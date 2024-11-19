موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

يتطلع عشاق كرة القدم العربية إلى قمة مثيرة بين العراق وعمان في مجمع الملك قابوس الرياضي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يعيش المنتخب العراقي منافسة شرسة مع نظيره الأردني على المركز الثاني في المجموعة بعد ابتعاد كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويحتل أسود الرافدين المركز الثالث في الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني بعد أن انتهت المباراة بينهما في الجولة الماضية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما يحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد 6 نقاط وسيسعى إلى الفوز على منتخب العراق من أجل التقدم في الترتيب وإثبات ذاته كمنافس على التأهل إلى المونديال.

وستنطلق صافرة بداية القمة العربية المثيرة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت العراق والثامنة والربع مساء بتوقيت سلطنة عمان مساء اليوم الثلاثاء.

وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026 كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس 6.