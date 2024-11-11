الأنواء الجوية: حالة الطقس في ملعب البصرة ليوم الخميس المقبل موعد مباراة العراق والأردن

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الذي يصادف موعد مباراة العراق والأردن في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي من المتوقع أن يحضرها 65 ألف متفرج.

وذكرت الهيئة في بيانها، انه خلال مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاردني في البصرة ليوم الخميس المقبل، ستكون الأجواء معتدلة والرطوبة خفيفة.

ومن الجدير بالذكر أن منتخب العراق يأتي في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 7 نقاط وهو رصيد المنتخب الأردني ذاته الذي يحتل وصافة المجموعة، لكن منتخب النشامى يتقدم بفارق الأهداف عن أسود الرافدين.