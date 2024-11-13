وصول المنتخب الأردني الى مطار البصرة الدولي لملاقاة منتخبنا الوطني

وصلت بعثة المنتخب الأردني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، الى مطار البصرة الدولي، لملاقاة منتخبنا الوطني في ملعب "جذع النخلة" يوم غد الخميس ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026، إذ يُتوقع أن يحضر المبارة قرابة 65 ألف متفرج.

وكانت بعثة المنتخب الأردني قد وصلت قبل قليل، الى مطار البصرة الدولي، ثم غادرت المطار بحافلة خاصة حيث مقر اقامتهم.

وكان منتخبنا الوطني قد حصل على سبعة نقاط في أربع مباريات بالتصفيات الآسيوية الحاسمة، إذ فاز على كل من عمان وفلسطين بنتيجة 1-0، وتعادل مع الكويت من دون أهداف، فيما خسر أمام كوريا الجنوبية 3-2، ليحتل المركز الثالث متخلفًا عن المنتخب الأردني (الوصيف) بفارق الأهداف.

وقررت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم الخميس المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للجميع للتوجه مبكرًا إلى الملعب، وحضور المواجهة المرتقبة.