الانساب وتشابكها(علم أنه من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه بجناية أصابها فيدعي بنسب هؤلاء و يعد منهم في ثمراته من النعرة و حمل الديات و سائر الأحوال و إذا و جدت ثمرات النسب فكأنه وجد لأنه لا معنى لكونه من هؤلاء و من هؤلاء إلا جريان أحكامهم و أحوالهم عليه و كأنه التحم بهم ثم أنه قد يتناسى النسب الأول بطول الزمان و يذهب أهل العليم به فيخفى على الأكثر و ما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب و يلتحم قوم بآخرين في الجاهلية و الإسلام و العرب و العجم. و انظر خلاف الناس في نسب أن المنذر و غيرهم يتبين لك شيء من ذلك و منه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما ولاه عمر عليهم فسألوه الإعفاء منه و قالوا هو فينا لزيق أي دخيل و لصيق و طلبوا أن يولي عليهم جريراً فسأله عمر عن ذلك فقال عرفجة صدقوا يا أمير المؤمنين أنا رجل من الأزد أصبت دماً في قومي و لحقت بهم و انظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة و لبس جلدتهم و دعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم بعضهم بوشائجه و لو غفلوا عن ذلك و امتد الزمن لتنوسي بالجملة و عد منهم بكل وجه و مذهب فافهمه و اعتبر سر الله في خليقته و مثل هذا كثير لهذا العهد و لما قبله من العهود و الله الموفق للصواب بمنه و فضله و كرمه.( من اصعب العلوم واكثرها تعقيدا هو علم النسب . ربما يستغرب البعض ويسخر ويعتبر هذا القول ضربا من ضروب المبالغه والنيل من العلوم الاخرى او الاستخفاف منها . لكن الحقيقه التي لامجال فيها للنقاش والجدل ...أقول !

انك تستطيع ان تقدم للانسانيه عطاء فكري في العلم والادب والثقافه والفنون والفلسفه من خلال ساعات او سنوات من التأمل على طاولة التفكير عبر اوقات من الهدوء المسروقه من عمر الزمن لكنك تحمل نفسك فوق طاقتها لوحاولت الولوج في علم النسب وان حاولت ذلك فعليك مقدما ان تجعل من صحتك واموالك وسنوات طويله من عمرك ثمنا للمحاوله .... وعليك ثانيا ان تضع حالة الاخفاق في المهمه في بداية الامور ان عملية الاقدام في علم النسب مصحوبه بشتى الانعطافات والمداخلات والتناقضات والتراكمات التاريخيه والاجتماعيه والسيكولوجيه التي عليك غربلتها عشرات المرات للوصول الى اجزاء من الحقيقه التي تحتاج الى غربله اخرى لاتخلو من الشك ايضا ..

هناك من يتوهم ان العمليه لاتحتاج الى اكثر من زياره ميدانيه او مراجعه لمصدر او مرجع متوفر هنا وهناك . وباعتقادي ان هذا الوهم يدخل في قائمة السذاجه وخانة الانغلاق ...

البعض ممن صادفتهم من خلال الرحله الشاقه في متاهات علم النسب في بداية المحاوله اوهمني بانه يستطيع وبكل سهوله ان يستعرض لي مساقط رؤس اجداده وتواريخ مواليدهم واسمائهم وصولا الى الاب الاول (ادم) مع انه لايعرف اسم جده السادس فكيف اذا كان العهد البابلي الذي سبق كل مواليد موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يترك لنا في اثاره ومسلاته اية اشاره اوتلميحه عابره عن اسلافه اذن من اين على من يريد التورط في علم النسب ان يبدأ.

وحتى لوبدء هذا الانسان من العصور الجاهليه مرورا باطلالة الاسلام ووصولا الى العصرين الاموي والعباسي .. فهل يجد في خزانة تلك العصور من مخطوطه امينه تضيء له ذاكرة التاريخ وتفتح امامه نوافذ الازمنه الغابره وتحدد له هويات القبائل العربيه .

اية مغامره هذه ... ان التاريخ العربي حافل بالغزوات الهمجيه التي استهدفت كل جوانب الحياة وفي مقدمتها المخطوطات القيمه في الطب والادب والفلك والاجتماع وغيرها وان كل غزوه وان كانت بين ابناء الامه الواحده من العرب ناهيك عن الغرباء من اعدائها فجوات عميقه بين حاضرها القديم وماضيها الاقدم ولم يصل للانسان العربي من تراث تلك العصور الاماأخلت من قبضة الزمن وتخلص من بين مخالب الكووارث والمحن وماأكثرها ...

ان اقرب العصور لعصرنا الراهن هو العصر العباسي الذي ازدهرت في ضله العلوم والاداب والفنون وكثرت فيه التراجم والمخطوطات التي تتحدث عن العصر السالف الذي عاشه البعض من اعلام العصر الذهبي

هل ترك لنا منها هولاكو السفاك للدماء مايدلنا على اثر غير محرف لمسيرة الاجداد الاوائل وانتماءاتهم القبليه الخاليه من الشوائب

سؤال يحتاج الى اكثر من وقفه تامل . ثم ان التحالفات العشائريه عبر التاريخ بدافع التجاور اوبدافع احتماء العشيره الضعيفه بالاقوى منها خشية الغزوات او المنازعات والتي خلقت حالات من الانصهار وذوبان اطراف عده في كيان واحد الى درجة تلاشي الانتمائات والانحدارات الاساسيه ..

اليست هذه عقبات صلده تقف بوجه الموثق الذي يبحث عن الدقه والحقيقه والجذور الاصيله في علم النسب ويجد نفسه في غابه ضبابيه من التعقيدات والمغالطات والاجتهادات التي لاحاضر لها . فهل اشق من عملية الغور في عالم النسب

لكي تكون الاجابه دقيقه لابد من الرجوع الى الصفحات المظلمه التي أدت الى تمزيق شبكة العلاقات الاجتماعيه واتلفت معظم أجزاء وثائق علم النسب عبر هيمنة الغزاة الذين داسو بسنابك خيولهم كل عطاء الفكلر الانساني في العراق القديم وماضيه الحديث وخلقو فجوات لايمكن القفز عليها الى ضفاف الحقيقه الناصعه التي تضيء الدرب في عملية التوثيق العلمي الدقيق . وللقاريء الكريم هذه المحطات التاريخيه السوداء التي شوهت الكثير من معالم التاريخ ومنه صفحات علم النسب .

فهل هناك أسوء من هذه المحطات الحالكه التي قطعت معظم خيوط الروابط الاجتماعيه وفصمت اكثر حلقات الانساب وهجرت العديد من افخاذ وفروع العشائر الى مناطق نائيه فأنقطعت جذور الصله حتى بين ابناء العشيره الواحده واختلط الحابل بالنابل

كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ااذا انتهى في النسب الى معد بن عدنان امسك ثم قال كذب النسابون قال الله عز وجل (وقرونا بين ذلك كثيرا ) والمقصود في هذه الايه الكريمه ان بين عدنان وادم الوف السنين ولايمكن لاي نساب ان يربط بين حلقات النسب بينهما وقول الرسول (كذب النسابون ) لها مبررها فقد حظر الى مجلسه احد النسابه مدعيا انه اوصل النبي الكريم الى ادم فلم يصدقه

هذا ماقاله رسول الله (ص) قبل اكثر من (1040) سنه فكيف تمكن البعض من يرسم في بيته كرمه (مشجره) يوصل به نسبها الى ادم بعد الكوارث والمحن التي مرت على العراق من غزوات التاتار والفتره المظلمه التي قطعت السلاسل النسبيه وهدمت معظم الجسور بين الحاضر والماضي ان مثل هذه المشجرات تدعوا الى الريبه وربما الى السخريه والاكيف تمكن واضعها ان يقفز على الوف القرون بكل ماتحمله من كوارث ومنها وباء الطاعون الذي قضى على سكان مدن باسرها واتى على النسل وشتت الانساب وغير ذلك من الحوادث المرعبه وانا شخصيا اشك كثيرا بمن يصل بسلسة نسبه حتى الى العصور البابليه التي مضى عليها اكثر من ستة الاف سنه فكيف الوصول الى ادم اذن .

