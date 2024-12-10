الصفحة الرياضية

مدرب المنتخب الوطني يعلن قائمته النهائية لخليجي 26


أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26 ، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث ذكر بيان لاتحاد الكرة، انه "تألفت القائمةُ من (27) لاعباً هم كل من : جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي فائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبد الأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسف أمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال".

بالمقابل، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس: إن معسكرَ المنتخب الوطنيّ في الدوحة سيشهدُ تواجدَ اللاعبين أعلاه، باستثناء إبراهيم بايش وزيدان إقبال، بسببِ ارتباطهما مع أنديتهما، وسيكون التحاقهما مباشرةً مع موعدِ انطلاق البطولةِ بالنسبة لإبراهيم بايش، ويوم 22 بالنسبةِ لزيدان إقبال. موضحاً: إن خياراته الأخيرة في خليجي 26 ستكون فقط من (26) لاعباً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدرب المنتخب الوطني يعلن قائمته النهائية لخليجي 26
في مبارة مصيرية، ملعب المدينة الدولي يحتضن قمة القوة الجوية والتعاون السعودي اليوم
كاساس يعلن قائمة خليجي 26 الأولية
بوادر أزمة.. أول تعليق من الاتحاد العراقي بشأن لعب مباراته أمام فلسطين في الأردن
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
لاعبو منتخبنا الوطني، يقطعون وعدًا للجماهير، بعد الفوز على عمان
السوداني يهنئ بفوز المنتخب الوطني
المنتخب الوطني العراقي يخطف ثلاث نقاط مهمة بفوزه على المنتخب العماني
موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم
المنتخب الوطني يختتم تدريباته في البصرة قبل الطيران لمواجهة عُمان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك