استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني في الجولة السادسة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026

يواصل منتخب العراق استعداداته لمواجهة نظيره العُماني في الجولة السادسة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ سيواجه منتخب العراق نظيره العُماني في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد والدوحة، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان نجم منتخبنا علي جاسم، قد تعرض للإصابة في المباراة السابقة أمام المنتخب الأردني، حيث تم استبداله في الدقيقة 85 بسبب شعوره بآلام قوية دفعت المدرب الإسباني خيسوس كاساس إلى المحافظة عليه وحمايته من تفاقم الإصابة، نتيجة لذلك، فقد غاب اللاعب علي جاسم عن تدريبات منتخب العراق يوم أمس وسيغيب أيضاً عن تدريبات اليوم، على أن يعود إلى التدريبات يوم غد لاستكمال التحضيرات لمواجهة عُمان يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيشارك اللاعب في وحدتين تدريبيتين قبل المباراة وسيكون اللاعب متاحاً للمدرب كاساس.

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 8 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الوصيف، في حين يحلق المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

فيما يأمل المنتخب العُماني في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار على منتخب العراق لإحياء آماله في التأهل إلى كأس العالم، خصوصا أن الأحمر يمتلك حاليا 6 نقاط بعد فوزه على فلسطين 1-0 أمس الأول الخميس.