ابرز القبائل والعشائر التي عرفت في هذه المنطقة منذ ثلاثة قرون- او اكثر- واستقرت، ومازالت معرفة مستقرة بأراضيها ومنازلها منهم من بقي ومنهم من ارتحل الى الفرات الاوسط هي:

1-آل السعدون

ان اسم (السعدون) الذي غلب على تسمية هذه العشيرة هو حديث، اطلق عليهم جميعاً منذ مشيخة سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب، وان الاسم الاصل والحقيقي لهذه العشيرة هو (آل شبيب) الذين سكنوا المنطقة منذ ثلاثة قرون وربما ابعد من ذلك، وان قصة آل شبيب ودخولهم جنوب العراق وتسلمهم لزعامة المنطقة تروى..ان شريفاً من اشراف مكة جاء فاراً من الحجاز الى العراق وسكن ضيفاً ممتازاً على عشائر الاجود وبني مالك والسعيد، وكانت ثمة منازعات وصراعات محتدمة بين هذه العشائر على الاراضي والنفوذ، فتوسطهذا الرجل الشريف بين هذه العشائر وتمكن من احلال الصفاء والسلام بينهما، ثم اصبحت له الزعامة العامة عليها اختياراً منها، وبعد فترة، حدثت فتنة بين هذه العشائر، فقتل من جرائها هذا الشريف، الذي ترك من بعده ولداً طفلاً، أخذه افراد من بني مالك وعادوا به لأهله في البادية، واسم هذا الطفل(شبيب).

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وبعد ان شب وصار رجلاً عاد الى مشيخة والده في العراق، وصار اميراً على بني مالك (2)، ما جاورها من العدنانية، ثم ليحكم هو وابناؤه من بعده ولمدة تجاوزت القرنين، على جمهرة القبائل المتحدة المسماة بنو المنتفج او (المنتفك) وربما ان هذه الاحداث وقعت خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ميلادي، والمنتفك (او المنتفج)، هو الاسم البدوي لبني المنتفق، والمنتفق بطن من عامر بن عقيل بن كعب بن كليب بن عامر بن هلال بن صعصعة بن بكر بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن الناس بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان.. ويقول عنهم مؤلف كتاب(سبائك الذهب في انساب العرب، او ابو الفوز محمد البغدادب السويدي): (المنتفق بطن من عامر بن صعصعة، منازلهم الان في آجام القصب بين الكوفة والبصرة، والامارة فيهم في بني معروف).

وقيل ايضاً.. ان مانعا، الملقب بابن مهنا، وهو من السادة الاشراف الذين يصل نسبهم الى الامام زين العابدين علي بن الحسين (عليه السلام)، رحل من مكة مضطراً بعد خصومة مع الشرفاء الى العراق، وحل بين قبيلة بن مالك التي كان ينافسها على رئاسة المنطقة قبيلة اخرى لا تقل عنها قوة وبأساً، هي قبيلة (الاجود) التي تقطن الاراضي المنحصرة بين الفرات والغراف، وبعد اتفاق الرأي بين القبيلتين على الاتحاد، واختيار رئيس واحد للطرفين، على ان يتجرد من الانحياز لأحدهما، وان يلتزم جانب الحق والعدل في احكامه، لم يجدوا غير الشريف (مانع) فهو لا ينتسب لبني مالك ولا للاجود، إضافة الى شرف ارومته التي تتصل بالبيت العلوي.. وقد احب الشريف مانع بنت شيخ بني مالك، وتوله بها، وتزوجها، وصار يميل الى أنسابه بن مالك ضد الاجود، الامر الذي ادى الى نزاع وتخاصم ومعارك، تكبد فيها بنو مالك خسائر عظيمة وقتل فيها الشريف مانع، ونزح بنو مالك- ومنهم شبيب بن مانع- عن ديارهم في جنوب العراق الى ديارهم في نجد. وبعد مضي ثلاث سنين على وجودهم في المنفى، تسلحوا تسليحاً جيداً واستعانوا بعشيرة عتيبة القوية- بجموعهم- مع شبيب بن مانع الى العراق- وبعد معارك كثيرة انتصر فيها بنو مالك على خصومهم الاجود، واستعادوا منهم ديارهم، وافرضوا عليهم الشيخ شبيب..ثم عاد الاتحاد بين قبائل بني مالك والاجود تحت مشيخة شبيب ومن بعده ابناؤه واحفاده آل السعدون.

ومن الشيخ الشبيب، المار ذكره، تفرعت بيوت عديدة كانت لها الامارة، او المشيخة في فترة من الفترات، وابرزها: آل عزيز وآل راشد وآل صقر وآل محمد وآل روضان وآل سعدون وآل عثمان وآل علي وآل نجرس وآل صالح وآل برغش.

الخميسية عاصمة ال سعدون

هي المركز الحربي والمركز الانتصاري كما اسلفت حتى البصرة، ولكن المركز الرئيس لهم هو الحافة النجدية من حدود العراق، والممتدة على الضفة الغربية لنهر الفرات، قرب مدينتهم سوق الشيوخ التي هي عاصمتهم وسوقهم التي اخذت اسمها عنهم، وقربها مساكنهم في قرية السعدونية، وفي مركزهم الحربي في قرية الخميسية- التي بناها لهم مأمورهم الامين بن خميس. واصبحت اماره في زمن عبد الله الخميس التميمي المتوفي سنة 1909م وعرفت بناحية الخميسيه قبل تاسيس الحكومه الوطنيه والغيت كناحية فيما بعد .

امتد نفوذ آل السعدون خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ميلادي ليشمل (العوجاء) و (الغراف) و(المجرة) والجزاير و(البصرة)... ومايلي الاسر التي جائت الى الخميسيه من نجد منها من استقر في سوق الشيوخ.

ابا الخيل , التويجري ,البسام , العنقري ,العثيم , الزمام , التيسي ,الحصان , المسفر, الربيش , العميري, المزيرعي , الطرباق , الهذلول ,الحميضي , العوني , الشملان , الرميان , الصنات , الصلال , العضاض , السعيد المنفوحي , السويلم , الفايز , القصمان , السيف , الدهيم , السعيد , الفهد , النفيسي, العرفج , الجاسر, الضبيعي , العماري , السريع ,العياف , الحصين , النصي , النافع , الجطيلي , الرايل , المزيني , المحارب , الحربي , السبيعي , البقعاوي , البصري , السرهيد , المرداس .

اما السعيد الذي ذكر في اعلاه عادت هذه الاسره الى نجد وبقي منهم جماعة سكنوا مع العساكره وهم من المذهب السني متحالفين مع العساكره منذ سنة 1909م الى يومنا هذا

2- بنو اسد

بنو أسد.. من أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان كانت منازلهم القديمة جبال أجا وسلمى ومن الجزيرة العربية، ثم نزحوا الى منطقة سنجار وسكنوها فترة من الزمن، ومنها تقدموا الى وسط العراق، وانشأوا الإمارة المزيدية الاسدية العربية عام 403هـ وكان مؤسسها أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي وبعد وفاته تولى الامارة ابنه دبيس سنة 408هـ.. وكان اعظم ملوك هذه الدولة شأنا، صدقة بن منصور الملقب بسيف الدولة، وهو الذي اختط مدينة الحلة واتخذها عاصمة لدولته، وقد وسع رقعة ملكه حين استولى على مدينة هيت عام 496هـ، ومدينة واسط عام 497 والبصرة.

