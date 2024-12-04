في مبارة مصيرية، ملعب المدينة الدولي يحتضن قمة القوة الجوية والتعاون السعودي اليوم

يستعد فريق القوة الجويَّة لكرة القدم اليوم الأربعاء لمواجهة حاسمة أمام فريق التعاون السعودي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا (2)، وسيحتضن ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد مجريات المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها عند الساعة الخامسة مساءً.

وتتضارب حسابات التأهل في هذه المجموعة، إذ لم يضمن أي فريق الترشح إلى الدور الثاني حتى الآن، بحكم تقارب النقاط وتنافس ثلاثة أندية على نيل بطاقتي العبور للمراحل الإقصائية، حيث يتصدر نادي التعاون لائحة الترتيب برصيد (12) نقطة، ويأتي الخالدية البحريني وصيفاً وله (9) نقاط، بالتساوي مع الجوية صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل فريق التين أسير التركمانستاني القائمة بلا رصيد.

ويأمل فريق الصقور الفوز في لقاء اليوم لضمان الاستمرار في المسابقة، وتجنب الخروج المبكر في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، إذ تغلّب الأزرق ذهاباً على سكري القصيم بهدفين مقابل هدف واحد في مدينة بريدة السعودية، وهو يتطلع لتجديد تفوقه على التعاون، معتمداً على ميزتي الأرض والجمهور وخبرات عناصره لتحقيق غايته المرسومة بالوصول لأبعد نقطة قارياً.

وتمكن ممثل العراق في تخطي نادي ألتين أسير التركمانستاني في لقائه الأخير بهدفين من دون رد، ليُحيي آماله بالمنافسة في المجموعة، بعد أن تعرّض لخسارتين على التوالي أمام الخالدية البحريني.

بالمقابل، يدخل نادي التعاون الذي يتولى قيادته الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مباراته أمام الجوية بخياري الفوز أو التعادل من أجل الانتقال للدور المقبل، ويأتي (سكري القصيم) كما يُطلق عليه أنصاره بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأخير في الدوري السعودي على الرائد بهدف نظيف، كما أنه كسب الجولة الخامسة في المسابقة الآسيوية ضد الخالدية البحريني بهدفين مقابل هدف، وهو يُمنّي النفس لرد الاعتبار والثأر لخسارة الذهاب.