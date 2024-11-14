أمانة بغداد: ستة شاشات عملاقة في بغداد لنقل مباراة الأسود مع الاردن

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن تخصيص الشاشات العملاقة في ستة مناطق لنقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث ذكرت الأمانة في بيان، انه "دعما لحملة (يلّه لكاس العالم) التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبتوجيه من امين بغداد عمار موسى كاظم سيتم نقل مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب الاردني عبر الشاشات العملاقة في عدة مواقع هي:

-حديقة الامة- ساحة التحرير .

-حديقة السلام منطقة الحرية ضمن قاطع بلدية الشعلة .

-حديقة بغداد في منطقة البياع ضمن قاطع بلدية الرشيد.

-حدائق الزوراء.

-المقبرة الملكية منطقة الاعظمية.

- ساحة السراي قرب زقاق المتنبي.