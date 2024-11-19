السوداني يهنئ بفوز المنتخب الوطني

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، بفوز المنتخب الوطني على نظيره العُماني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال السوداني في تغريدة بمنصة (إكس): "نتقدم بأجمل التهاني إلى أبناء شعبنا وجماهيرنا الرياضية؛ بمناسبة فوز منتخبنا الوطني على منتخب عمان الشقيق، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026".

وأضااف "نأمل أن يكون فوزكم هذا حافزًا لتحقيق النتائج الطيبة في المباريات المقبلة، وتحقيق فرحة التأهل إلى النهائيات، ونؤكد مواصلتنا دعم وإسناد المنتخب وملاكه التدريبي في هذه المهمة الوطنية".