بعد نزوحها من سنجار سكنت هذه القبيله حول مناطق بغداد وخاصة في الجانب الغربي منها , وابتنت مدينة الحله وبعض الحواضر منها مثل النيل ومطير اباذ في أواخر القرن الخامس الهجري وتزعم القبيله بهاء الدوله منصور بن مزيد الاسدي الذي عاصر السلطان السلجوقي وعرفت بالامارة المزيديه وعمرت هذه الاماره 200 سنه, وبعد انقراض دولتهم على ايادي قبيلتي خفاجه وعباده وبدعم من جيش الخليفه الناصر لدين الله العباسي سنة 449هـ لاذو الى البطائح ومنها بطائح سوق الشيوخ واور السومريه باديء ذي بدء الى ان طردهم المنتفق بعد ذلك ليتوغلوا في البطائح مسكنهم الحالي . وتعد اسد اليوم من القبائل القويه في العراق وخاصة في جنوبه بعد تلك الانتكاسه التي تعرضت لها في الحله المزيديه, برز منهم رجال اشهرهم وزير المعتصم العباسي مؤيد الدين بن العلقمي التي كانت عشيرته الاسديه تنزل في النيل قرب الحله ومنهم العلامه الحسن بن المطهر الحلي الاسدي والشيخ احمد بن فهد الحلي الاسدي والكثير من أصحاب الفكر والادب ,

اما عشائر بني اسد التي استوطنت سوق الشيوخ في الجبايش فتنتشر من سوق الشيوخ الى القرنه والى اهوار العماره تحاددهم عشيرة بني خيكان وبني مالك والبومحمد ومن اعلامهم الشيخ خيون ال ناصر ال جناح وابنه البارع الشيخ سالم ال خيون وحاضرهم الشيخ ضياء الخيون مدير مصارف العراق الأسبق والدكتور رشيد الخيون وغيرهم وهناك عوائل عريقه تنتمي لبني اسد مثل عائلة ال شبيبي وال جزائري وال طريحي في النجف وال كمونه في كربلاء والبوبحر والبوم جزم والبو مجدي والبوضاحي والبوغانم التي تسكن في ضواحي كربلاء .

ورئاستهم الامويه في ال خيون ولهم حروب مع المنتفق وانتقالهم الى الجبايش , كان الشيخ ناصر بن بن محمد الذي هاجر الى الحويزهوالذي خلفه ولده جناح الذي ارتحل الى الحلفايه من مناطق العماره مع قسم من افراد قبيلته وخلفه حسن الخيون الذي هرب الى الحويزه خوفا من بطش العثمانيين وخلفه ابنه جايد بن محمد بن خيون وقد انجب حسن الخيون ستة أولاد هم سالم وغضبان وسعدون وفالح وبندر وحمود وسالم احد أبناء حسن الخيون تولى رئاسة القبيله حتى مجيء الإنكليز سنة 1914 م فالقي القبض عليه وارسل الى الهند لسنتين تولى زعامة القبيله ابن عمه ماجد حمود الخيون وبعد عودته عاد الى زعامة العشيره ثم ابعد للموصل عام 1936 ثم استقر في ديالى سنة 1945 .

بنو أسد.. من أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان كانت منازلهم القديمة جبال أجا وسلمى ومن الجزيرة العربية، ثم نزحوا الى منطقة سنجار وسكنوها فترة من الزمن، ومنها تقدموا الى وسط العراق، وانشأوا الإمارة المزيدية الاسدية العربية عام 403هـ وكان مؤسسها أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي وبعد وفاته تولى الامارة ابنه دبيس سنة 408هـ.. وكان اعظم ملوك هذه الدولة شأنا، صدقة بن منصور الملقب بسيف الدولة، وهو الذي اختط مدينة الحلة واتخذها عاصمة لدولته، وقد وسع رقعة ملكه حين استولى على مدينة هيت عام 496هـ، ومدينة واسط عام 497 والبصرة عام 499هـ لكن السلجوقيين استطاعوا القضاء على تلك الامارة، وقتل اميرها صدقة عام 501هـ .. بعدها هاجر الاسديون الى جنوب العراق. وسكنوا الاهوار والاراضي الممتدة من شرق الفرات حتى الاحواز، وكونوا عدة تجمعات ومشيخات في تلك المناطق، قضت عليها الصراعات التي حدثت بين بني أسد والقبائل الاخرى سكان تلك المناطق، وأخيرا رجع شيخهم خيون الى اهوار الجبايش(الجزاير) وسكنها مع اخوته وابنائه وبني قومه والى الان..واشتهر بهم النائب الشيخ سالم حسن ال خيون رئيس مشايخ بني اسد العام . وبعد وفاته سنة 1954م خلفه ابنه ثعبان الذي توفي هو الاخر في أواخر عام 2004 م.

3- بنو خيكان

بنو خيكان (خيقان/خاقان) قبيله كبيرة استوطنت على الضفة الشرقية من نهر الفرات- بين الناصرية وسوق الشيوخ- والأنهر المتفرعة منه، ومناطقهم تتبع قضاء سوق الشيوخ.وهي حلف عشائري بزعامة الشيخ فرهود ال مغشغش والرؤساء هم من الدوحة العلوية الهاشميه ,واذكر التفاصيل والاصول لبعض الاسر التي تحت الرايه والاسر الاصليه :-

أ- آل مغشغش، وهم زعماء بني خيكان من ال بحر من اصول حجازية علويه وفيهم الرئاسة العامة- وابرزهم الشيخ ناصر ال مغشغش و الشيخ فرهود ال مغشغش, ثم الشيخ حميد ال فرهود واستمرت الرئاسه لهم لما يقرب على المائة والخمسة والعشرون سنه وفيهم اليوم الشيخ عبد الوهاب حميد الفرهود. ومن اسر ال مغشغش (ال شهاب وال موسى وال ناصر وال عليوي وال شبيب) وترتبط بهم ايضا الدزازنه والعفريت والسفاح والجاسم .

العشائر المنظوية تحت راية بني خيكان

ب - الفراغنة، ومن هذه الفرقة (آل الشرقي) وزعيمهم الشيخ علي الشرقي واخوته،ومنهم كامل الشرقي الاعلامي المعروف من مواليد النجف 1945 رئيس تحرير مجلة ال باء ومدير تلفزيون بغداد عام 1979 وله مؤلفات عديده .

جـ --آل عبد الرحمن ومنهم اليوم عقب الشيخ بشاره بن جوده المتفرعين الى ال دخيل وال فارس والرئاسه العامه لدى الشيخ ابو تعبان محمد العطشان وبرز من عائلة ال دخيل الشيخ حسين ال دخيل والشيخ ريسان ال دخيل والشيخ غني ريسان ال دخيل ومنهم الباحث عبد الهادي غني الدخيل.

د - ال رحمه: عشيره كبيره اصلها من ربيعه العدنانيه وحلف عشائري وفيها عدة فروع ابرزها ال عبد الرحمن والشيخ آنذاك الشيخ حلحل بن حسين بن عبد الرحمن 1645م كان له مناقب حسنه وعاصر العثمانيين. واليوم من احفاده ال بشاره الذين يتفرعون الى ال فارس وال دخيل وابرزهم الشيخ محمد العطشان ال دخيل ابوتعبان شيخ عموم ال رحمه .

هـ - آل حربية اصلهم من عتاب وقيل غير ذلك ومنهم الشيخ مجبل الياسين ال دفتر من الحربيه واللواء الركن سعد علي الحربيه ورئيسهم مجبل الياسين الحربيه ومنهم المرحوم جارالله العاتي وذياب الجارالله ومغامس عبد الله عاتي والشيخ حسين علي الحربيه ومجيد مبدر الياسين.

و- آل شميس، اصلهم من باهله ويتفرع من آل شميس: آلبو خليفة، والبو عويد، والبوهيفة، والدلاهمة، والجحيش، والدشروالربيحات , وفيهم ال ذباح وال الحاج افزيع وهم اهل فريضه ومنهم من زيد وبني عقيل وشمر وطي وعلويين.

ز-العساكرة:

كانت عشيرة العساكره ضمن حلف بني خيكان وهو حلف عشائري كبير بزعامة ال مغشغش وكان تشكيل الحلف ايام الشيخ ناصر ال مغشغش ومن بعده ابن اخيه الشيخ فرهود بن عمير ال مغشغش (1862-1942) وكان مدير ناحية بني خيكان (العكيكه فيما بعد)على اساس تشكيل الاحلاف امور جمعيه لقوة العشائر انذاك مثل حلف المجره وحلف البوصالح , وحلف الجزائر (الجبايش)وهناك حلف داخل حلف مثل حلف حجام ضمن المجره وحلف ال حسن ضمن المجره وحلف ال رحمه ضمن بني خيكان واخرين و كانت من ضمن هذا الحلف مجموعة قبائل ومنها مايخص البحث عشيرة العساكره وفروعها: البو عبد الله، الغنائمة، الكوام، (القوام) ، الثامر، وآل سعيد، الرحمة، والزهيو ، والزعوت , السعيد , المساعد , المساعده , البو عبد الله , الذرب , الطوابيج , (1) العزاوي .

العساكره هي أحدى العشائر العراقية ذات الأصول اليمنية القحطانية التي نزح أصل فرعها عن موطنه الأصلي من اليمن الى شبة الجزيرة العربية ثم الى الشام والعراق ويرى الباحثون أنهم سكنوا في نواحي الحلة بادئ الأمر ثم نزحوا أواخر عهد المغول الى مدينة الناصرية

كما جاء في كتابات بعض النسابين . وأقسام عشيرة العساكره البارزه هي :

الرئاسه العامه للشيخ كاظم ال شبرم بن خليف بن دوخي بن مسعد بن رحمه بن عليخان بن حمد بن مانع بن زهو (عسكر) الجد الجامع للعساكره .

عشيرة ال رحمه : الشيخ حميد ال شبرم

عشيرة البو عبد الله :الشيخ جاسم حسن مري وريسان حسين فارس

عشيرة الغنانمه : الشيخ عادل شكاحي حسين

عشيرة السعيد : الشيخ حسن حنون واصلها من نجد واندمجت مع العساكره سنة 1916

عشيرة المساعد :الشيخ مطشر خضير كحيط

عشيرة المساعده: الشيخ حسين كريم مخيلف

عشيرة الذرب : الشيخ عدنان غركان

عشيرة الطوابي: الشيخ جواد حسين طعيمه

عشيرة الزهيو :الشيخ خلف دحام

عشيرة الزعوت :الشيخ سعد حميد محارب

عشيرة ال شيخ علي :الشيخ جبار عبد الله واصلها من عتاب

ح-البو شعيرة، وهم من كعب من ربيعه العدنانيه.

ط -النواشي - نواشي الحضر، ونواشي المعدان (ويقال ان النواشي من سكان الاهوار الغربية منذ اقدم العصور، وهم من بيوتات خليطه متنوع من طي وعكيل وشمر وازد وان اكثرهم من بني خيكان وبنو اسد ومنهم اقوام الزط الذين سكنوا الاهوار في العهد العباسي.(1) واليوم نجد فيهم الحمائل التاليه :-

• حمولة البو نوفل / من ال دهيمش ومنهم اسماعيل عويد

• حمولة البوخليل /من ال دهيمش رئيسهم عوده ال لايذ

• حمولة ال خالد / من ال دهيمش رئيسهم شنو منصور

• حمولة الشويبات/ الشيخ جبر صبيح

• حمولة ال حرب/ الشيخ مطير العيدان

• حمولة ال عباس / الشيخ محسن

• حمولة ال محمد / الشيخ قاسم جبر

• حمولة ال عيال / الشيخ جميل سلطان

• حمولة ال صحين / الشيخ جباري عويز

• حمولة ال جويم

• حمولة ال نجي

• حمولة ال هليل

• حمولة ال عبودي

• حمولة السديرات

• حمولة السحالات

ك - آل حول، ومنهم الحنيطات وهم من طي ربيعه اخوة العيسى والبزون وكذلك الجراح والجاسم والسلطان والمشكور اصولهم من طي وفيهم البوحاجي من شمر ومنهم ال جعفر من عبده واخوتهم البوحاجي الموجودين بعشيرة ال اسماعيل وكذلك ال شاهين ايضا لهم اخوة هناك والشاهين من عنيزه وال شيخ يوسف من خفاجه وال غالي من السواعد وال رشيده من البودراج واما ال حول في ناحية العكيكه هم قسمين الاول ال نخس وهم من عشيرة ال مشكور من طي والثاني ال جساب من عشيرة ال سلطان ,وال ابريهي من عشيرة ابريهه من العماره ومنهم من بني لام ونزحوا الى سوق الشيوخ. .

ل- العمايرة، اصلهم من قبيلة بكر بن وائل ويتفرعون الى : البو هدار، والمعدان، والرميضات، والعليب، والكولبة والطرابشة، وآل حويجم، والشهيبات والعطيان، واغلب العمايرة يسكنون في اهوار الجبايش الشمالية والشرقية.ورئيسهم الشيخ شبيب عبيد شيحان شيخ العمايره .

م- آل بو شامة، ويتفرعون الى ،آل جنديل ،معدان البو شامة، آل سهر، الفريجات، البو عوفي، البو عوض، ومساكن اغلب البو شامة على الضفة الشمالية من هور الحمار. وزعيمهم الشيخ فائق ال كزار, وقيل انهم من طي .

ن- البو خليفة، اصلهم من الدليم ويتفرع عنهم: اهل البنك، واهل التمار.

س- الجماملة، ويتفرع عنهم آل نجار، وآل سالم, وهم جماعه مختلطه منهم من عباده وخزرج وجشعم وبيات وصوالح وغيرها.

ع - الزركان اصلهم من الخزرج من ربيعه ومساكنهم في مناطق متفرقه ومنهم مع العشائر الخيكانيه.

ف- آل جويبر، ومنهم البونجم و البوغانم وال بوندي وال الاخواج والهوامل وفيهم العديد من بيوتات ال غزي.والعبوديين( وهم من ال بو محمد العزاويه ) والمواجد (من بني اسد) وال غريج (قيل من الخزاعل) اما الشليشات فمنهم ال شيخ حمود والضليعات والبوهاني والبوعبيد والبوحماد اما المطارده منهم ال عاكول وال ماضي وال مسعد وال عبد الله وال مشكور وال طويهر ومن هؤلاء الشليشات والمطارده الكثير من شمر.

قبيلة حجام

الحديث عن هذه العشيره العربيه الضاربه في القدم وفي اغوار التاريخ العربي التي تفتخر بانتمائها الى العدنانيه.هم من اصلاب اولئك الذين برعوا في قتال يوم ذي قار وانتصروا .

