مدرب المنتخب الوطني يعلن قائمته النهائية لخليجي 26

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26 ، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، انه "تألفت القائمةُ من (27) لاعباً هم كل من : جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي فائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبد الأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسف أمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال".

بالمقابل، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس: إن معسكرَ المنتخب الوطنيّ في الدوحة سيشهدُ تواجدَ اللاعبين أعلاه، باستثناء إبراهيم بايش وزيدان إقبال، بسببِ ارتباطهما مع أنديتهما، وسيكون التحاقهما مباشرةً مع موعدِ انطلاق البطولةِ بالنسبة لإبراهيم بايش، ويوم 22 بالنسبةِ لزيدان إقبال. موضحاً: إن خياراته الأخيرة في خليجي 26 ستكون فقط من (26) لاعباً.