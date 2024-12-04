الصفحة الرياضية

في مبارة مصيرية، ملعب المدينة الدولي يحتضن قمة القوة الجوية والتعاون السعودي اليوم


يستعد فريق القوة الجويَّة لكرة القدم اليوم الأربعاء لمواجهة حاسمة أمام فريق التعاون السعودي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا (2)، وسيحتضن ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد مجريات المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها عند الساعة الخامسة مساءً.

وتتضارب حسابات التأهل في هذه المجموعة، إذ لم يضمن أي فريق الترشح إلى الدور الثاني حتى الآن، بحكم تقارب النقاط وتنافس ثلاثة أندية على نيل بطاقتي العبور للمراحل الإقصائية، حيث يتصدر نادي التعاون لائحة الترتيب برصيد (12) نقطة، ويأتي الخالدية البحريني وصيفاً وله (9) نقاط، بالتساوي مع الجوية صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل فريق التين أسير التركمانستاني القائمة بلا رصيد.

ويأمل فريق الصقور الفوز في لقاء اليوم لضمان الاستمرار في المسابقة، وتجنب الخروج المبكر في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، إذ تغلّب الأزرق ذهاباً على سكري القصيم بهدفين مقابل هدف واحد في مدينة بريدة السعودية، وهو يتطلع لتجديد تفوقه على التعاون، معتمداً على ميزتي الأرض والجمهور وخبرات عناصره لتحقيق غايته المرسومة بالوصول لأبعد نقطة قارياً.

وتمكن ممثل العراق في تخطي نادي ألتين أسير التركمانستاني في لقائه الأخير بهدفين من دون رد، ليُحيي آماله بالمنافسة في المجموعة، بعد أن تعرّض لخسارتين على التوالي أمام الخالدية البحريني.

بالمقابل، يدخل نادي التعاون الذي يتولى قيادته الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مباراته أمام الجوية بخياري الفوز أو التعادل من أجل الانتقال للدور المقبل، ويأتي (سكري القصيم) كما يُطلق عليه أنصاره بمعنويات مرتفعة عقب فوزه الأخير في الدوري السعودي على الرائد بهدف نظيف، كما أنه كسب الجولة الخامسة في المسابقة الآسيوية ضد الخالدية البحريني بهدفين مقابل هدف، وهو يُمنّي النفس لرد الاعتبار والثأر لخسارة الذهاب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في مبارة مصيرية، ملعب المدينة الدولي يحتضن قمة القوة الجوية والتعاون السعودي اليوم
كاساس يعلن قائمة خليجي 26 الأولية
بوادر أزمة.. أول تعليق من الاتحاد العراقي بشأن لعب مباراته أمام فلسطين في الأردن
ماذا طلب كاساس من عدنان درجال بعد الفوز على عمان؟
لاعبو منتخبنا الوطني، يقطعون وعدًا للجماهير، بعد الفوز على عمان
السوداني يهنئ بفوز المنتخب الوطني
المنتخب الوطني العراقي يخطف ثلاث نقاط مهمة بفوزه على المنتخب العماني
موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم
المنتخب الوطني يختتم تدريباته في البصرة قبل الطيران لمواجهة عُمان
قرارات "مهمة" من كاساس بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأردن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك