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كاساس يعلن قائمة خليجي 26 الأولية


أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس، اليوم الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، قائمةَ اللاعبين (الأوليّة) المُستدعاة لخليجي 26 في الكويت التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري.

وتتضمن قائمة المنتخب 35 لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، حسين حسن، محمد حسن ، كميل سعد ، ريبين سولاقا، مهند جعاز ، علي عدنان، مناف يونس ، زيد تحسين ، علي فائز ، مصطفى سعدون، هلو فائق، آدم طالب، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي ، أحمد مكنزي ، لوكاس شليمون ، زيدان إقبال، أمير العماري ، سعد عبد الأمير، إبراهيم بايش ، أمجد عطوان ، كرار نبيل، علي جاسم ، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم ، بيتر كوركيس، محمد قاسم، ماركو فرج ،أمين الحموي، يوسف أمين، أيمن حسين ، مهند علي، علي يوسف. 

من جهته، أوضح كاساس، إن اختيارَ القائمة النهائيّة سيكون بناءً على فكرةِ عدم اصطحابِ أكثر من لاعبين اثنين من كل نادٍ حتى تتمكن عجلةُ الدوري من الاستمرار خلال بُطولةِ كأس الخليج.

وأكد "إننا جزءٌ مهمٌ من منظومةِ المنتخب الوطنيّ التي أحد أهدافها المُساعدة قدر الإمكانِ على تطويرِ كرة القدم العراقيّة، وعلينا جميعاً التعاون في ذلك".

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