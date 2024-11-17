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المنتخب الوطني يختتم تدريباته في البصرة قبل الطيران لمواجهة عُمان


اختتم المنتخبُ الوطنيّ تدريباته في البصرةِ بخوضه وحدةً تدريبيةً، صباح اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، تحضيراً لمواجهةِ منتخب عمان بعد غد الثلاثاء ضمن جولةِ التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال و عضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، و شارك فيها جميع اللاعبين الـ26 ".

ومن المؤملِ أن يغادرَ البصرة وفدُ المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد متوجهاً جواً إلى العاصمةِ مسقط قبل أن يخوضَ غداً الاثنين وحدةً تدريبيةً رسميةً في مجمع السلطان قابوس.

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