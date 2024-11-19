المنتخب الوطني العراقي يخطف ثلاث نقاط مهمة بفوزه على المنتخب العماني

حقق المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، فوزاً مهماً على نظيره العماني بهدف واحد دون رد ضمن تصفيات مونديال 2026 المقبل.

وسجل هدف الفوز بقدم العراقي يوسف الأمين في منصف الشوط الأول بصناعة من الاعب احمد ياسين.

واحتضن ملعب "السلطان قابوس الرياضي" معقل الأحمر، مباراة عمان ضد العراق ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بـ مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويملك العراق 8 نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية، بينما تملك عمان 6 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن العراق كان قد هزم عمان بهدف دون رد، خلال مباراة الجولة الأولى التي احتضنها ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة.