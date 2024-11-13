\"لا احد يستقبلهم\"، دولة واحدة فقط وافقت على استضافة مباراة بشيكتاش التركي ضد مكابي تل أبيب!

أعلن نادي بشيكتاش التركي أن مواجهته ضد ضيفه مكابي تل أبيب في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي ستقام في دبرتسن بهنغاريا في 28 نوفمبر الجاري.

ويأتي نقل المباراة إلى خارج تركيا، خشية تجدد أعمال الشغب التي شهدتها مباراة الفريق الإسرائيلي أمام أياكس الهولندي في أمستردام الخميس الماضي، ما خلف إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وأوضح بشيكتاش في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "نتيجة لمفاوضات نادينا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات المحلية، فقد تقرر أن مباراة بشيكتاش ضد مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي ستقام في دبرتسن، بهنغاريا"، حيث أكد البيان أن هنغاريا هي الدولة الوحيدة التي وافقت على استضافة المباراة.

وأشار البيان إلى أن المباراة ستقام في ملعب "ناجيردي" خلف أبواب مغلقة!!