الصفحة الرياضية

لاعبو منتخبنا الوطني، يقطعون وعدًا للجماهير، بعد الفوز على عمان


 بعد الفوز المهم الذي تحقق على حساب المنتخب العماني في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قطع لاعبو منتخب العراق وعدًا للجماهير، حيث إستعاد أسود الرافدين نغمة الانتصارات مجددًا بعد الفوز على نظيره العماني بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب يوسف أمين في الدقيقة (36) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط.

وذكر مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في تصريح له: "حقيقة أود أن أشكر المنتخب العماني والجماهير العمانية على حسن الاستقبال والضيافة ونقول لهم حظًا موفقًا على النتيجة ونتمنى لهم الأفضل مستقبلًا، أشكر أيضًا الجمهور العراقي الذي حضر وآزرنا بقوة في المباراة".

وأضاف: "منتخب العراق عاد لوضعه الطبيعي في مباراة اليوم، الأداء مسح الصورة غير الجيدة التي ظهرنا بها في مباراة الأردن، نحن نتطلع إلى القادم ونعمل على تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير ومشوار التصفيات طويل ويحتاج إلى الاستمرار بالنتائج الإيجابية وتحقيق الانتصارات".

كذلك، قال اللاعب زيدان إقبال: "المنتخب العراقي لعب بأسلوب الاستحواذ في مباراة اليوم، الحمد لله هذه الطريقة جنت ثمارها ومنحتنا فوزًا مهمًا جدًا كنا بأمس الحاجة إليه لتصحيح وضعنا في التصفيات وكل الأمور جرت لمصلحتنا وتمكنا من منح الجماهير ابتسامة منحتهم السعادة التي يستحقونها".

وبيّن "سبب المستوى الجيد الذي ظهرت به اليوم يعود إلى المستوى المميز الذي قدمه زملائي في المباراة، هم من ساعدوني على الظهور بصورة جيدة في اللقاء، نحن نعمل على تحسين وضعنا والتطور باستمرار وأود أن أقول للجماهير إننا سنكون عند حسن ظنكم وإننا نشكركم على كل مستويات الدعم التي تقدمونها لنا".

وعلّق صاحب هدف الفوز وأفضل لاعب في المباراة، يوسف أمين عن الانتصار المحقق، قائلاً: "سعيد بالانتصار وطبقنا ما طلبه منا الجهاز الفني وضرورة الاستمتاع في كرة القدم". وبخصوصِ جائزة أفضل لاعب، أضاف: "هذا تحقق بفضل مجهود جميع الزملاء ممن كان معي في الملعب".

وأضاف، "جميع اللاعبين أدّوا ما عليهم، وأدوارنا كانت مختلفة، وشاركني في ذلك علي جاسم في الشق الهجومي وتمكنا من انتزاع نقاط المباراة وستكون مهمة في مسيرتنا في التصفيات نحو التأهل إلى كأس العالم".

ومن الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني سيواجه نظيره الكويتي في 20 مارس/ آذار 2025 في ملعب البصرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات، ثم يلاقي بعدها المنتخب الفلسطيني على الأرض المفترضة لمنتخب الفدائي في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

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