عشيرة حجام، اصلها من قبائل بكر بن وائل من ربيعة العدنانية (ربيعة بن عقيل بن كعب بن كليب بن عامر بن هلال بن صعصعة بن بكر بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان، بن الناس بن نزار بن مضر بن معد بن عدنان- هكذا جاء في كتاب سبائك الذهب في انساب العرب- وشيوخ حجام اليوم ال ناهي ولهم اخوة بني عجيل يرأسهم معن العجلي وهم من سلالة عجل بن لجيم من سلالة ابي دلف القاسم بن عيسى العجلي، وتسكن الان عشيرة حجام على ضفتي نهر الفرات جنوب مدينة الشيوخ، وحجام تتألف من بطنين اثنين هم من حذيفه بن لجيم ومن عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من ربيعه من العدنانيه فحذيفه هذا اخو عجل بن لجيم وحكام جد هذه القبيله , وقد نسبها البعض الى مالك الاشتر وهذا غير صحيح .

وتتفرع هذه العشيرة- النشيطة- الى عدة فروع، المعروف منها اليوم:

وتفرعاتهم :-

• فخذ ال اعجيل ويتفرعون الى الحاج ظاهر وال ماهر وال وارد ال صالح وال حسين ومنهم الشيخ دايم الحاج حسين ياسر العجلي شيخ عام لعشائر حجام وللشيخ ابو ريان دايم الحاج حسين العجلي الصيت الذائع في الكرم والسمو والشجاعه مثل بقية شيوخ المدينه الاكارم ويشهد لهم التاريخ ولعمه في معركة الشعيبه سنة 1915م الذي هب مع نداء المرجعيه لنيل الشهاده ضد المحتلين الانكليز . ومنهم ياسر معن العجلي الشاعر والنسابه المتميز ويعرفون كذلك بصقور حجام العرب هذا ما وصفه معن شناع العجلي للنسابه .

ومنهم الشيخ ناصر ال عجيل شيخ عشيرة حجام صيف عام 1915 قتل الحاكم السياسي في سوق الشيوخ.

وهناك اسره (البو كاظميه ) ومنهم العبد عون هم من بني وائل وفيهم

وصقر ال عبد عون ,الماضي ومنهم عبود ال ماضي , ال شريف وال يسر ورايتهم مع الشيخ حسين بن ياسر العجلي والى اليوم .

وللعشيره اخوة (الدلفيين) في الدحله بين بلد روز ومندلي منهم بيت دعدوش بن سالم الفرحان وهناك جماعات لهم في اورفا في ماردين بتركيا تحت الحكم الترك.

• فخذ الذياب

• ال عنفيس : وهم من البوصالح وفي راية حجام ومنهم ال حسن وال رحيمه وال الطعيمه والبوفضيل ومنهم عمران الشياع واللواء الطيار مهدي شياع بلط وكانت الزعامه لدى عجيمي ال عطيه ومنهم المرحوم غالب عطيه مدير ناحية الفهود الذي توفي بحادث ردم سهوا من شفل ازالت جدار وهو بخلفه سنة 1978 وتوجد ضمن اراضي ال عنفيس جامع وبساتين الشيخ يوسف الشحتور واراضي للشيخ موسى الشحتور والد المرحوم عبد علي جد المحامي مرتضى هادي عبد علي الشحتور

• فخذ البو فضيل

• فخذ ال طعيمه

• فخذ ال عبد الله

• فخذ ال شحيل

• فخذ ال كنيف

• فخذ البو دحيل

• فخذ ال مالح

• فخذ السواد منهم ماجد السواد و المحامي حسين سعدون السواد

• فخذ ال شمس

• فخذ ال عطيه

• فخذ ناهي ومنهم الكاصد وفيهم الرئاسه الى حجام

وبرز فيهم الشيخ كاصد ال ناهي في ثورة العشرين والشيخ ريسان ال كاصد في انتفاضة 1935 وفيهم الشيخ مزهر ال كاصد الذين تحملوا مشاق الابعاد الى الرمادي على اثر معارضتهم الى الحكم والانظمة المتعاقبه وكذلك منهم الشيخ عبد الكاظم ال ريسان الرجل المضحي ومن قواد الانتفاضه الشعبيه سنة 1991م والذ هاجر الى سوريا وبقي هناك لغاية وفاته سنة 1999م . واليوم الشيخ عبد العالي الريسان هو من شيوخ حجام وبيت الرئاسه.

• فخذ الربيحات : وهم ثلث حجام وينقسموا الىال جمعه والبودلي واهل الشاخه والبو اخليفه, فاما ال جمعه البرهان والدودان والزعامة فيهم لدى الحاج جعفر , وال سلمان وال محسن ومن هؤلاء اللواء نزيه كان من الطيارين المعروفين المتميزين ومنهم جماعه اعدموا لدى النظام البائد هم حسين عداي وسعيد عداي سنة 1980 وهي من الاسر السياسيه , اما البودلي كان زعيمهم امهيبل ال خليف ومنهم المقدم محمد مهيبل خليف الذي شغل منصب مدير شرطة سوق الشيوخ سنة 2003م واما البواخليف فيهم زعامة الاسره الى ماهر حنون وخزعل حنون والزعامه العامه للربيحات للشيخ يحيى الياسين ابو خوام ومنهم خوام يحيى الياسين ضابط طيار برتبة نقيب استشهد في حرب 1967 .

• عشيرة ال مطر: تنتمي هذه العشيره ال حجام بالرايه وهم فندة من بني امشرف تسكن نهر ختلان ومنهم الحاج رزاق ابو نزار.

• ال اكعيد: ومنهم بهلول عبد علي ال اكعيد وهي احد رايات حجام

• الدوارجه : عشيرة اتت من البصره منطقة الدورك وهي مع حجام بالرايه

• عشيرة ال كطان

تنتمي عشيرة ال كطان الى الاسلم من شمر الجربا وحسب ماجاء بنسبهم فهم كطان (الجد الجامع للعشيره) هو بن محمد بن سليمان بن محمد بن بعير بن وهب من الاسلم من شمر الجربا وانتخبت لها مكان في هذه الدياره قبل اكثر من مئتي سنه ربما كانت في باكورة القرن الثامن عشر الميلادي بعد ان نزحت هذه الاسره مع من نزح من شمر الديوانيه والسماوه الى مجاورة التل الاسود (سوق النواشي انذاك). والى جانبها العديد من العشائر النازحه من العشائر البكريه والتميميه وبنو عقيل وشمر وطي وبنو عجل , وهذه العشائر جميعا تنضوي تحت راية حجام , بالرايه لكنها عشيره مستقلة الشأن.

سكنت عشيرة ال كطان على ضفاف جدول العتيبيه من جهة الغرب, والعشيره كالعديد من عشائر حجام تعرضت الى نيل السلطه الحاكمه في الثمانينات والتسعينات وتهدمت ديارها وشرد اهاليها وقتلت شبابها , وهاجر من تمكن للهجره .

وكانت من قبل قد تعرضت العشيره الى نيل الانكليز وتحملوا قذائف المدافع التي انهالت على حجام وما اخذته من نصيب اوفر من قذائف الحقد الانكليزي ابان ثورة العشرين وماقبلها.

شاركت العشيره بالانتفاضه الشعبانيه (الجناح العسكري) بامرة المرحوم العقيد عبد المنعم القطان واولاده واخوته , وهجومهم على المحافظه في معركة السايلو , ولما تمكن النظام انذاك من قمع الانتفاضه تعرضوا الى اشد انواع البطش والتنكيل الا ان المرؤه بقيت متأججه لديهم فضحوا ببيوتهم وهدمت وتحولت الى ثكنات ومقرات للحزب واسست به فرقة حزبيه دامت عدة سنوات , حتى سنة 2003م

عاد الشيخ الحاج منذر الكطان والعقيد عبد المنعم القطان وابنائهم من مكان الهجره ليواصلوا نضالهم نحو الابداع والرفاهيه وبناء اسس جديده لعشيرتهم ورفع ما هدم ودمر وعمروها , ومنهم اليوم الاستاذ عصام بن ثامر بن طاهر بن حسين الديوان القطان وهو وكيل لوزارة الشباب ومن هذا الموقع ابدع لمدينته من بناء ملعب كبير في مدخل مدينة سوق الشيوخ وملاعب مغلقه في كافة انحاء القضاء ولايشمل الفيض سوق الشيوخ فحسب بل كانت محافظة ذي قار متميزه بالمجال الرياضي.

الاسره: تتفرع اسرة ال كطان الى ال فرحان وال ديوان. واسرة ال ديوان هو من ديوان بن كطان ومنه حسين الذي انجب سعدون وطاهر اما سعدون انجب الشيخ عبد المنعم والشيخ منذر والرحوم ناصر ووالمرحوم نوفل وحسن ومحسن وطالب ولهم ابناء واحفاد في داخل وخارج العراق في السويد والدانيمارك وهولنده وامريكا ومنهم العميد سعد عبد المنعم سعدون احد الضباط المتميزين في قوات الحدود .

ومن اعلام هذه الاسره الشيخ منذر القطان شيخ عشيرة القطان صاحب المرؤة والكرم والمضيف العامر , وكان من محتجزي مخيم رفحاء لسنوات هو وعائلته واخوانه ونظرا لنشاطه في المعتقل وخارجه في سوريا تعرف على الاستاذ نوري المالكي الذي اصبح رئيس وزراء العراق لدورتين, كما التقى بالشيخ ياسين الرميثي صاحب القصيده الخالده يحسين ابضمايرنه التي يرددها الكبار والصغار على السواء وهزت مشاعل ملايين الناس .

اما نوفل القطان توفي في المهجر اثر مرض عضال سنة 2006م , واما ناصر بن سعدون القطان توفي في المهجر بالدانيمارك ايضا بعد وفاة ولده علي بن ناصر الذي اجريت له عملية رفع الرئه وهو شاب في مقتبل العمر,ومنهم المرحوم الدكتور عبد الحسين الكطان الذي اعدم من قبل النظام البائد.

ومنها المرحوم العقيد عبد المنعم القطان الذي قاد الجناح العسكري لانتفاضة سوق الشيوخ الشعبانيه سنة 1991 م واسس بعد احداث 2003 حركة الائتلاف الوطني وكان مسؤول فرع الناصريه مع توفيق الياسري توفي المرحوم بمرض عضال الم به سنة 2005 وشيع تشييعاً مهيباً في سوق الشيوخ.

ومنهم اليوم في معتركات السياسه الاستاذ عصام ثامر الكطان وهو عمل وكيل وزارة الشباب والرياضه وابدع في رفع النهضه الفكريه والرياضيه لدى الشباب واغلق الفراغات التي يعاني بها افراد المدينه وعمت الفائده لعموم محافظة ذي قار من فتحه ملاعب كبيره في المدينه الى ملاعب مغلقه رياضيه وشجع الرياضه والرياضيين وظهر من اهالي سوق الشيوخ من الفضليه لاعب رياضي قصي منير مبدع ضمن المنتخب الوطني , حظي بالتشجيع من لدن اعلام الرياضه .

وكذلك ظهر من هذه الاسره من فخذ ال فرحان الشاعر والاديب منصور انهيب القطان وهو مبدع بالشعر واللغة العربيه وتربوي متميز , عمل بالاشراف التربوي حتى تقاعده من الخدمه , واذكر كنت في ثانوية سوق الشيوخ الصف السادس الادبي كان هو مدرساً للغة العربيه ومتميز فيها , كان انسان ورع وبسيط ومحق , له مؤلفات ادبيه وشعريه.

ومنهم اللواء مشكور انهيب الكطان عمل في الجيش وكان من الضباط المتميزين , تقاعد من الخدمه مؤخرا , وله مآثر جيده.

• عشيرة حجام ال فندي: حجام من عشائر بكر بن وائل. ونخوتها. تسكن قضاء سوق الشيوخ فى جانب الجزيرة فى أراضى السايح والكسور والرميحية وجمالة. ورؤسائهم ال فندي من ال غزي الفضول ومنهم الشيخ فرهود الفندي كان نائبا في العهد الملكي في حقبة الخمسينات واليوم الشيخ مشلوش عكاب فرهود الفندي هو الشيخ لحجام الجزيره ال فندي ومنهم الدكتور ربيع عبد الهادي فرعون الفندي الطبيب الجراح الاختصاصي صاحب مستشفى الربيع الاهلي في مدينة الناصريه والصيدلانيه سميره عبد الهادي فرعون الفندي كانت لديها ثاني اقدم صيدليه في مدينة الناصريه .

• اسر متفرقه تحت راية حجام لها شأنها واستقلاليتها وترجع في امورها الى القبيله الام ولكن تشترك في حلف حجام هي : العراكات وال احميد , الكارش , العطيه , البوكريش,الدنينه , الجحيش , العيون , شمر ,زبيد , البو صالح ,بني مشرف , الغــــــــــزي ,المراشده,الزهيريه , الحمران.

عشيرة ال حسن

عشيرة آل حسن التي تسكن بأراضيها وبساتينها في (ناحية كرمة بن سعيد) من قضاء سوق الشيوخ، واصلها من قبيلة بني مالك العدنانية، وهي من أواصل العشيرة التي تسمى: (بني حسن) الساكنة في محافظتي بابل والقادسية.

ان عشيرة آل حسن(بكسر الحاء) تضم الان الفرق التالية:

1- ال بشاره منهم ال مزيعل وهم رؤساء العشيرة، ومن ابرزهم المرحوم الشيخ حمودة المزيعل، الذي كان نائباً عن منطقة سوق الشيوخ في مجلس النواب، في العهد الملكي في الدورات التاسعة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة.وبعده الشيخ ثامر ال حموده كان بارعا ونشطا وشاعر متمكن توفي في السبعينات ثم جاء بعده الشيخ عادل حموده مزيعل وكان نشطا متألقا سياسي وتربوي ناجح , اعدم من قبل النظام السابق لكونه من قيادي حزب الدعوه والان الشيخ طارق حموده المزيعل ومنهم اليوم السياسي ريان الحموده حيث كان مغتربا لسنوات .

2- البو حميدي، قيل اصلهم من عنيزه ويتفرع عنهم: المعدان، ومنهم ال شناوه والمعاويون، وآل جولان, وهم من عنيزه.

3-بنو مسلم واصلهم قيل من عنزه .

4-اهل نهر الغريافية وهم: آل صالح، وآل جاسم، وآل عيسى.

5-اهل مقاطعة امشيريجة وهم :آل مريعيد،واصلهم من ال نصر الله من شمر

6-الدبات، والشواوشة، وآل شنان، وآل طاهر، وآل عكل اصلهم من طي .

7-اهل مقاطعة الشحلاوية وهم: آل منصور، وآل احفاظ. واغلبهم من طيء

8- البو جاسم.اصلهم من الضفير

9-البو حمدان- جماعة الشيخ روضان اللطيف , واصلهم من تغلب .كانوا مع ال حسن بالرايه والان هم عشيره مستقله وانفصلت عن حلف ال حسن , ورئيسهم اليوم محمد عبد العالي روضان الحمداني

10-السادة الموسويون آل بعاج.وهم من الساده الرضويه العلويه.

بنو سعيد والكرمة

عشيرة (بني سعيد) اصلها من فروع بني المنتفق والرئاسة فيهم- الذين هم في قضاء سوق الشيوخ- الى الحاج طاهر بن حسين واولاده مطرب وعبد العالي، وتتفرع هذه العشيرة الى فروع، هم: آل اردين، البو معافي، والاخبارية، والقرية والفضافية، وتسكن هذه العشيرة- المتحضرة- في اراضيها ومزارعها وبساتينها على ضفة (كرمة بن سعيد) في ناحية كرمة بن سعيد، التي ترتبط بمدينة سوق الشيوخ بطريق للسيارات معبد طوله 12 كيلو متراً وبطريق نهري(الفرات جنوباً).ومنهم الدكتور فاضل غضبان السعيدي اخصائي جراحه عامه يقيم في الناصريه

الشواليش

عشيرة الشواليش، ترجع بأصلها الى قبائل بني مالك العدنانيه ومن الشواليش: آل وشاح. ومنهم ال شليبه وفيهم رياض ال شليبه (فريق متقاعد) ومنهم عبد العالي ال شليبه كان نائبا في الدوره الأولى للمجلس الوطني العراق سنة 1980 ومحاني بارع وله مناقب وآثار طيبه.

عشيرة آل زياد (بتشديد الياء المفتوحة) الساكنة على اراضيها في (ناحية كرمة بن سعيد، وهي فرع من عشيرة آل زياد الكبيرة الموجودة في محافظة القادسية ويرجع نسبها الى قبيلة (الاقرع) الشمرية الطائية.وهناك رأي اخر انهم من عنيزه ولكن تشابهة الاسماء مع ال زياد الاقرع .

آلعشيرة آل محينة،ويسمون ايضاً آل بادي، ويسكنون في بساتينهم واراضيهم في قرية تسمى (كوت آل بادي) على الضفة الغربية من الفرات بنحو عشرة كيلومترات او تزيد قليلاً، شمال مدينة سوق الشيوخ واصل هذه العشيرة- من الجبور/ آل واوي، وايد ذلك مؤلف كتاب القبائل العراقية, وان جدهم واوي بن هيجل بن عامر بن بشر بن جبارة بن جبر- الذي ينتسب اليه الجبور- بن لهب –الذي تنتسب اليه اللهيبات- بن معدي كرب الزبيدي، وزبيد من طي).

العليات(العليان)

عشيرة العليات، ترجع بأصلها الى القبائل الطائيه ، وتتفرع الى : آل شدود- وفيهم المشيخة- والمنابتة، والبو صياحة ، وآل بو عبد السيد، وآل حفاظ. ومنهم الاديب عدنان الطائي صاحب قناة دجله الفضائيه.

ومنازل العليات على الضفة الشرقية من الفرات وعلى جدول (اغليوين) وتفرعاته، وتبعد عن مدينة سوق الشيوخ بمسافات ابعدها 15 كيلومتراً واقربها 5 كيلو مترات- شمال شرقها. ومنهم ابو عبد الله الطائي.

آل جناح.. العكيكة

عشيرة آل جناح، ويسمون (اهل المجيحشية) وهو نهير لهم شمال ناحية العكيكة، وهؤلاء اصلهم من قبائل بكر بن وائل من بني كلاب من من عنزه التي كانت في اراض لهم اسمها المجيحشية، هاجروا منها الى هذه المنطقة بعد جفاف منطقتهم واستقروا وشقوا فيها نهراً على الاسم نفسه.

وهناك راي اخر ال جناح الذين كانوا يسكنون في منطقة الاحساء وهم من دخيلان ابن عيد ابن غبين وكان كبييرهم وادي بن موزان وقد هرب معهم وتوفي في جبل دجين الواقع بين القصيم والعراق وفي عام 1890م دخلت بعض العناصر من اتباع المذهب الجديد مذهب محمد بن عبد الوهاب وفي عام 1900م هاجمت هذه العناصر جميع سكان المنطقة تم القتال بها بحد السيف حتى هربت بعض المجاميع الى مسحب الفرات الثاني المعروف المجيحشية ثم سميت هذه المنطقة بأسم النهر حيث كانت هذه المجموعة تسكن على نهر في شط الكسر اسمه المجيحشية نقل هذا الاسم من اسم نهر موجود بالاحساء من العيون الجوفية قد سكن عليه عدد كبير من المزارعين قبل هروبهم من الاحساء وانهم من عشيرة الكوام (ام العباس) في سوق الشيوخ

امارة عبادة

عشيرة عبادة من قبيلة عقيل العدنانية وكانت عشيرة كبيرة استولت في فترة من الزمن اواخر الدولة العباسية على بطائح الغراف واقامت امارة كبيرة ثم دالت دولتهم بعد حروبهم مع خصومهم فتفرقت (عبادة) التي يسكن فريق منها جنوب هور الحمار يجاورهم آل اسماعيل من بني خيكان وأخيرا لامن بعد نزاع تلته حروب مع أبناء جلدتهم تفرقت عشيرة اعباده وحاليا لهم سكن جنوب الناصريه ولهم نهر ممتد من الفرات اليهم يدعى بنهر عباده , وسياتي شرحا بتفاصيل عن فروعها.

عشيرة آل فرطوس

آل فرطوس هم فرقة اصلها من (آل غزي) وآل غزي ويسكن آل فرطوس الان الاهوار الشمالية بقضاء الجبايش ويجاورون بني اسد وهؤلاء الفرطوسيون هم غير آل فرطوس اخوة عشيرة آل شبل العدنانية

وإسمحوا لي أن أختم بأبيات شعر من شاعرنا الكبير المرحوم أحمد الصافي النجفي ، حين سئل عن مذهبه قائلآ :ــ

يسائلني عن ملَتي وعقيدتي لفيف من الأقوام ما أنا منهم

فقلت لهم أما السؤال فبارد وأما جوابي فهو أني مسلم

هذا رجل مصلح إجتماعي ما كان أحوجنا في ذلك الوقت ، بل وفي وقتنا الحالي الى العديد من أمثاله.

والله من وراء القصد

قبيلة الأجود

من العشائر العربية العريقة وهم من ذرية عامر بن صعصعة وقد توزعت مساكنها في محافظة ذي قار يرأسهم الشيخ فيصل زامل المناع. ولهذه العشيرة نخوتان العامة هي يتيم والخاصة هي أخوة ناصر.:

قبيلة الزرفات/ ال بحلوك

قبيلة الزرفات من القبائل العربية القحطانية وهي قديمة العهد ولم تتفرع من قبيلة أخرى هاجر بعض إفرادها من اليمن قبل حوالي ألف عام وبقى جزء منها ألان في اليمن وهم يعودون إلى حمير وقسم فيها سكن في بلاد الشام والقسم الأخر في العراق وسكنت منطقة المعابر شمال ألحله وبعد ذلك انتقل لقسم الأكبر منهم إلى شمال الديوانية والمشخاب الزرفيه وقد هاجمتهم القوات ألعثمانيه هناك وكبدتهم خسائر كبيرة وبعد ذلك بدؤا يتكاثرون في منطقة حراك قرب الرميثه وحدثت معركة بينهم وبين أحد العشائر وقد تكبدوا خسارة من جديد ونتيجة ثبوتهم في ألمواجهه قبل حوالي مائه وسبعون عام أي حوالي عام 1845م وعندما قام الأتراك بإعطاء الحاج فرعون أرض المشخاب عام 1880م تقريبا هاجروا معه ألى منطقة المشخاب وبقى منهم قليل هناك وكان يرأسهم الشيخ ( سوادي أل نبوح)وأسست عشائر أل فتله في المشخاب وعندما انتفض أل فتله على أل فرعون قام الزرفات بإرجاع الأمور ألى وضعها الطبيعي وإعادة الأرض إلى الفرعون وسكن القسم الأكبر من الزرفات منطقة الكطعه في المشخاب .

وقد تناوب على شيخة الزرفات عدد من الشيوخ بعد وفات سوادي أل نبوح منهم نوح أل كاش ومحمد أل بتور وخاجي أل خشان و كاظم أل بتور وعوده أل شرهان والحاج حتيت أل حجي وعلي أل نجم وساجت أل حسان ومدلول أل حتيت وألان شيخهم حمزة أل مدلول أل حتيت ويتصف بالعقل والتواضع والكرم .

وللزرفات أخوة في أبي غريب يسمون أل بوسودة على ضفاف الفرات وكذلك الزميمات في الفضيلية وقسم من الزرفات في بغداد وكذلك في الحلة أل بجاي وكذلك في الرميثة أل هندي وكذلك في الناصرية سوق الشيوخ يسمون أل بحلوك وكثيرون في مناطق العراق.

الاحلاف العشائريه

ان الاتحادات العشائريه تختلف بين مرة واخرى وهذه تدخل للحلف واخرى تنسحب وفيما يلي الاحلاف التي تشكلت في اواسط القرن التاسع عشر:

لقد ظهرت عشائر كبيره في ارياف مناطق سوق الشيوخ الا ان هذه العشائر اتحدت فيما بينها وشكلت احلافا عشائريه ثلاثه لاتزال قائمه لحد الان وفيما يلي اسماء هذه الاحلاف:-

حلف عشائر المجره

حلف عشائر بني خيكان

حلف عشائر الجزائر

اولاً: حلف عشائر المجره : هذا الحلف كونه العجليون الذين هم من سلالة (ابي دلف العجلي) وهم شيوخ بارزين وظهر الحلف قبل 200 سنة , اما العشائر المنظويه تحت هذا الحلف او التجـمع هـي :-

• عشيرة حجام ( وهي من ربيعه من بكر بن وائل ) زعمائهم ال كاصد

• عشيرة ال عجيل زعيمهم الشيخ دايم حسين العجلي وهم من ابو دلف العجلي.

• عشيرة الحماحمه ( وهي من الخزاعل)

• عشيرة الحربيه (وهم من عتاب من تغلب من ربيعه)

• عشيرة ال جناح(وهم من عنيزه العدنانيه)

• عشيرة الجميعات (اصلهم من ربيعه)

• عشيرة المحينه( وهم من الجبور الواوي)

• عشيرة الشدود( وهم طائيون من ال حفاظ)

• عشيرة البو حميدي( وهم من عنيزه ومن المعاويين وبني سعيد وربيعه )

• عشيرة الغريافيه(ومعظمهم ال عيسى واخوانهم امشيريجه وال مريعد والبوجاسم والضفير ومنهم من ال نصرالله الشمريه )

• عشيرة ال حسن( وهم من بني حسن من بني مالك ورؤسائهم ال بشاره وال مزيعل)

ثانياً:- حلف بني خيكان : وهم من عشائر مختلفة الانساب وبعضهم من نسب واحد , كونوا هذا الحلف الزعماء ال مغشغش بوقت الشيخ ناصر ال مغشغش والزعماء من اصول اشراف مكه من ال بحر الحسنيه ويضم العشائر التاليه:-

• عشيرة ال رحمه : وهم من مجمع بني خيكان وحلفه الرئسي ورئيسهم فارس ال بشاره ال جوده ثم دخيل بن بشاره ال جوده احفاد الشيخ حلحل بن حسين بن عبد الرحمن,والان يرأسه الشيخ محمد العطشان ال دخيل ونخوتهم ملحان.

• عشيرة ال شميس: قيل انهم من باهله وهم اصحاب فريضه هاجروا من العماره الى الحمار ثم استقروا عند جدول السفحه وفروعه وهم فرق كثيره.(ثامر عبد الحسن العامري) و(معن العجلي)

• عشيرة ال جويبر : وهم ثلاثة اقسام

• أ-المطارده...

• ب- البو وندي.. وفيهم من العبوديين وال غزي

• جـ - ال بو نجم

• د- ال بوغانم ... وهم اصل ال جويبر وفيهم الشيخ عادل علي درجال

• هـ - الشليشات ... وهم مجاميع مختلفه من عشائر شتى

• و – الهوامل ومنهم الحاج وطبان واصله من ال غزي

• عشيرة العمايره: ذكر بن دريد انهم من بكر بن وائل من ربيعه وقيل غير ذلك انهم من طي.

• ال حول : هم قبيله قحطانيه من طي من اليمن وكانت رئاسة بني خيكان الجهة الشرقيه لهم, قبل مجيء ال مغشغش ودفعوا الضرائب في زمن الشيخ فرهود ال مغشغش سنة 1919 لاول مره.

• ال اسماعيل : اصلهم من طيء وفيهم البوحاجي شمر عبده

• عشيرة الفهود: اصلهم من بني خالد

• عشيرة ال بوشامه : اصلهم طيء من ربيعه القحطانيه وهم من ال مشكور الذين تحت راية ال حول ,وهم من حلف بني خيكان .

• عشيرة البوشعيره اصلهم من ال بورومي من كعب من ربيعه العدنانيه

• عشيرة النواشي هم من عشائر وفصائل شتى منهم العدنانيه والقحطانيه وفيهم العقيليون والعامريون والاسديون ومنهم من بقايا الزنج الذين جاؤها بعد ثورة الزنج المعروفه بالبصره وتفريقهم على العراق اثناء فترة الحكم العباسي.

• العساكره : وفيها ثماني حمائل كبيره ومن ضمن الحلف واصولهم من الضفير وقيل من كعب وهناك تشابه اسماء مع العساكره في ديالى وبهم فنده ال سعيد اصولهم من نجد والشيخ العموم كاظم الشبرم .

ثالثاً:- حلف الجزائر والمقصود به منطقة الحمار والجبايش والمدينه وكونه بني اسد (ال الشيخ) ويتكون من:-

• عشيرة البوخليفه... وهم من زبيد الاصغر من الدليم ولهم اخوة في الانبار.

• عشيرة عباده... اصلهم من عباده من عقيل بن صعصعه .

• عشيرة بنو مشرف... اصلهم من تميم وقيل غير ذلك.

• عشيرة بني حطيط...شيوخهم من عنيزه من الدهامشه وعامة بني حطيط من باهله هم ال عبد عون هكذا وجدناها في الانساب وقيل من انساب اخرى.

• عشيرة ال حرب... اصولهم من حرب من القحطانيه

• عشيرة ال غريج... وهم من الخزاعل .

• عشيرة بني اسد... شيوخهم ال خيون ولهم تفرعات كثيره.

• عشيرة الجمامله :وهم من عنزه من ربيعه العدنانيه ومنهم من جشعم والبيات وعباده ومن ال رحمه وال غزي ومن عشائر شتى وغيرهم

• ال حسيني... من عشائر بني اسد هذا ماذكره المرحوم خضر سلمان أبو تميم في كتابه تاريخ ال حسيني المطبوع سنة 1969م وهم جمع كثير تحت هذه التسميه ومنهم فرقه الحوز من الساده الحسنيه

• العليات : ومنهم ال حفاظ وال شدود ومساكنهم غليوين.